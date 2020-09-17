فيروس كورونا: 30 مليون إصابة حول العالم، والولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات

لقاح فيروس كورونا: واحد من كل سبعة تلقوا اللقاح الروسي ظهرت عليهم آثار جانبية
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن
واحدًا من كل سبعة متطوعين اشتكى من الآثار الجانبية، بما في ذلك الضعف وآلام العضلات بعد تناول لقاح
فيروس كورونا في روسيا و أضاف الوزير الروسي، أن أكثر من 300 متطوع من أصل 40 ألف
متطوع تم تطعيمهم حتى الآن.
ونقلت تاس عن موراشكو قوله: "ما يقرب من 14٪
عانوا من شكاوى بسيطة من الضعف وآلام
العضلات لمدة 24 ساعة وزيادة عرضية في درجة حرارة الجسم" و أن هذه الأعراض استقرت في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يحصل المتطوعون على حقنة ثانية من اللقاح ا في غضون 21 يومًا.
وبدأت التجارب السريرية النهائية للقاح"سبوتنيك Sputnik V" في
موسكو في وقت سابق من هذا الشهر وسط تساؤلات حول سلامته وفعاليته على المدى الطويل،
و اظهرت استطلاعات الرأي العامة أن ما يقرب من نصف الروس لا يخططون لتلقي لقاح
فيروس كورونا في أي وقت.و
وأعلنت روسيا عن إصابة اكثر من من 1.1 مليون بـمرض Covid-19 في
الأشهر الستة منذ بدء تفشي المرض، مع
زيادة مطردة في الحالات اليومية التي شوهدت في الأيام الأخيرة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ملكة جمال عراقية في صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي
نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، صورة لها مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين
الإمارات
والبحرين مع إسرائيل، على صفحتها على إنستغرام.
وعلقت ملكة جمال العراق على صور جمعتها بالمبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس الموساد يوسي كوهين بأنه " يوم تاريخي في البيت الابيض ، حيث توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات والبحرين".
وأضافت " المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم بأنى عميلة للموساد، أتوق لذلك ".
وكانت
قد تعرضت عيدان لانتقادات وصلت إلى حد المطالبة بسحب جنسيتها عندما نشرت صورتها مع ملكة جمال إسرائيل خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال
العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.
وشاركت عيدان في حملة دبلوماسية قادتها إسرائيل في الأمم
المتحدة، في نوفمبر 2019 ، بهدف وضع قضية اللاجئين
اليهود من الدول العربية على جدول أعمال المنظمات الدولية.
وتحمل عيدان الجنسية الأمريكية بجانب العراقية، وسبق وأن دعت العراق في حديث صحفى إلى السلام مع إسرائيل.
فيروس كورونا: 30 مليون إصابة حول العالم، والولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات
اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ 30 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، بحصب إحصائية لوكالة "رويترز"
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة مقارنة بعدد السكان في كل دولة.
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لقاح فيروس كورونا: واحد من كل سبعة تلقوا اللقاح الروسي ظهرت عليهم آثار جانبية
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن واحدًا من كل سبعة متطوعين اشتكى من الآثار الجانبية، بما في ذلك الضعف وآلام العضلات بعد تناول لقاح فيروس كورونا في روسيا و أضاف الوزير الروسي، أن أكثر من 300 متطوع من أصل 40 ألف متطوع تم تطعيمهم حتى الآن.
ونقلت تاس عن موراشكو قوله: "ما يقرب من 14٪ عانوا من شكاوى بسيطة من الضعف وآلام العضلات لمدة 24 ساعة وزيادة عرضية في درجة حرارة الجسم" و أن هذه الأعراض استقرت في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يحصل المتطوعون على حقنة ثانية من اللقاح ا في غضون 21 يومًا.
وبدأت التجارب السريرية النهائية للقاح"سبوتنيك Sputnik V" في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر وسط تساؤلات حول سلامته وفعاليته على المدى الطويل، و اظهرت استطلاعات الرأي العامة أن ما يقرب من نصف الروس لا يخططون لتلقي لقاح فيروس كورونا في أي وقت.و
وأعلنت روسيا عن إصابة اكثر من من 1.1 مليون بـمرض Covid-19 في الأشهر الستة منذ بدء تفشي المرض، مع زيادة مطردة في الحالات اليومية التي شوهدت في الأيام الأخيرة.
ملكة جمال عراقية في صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي
نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، صورة لها مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال حفل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، على صفحتها على إنستغرام.
وعلقت ملكة جمال العراق على صور جمعتها بالمبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس الموساد يوسي كوهين بأنه " يوم تاريخي في البيت الابيض ، حيث توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات والبحرين".
وأضافت " المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم بأنى عميلة للموساد، أتوق لذلك ".
وكانت قد تعرضت عيدان لانتقادات وصلت إلى حد المطالبة بسحب جنسيتها عندما نشرت صورتها مع ملكة جمال إسرائيل خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.
وشاركت عيدان في حملة دبلوماسية قادتها إسرائيل في الأمم المتحدة، في نوفمبر 2019 ، بهدف وضع قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية على جدول أعمال المنظمات الدولية.
وتحمل عيدان الجنسية الأمريكية بجانب العراقية، وسبق وأن دعت العراق في حديث صحفى إلى السلام مع إسرائيل.
فيروس كورونا: 30 مليون إصابة حول العالم، والولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات
اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ 30 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، بحصب إحصائية لوكالة "رويترز"
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة مقارنة بعدد السكان في كل دولة.