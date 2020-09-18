فيروس كورونا: الحكومة البريطانية لا تستبعد فرض إغلاق شامل جديد، وإسرائيل تعيد فرض الإغلاق التام لاحتواء الفيروس

واشنطن تتهم حزب الله بتهريب نترات الأمونيوم إلى دول أوروبية بهدف القيام بهجمات إرهابية
زعم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن حزب الله اللبناني قام بتهريب مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات في
عدة دول أوروبية ، وناشد دولاً في أوروبا وأماكن أخرى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.
وقال ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية
لمكافحة الإرهاب، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن عناصر حزب الله نقلوا نترات الأمونيوم من بلجيكا إلى فرنسا
واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في السنوات الأخيرة، ويشتبه في أنهم ما زالوا
يخزنون المواد في جميع أنحاء أوروبا.
ومن دون تقديم أي أدلة، أكد المسؤول الأمريكي أن
واشنطن، تعتقد أن حزب الله المدعوم من إيران ينقل منذ 2012 نترات الأمونيوم في
أنحاء أوروبا ضمن شحنات من مواد مخصصة للإ
سعافات الأولية مع عبوات باردة تحتوي على المركب.
وتعتقد
الولايات المتحدة أن هذه الإمدادات لا تزال موجودة في جميع أنحاء أوروبا، ربما في
اليونان وإيطاليا وإسبانيا.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن حزب الله يخزن نترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية "حتى
يتمكن من شن هجمات إرهابية كبرى متى رأى ذلك هو أو أسياده في طهران ضروريًا بحسب منسق
وزارة الخارجية الأمريكية."
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية
أجنبية منذ عام 1997، لكن بعض الدول تميز بين الجناح العسكري للتنظيم والجناح
السياسي.
ويُدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب
الله المدعوم من إيران على أنه جماعة إرهابية محظورة ، لكن ليس جناحه السياسي،
الذي كان جزءًا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة لكن ألمانيا و المملكة
المتحدة حظرتا الحزب بالكامل.
ونترات الأمونيوم مركب كيميائي شائع الاستخدام
كسماد ، ولكن يمكن استخدامه لصنع المتفجرات. كما يمكن أن تكون خطيرة في التخزين ،
كما يتضح من الانفجار الهائل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مصر تنفي إنشاء طريقين عبر هضبة الأهرامات
نفت وزارة الآثار المصرية إنشاء طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات، لإحياء مشروع بقي معلقًا منذ تسعينات القرن الماضي.
«
Quote Message: ردًا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، فإنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام 2019، وسيتم افتتاحه بداية عام 2021 from بيان وزارة الآثار المصرية
ردًا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، فإنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام 2019، وسيتم افتتاحه بداية عام 2021
Quote Message: «أي خبر يتداول شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عارٍ تمامًا من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط.
«أي خبر يتداول شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عارٍ تمامًا من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط.
فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ في فرض إغلاق شامل جديد لاحتواء الفيروس
بدأت إسرائيل اليوم فرض إغلاق شامل جديد على المستوى الوطني، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد الإصابات.
ويشمل قيودا صارمة ويستمر ثلاثة أسابيع على الأقل، بالتزامن مع بدء العام اليهودي الجديد.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات "ستفرض ثمنا باهظا علينا جميعا"، لكن البلاد واجهت زيادة في عدد الإصابات اليومية بنحو 4 آلاف إصابة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: الحكومة البريطانية لا تستبعد فرض إغلاق شامل جديد
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه سيفعل كل شئ ممكن لحماية صحة البريطانيين، لدى سؤاله حول إمكانية فرض إغلاق شامل ثان في إنجلترا.
وعلمت بي بي سي أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة في إنجلترا لفترة محدودة بسبب الازدياد المطرد في الإصابات بفيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن تلك القيود الأسبوع المقبل.
وتطبق الحكومة عمليات إغلاق محلية منذ أسابيع، إذ تتضاعف الإصابة بالفيروس كل سبعة إلى ثمانية أيام، مع الإبلاغ عن أكثر من 3300 حالة جديدة يوم الخميس.
وبعد تسجيل أرقام فردية لمعظم الأسابيع الستة الماضية، ارتفع العدد اليومي للوفيات للأشخاص في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي إلى أكثر من 20 في الأيام الثلاثة الماضية.
وفي فرنسا وإسبانيا ، شهد كلا البلدين تسجيل أكثر من 10000 حالة إيجابية جديدة يوميًا ، أي أكثر من 20 ضعف المستوى في يونيوحزيران.
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واشنطن تتهم حزب الله بتهريب نترات الأمونيوم إلى دول أوروبية بهدف القيام بهجمات إرهابية
زعم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن حزب الله اللبناني قام بتهريب مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات في عدة دول أوروبية ، وناشد دولاً في أوروبا وأماكن أخرى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.
وقال ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن عناصر حزب الله نقلوا نترات الأمونيوم من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا في السنوات الأخيرة، ويشتبه في أنهم ما زالوا يخزنون المواد في جميع أنحاء أوروبا.
ومن دون تقديم أي أدلة، أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن، تعتقد أن حزب الله المدعوم من إيران ينقل منذ 2012 نترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا ضمن شحنات من مواد مخصصة للإ سعافات الأولية مع عبوات باردة تحتوي على المركب.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه الإمدادات لا تزال موجودة في جميع أنحاء أوروبا، ربما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن حزب الله يخزن نترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية "حتى يتمكن من شن هجمات إرهابية كبرى متى رأى ذلك هو أو أسياده في طهران ضروريًا بحسب منسق وزارة الخارجية الأمريكية."
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، لكن بعض الدول تميز بين الجناح العسكري للتنظيم والجناح السياسي.
ويُدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران على أنه جماعة إرهابية محظورة ، لكن ليس جناحه السياسي، الذي كان جزءًا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة لكن ألمانيا و المملكة المتحدة حظرتا الحزب بالكامل.
ونترات الأمونيوم مركب كيميائي شائع الاستخدام كسماد ، ولكن يمكن استخدامه لصنع المتفجرات. كما يمكن أن تكون خطيرة في التخزين ، كما يتضح من الانفجار الهائل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
مصر تنفي إنشاء طريقين عبر هضبة الأهرامات
نفت وزارة الآثار المصرية إنشاء طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات، لإحياء مشروع بقي معلقًا منذ تسعينات القرن الماضي.
«
فيروس كورونا: إسرائيل تبدأ في فرض إغلاق شامل جديد لاحتواء الفيروس
بدأت إسرائيل اليوم فرض إغلاق شامل جديد على المستوى الوطني، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد الإصابات.
ويشمل قيودا صارمة ويستمر ثلاثة أسابيع على الأقل، بالتزامن مع بدء العام اليهودي الجديد.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات "ستفرض ثمنا باهظا علينا جميعا"، لكن البلاد واجهت زيادة في عدد الإصابات اليومية بنحو 4 آلاف إصابة.
فيروس كورونا: الحكومة البريطانية لا تستبعد فرض إغلاق شامل جديد
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه سيفعل كل شئ ممكن لحماية صحة البريطانيين، لدى سؤاله حول إمكانية فرض إغلاق شامل ثان في إنجلترا.
وعلمت بي بي سي أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة في إنجلترا لفترة محدودة بسبب الازدياد المطرد في الإصابات بفيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن تلك القيود الأسبوع المقبل.
وتطبق الحكومة عمليات إغلاق محلية منذ أسابيع، إذ تتضاعف الإصابة بالفيروس كل سبعة إلى ثمانية أيام، مع الإبلاغ عن أكثر من 3300 حالة جديدة يوم الخميس.
وبعد تسجيل أرقام فردية لمعظم الأسابيع الستة الماضية، ارتفع العدد اليومي للوفيات للأشخاص في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي إلى أكثر من 20 في الأيام الثلاثة الماضية.
وفي فرنسا وإسبانيا ، شهد كلا البلدين تسجيل أكثر من 10000 حالة إيجابية جديدة يوميًا ، أي أكثر من 20 ضعف المستوى في يونيوحزيران.