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فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن عن قائمة من 170 دولة للمساعدة في شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19

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  1. فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن عن قائمة من 170 دولة للمساعدة في شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19

    قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة تابعة للمنظمة، وذلك للمساعدة في شراء لقاحات مرض كوفيد-19 وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.

    وتقود المنظمة وتحالف "جافي" العالمي لإنتاج اللقاحات خطة تسمى "كوفاكس" لشراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعمدة بحلول نهاية عام 2021.

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    Copyright: BBC
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