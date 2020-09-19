فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن عن قائمة من 170 دولة للمساعدة في شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19

بعد تعليق تجربة "لقاح أكسفورد"، هل يجب أن تشعر بالقلق؟

بعد بلوغ لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا المرحلة الأخيرة، علقت التجارب، فهل هذا أمر معتاد، وإلى أي مدى يؤثر في تطوير اللقاح، وهل سبق تعليق تجارب من قبل؟