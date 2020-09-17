فيروس كورونا: 30 مليون إصابة حول العالم، والولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن واحدًا من كل سبعة متطوعين اشتكى من الآثار الجانبية، بما في ذلك الضعف وآلام العضلات بعد تناول لقاح فيروس كورونا في روسيا و أضاف الوزير الروسي، أن أكثر من 300 متطوع من أصل 40 ألف متطوع تم تطعيمهم حتى الآن.

ونقلت تاس عن موراشكو قوله: "ما يقرب من 14٪ عانوا من شكاوى بسيطة من الضعف وآلام العضلات لمدة 24 ساعة وزيادة عرضية في درجة حرارة الجسم" و أن هذه الأعراض استقرت في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يحصل المتطوعون على حقنة ثانية من اللقاح ا في غضون 21 يومًا.

وبدأت التجارب السريرية النهائية للقاح"سبوتنيك Sputnik V" في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر وسط تساؤلات حول سلامته وفعاليته على المدى الطويل، و اظهرت استطلاعات الرأي العامة أن ما يقرب من نصف الروس لا يخططون لتلقي لقاح فيروس كورونا في أي وقت.و

وأعلنت روسيا عن إصابة اكثر من من 1.1 مليون بـمرض Covid-19 في الأشهر الستة منذ بدء تفشي المرض، مع زيادة مطردة في الحالات اليومية التي شوهدت في الأيام الأخيرة.

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