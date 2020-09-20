إيران تدعو العالم إلى مواجهات تحركات واشنطن "المتهورة"، والهدوء يسود شوارع مصر صباح اليوم رغم الدعوة للتظاهر

شهدت شوارع وميادين مصر في العاصمة والمحافظات حركة سير اعتيادية للمواطنين والسيارات صباح اليوم، وسط وجود قوات الأمن في تمركزاتها الدائمة، وذلك تزامنا مع دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال والممثل محمد علي المقيم في إسبانيا.

ولم يلاحظ وجود مظاهرات أو حشود ليل السبت و صباح اليوم الأحد، بحسب ما تابعت فرق بي بي سي في القاهرة، كما لم تفد وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي بخروج مظاهرات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام وسوم وحراك افتراضي يسوده الانقسام بين مؤيدي التظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام السياسي في البلاد، وبين رافضي دعوات التظاهر وداعمي النظام.

ودعا محمد علي، وهو مقاول عمل لفترة في مشروعات إنشائية مع الجيش قبل أن يتهم السيسي والجيش بإهدار الأموال العامة والفساد، للتظاهر احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، تكرارا لخروج مظاهرات نادرة العام الماضي في اليوم نفسه، ألقي خلالها القبض على بضعة ألاف آنذاك.