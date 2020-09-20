إيران تدعو العالم إلى مواجهات تحركات واشنطن "المتهورة"، والهدوء يسود شوارع مصر صباح اليوم رغم الدعوة للتظاهر

العراق يعلن القبض على قيادي بتنظيم الدولة كان يخطط لاستهداف الزوار الشيعة
أعلنت السلطات الأمنية في العراق القبض على قيادي في تنظيم الدولة
الإسلامية بالبلاد.
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على القيادي فور
عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن التنظيم ، تمهيداً
للقيام بعمليات تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين.
وبحسب البيان الرسمي فإن القيادي اعترف بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة
كركوك.
الهدوء يسود شوارع مصر صباح اليوم رغم الدعوة التي أطلقها المعارض محمد علي للتظاهر
شهدت شوارع وميادين مصر في
العاصمة والمحافظات حركة سير اعتيادية للمواطنين والسيارات صباح اليوم، وسط وجود قوات
الأمن في تمركزاتها الدائمة، وذلك تزامنا مع دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال
والممثل محمد علي المقيم في إسبانيا.
ولم يلاحظ وجود مظاهرات أو
حشود ليل السبت و صباح اليوم الأحد، بحسب ما تابعت فرق بي بي سي في القاهرة، كما
لم تفد وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي بخروج مظاهرات حتى
الآن.
وفي
الوقت نفسه، تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام وسوم وحراك افتراضي يسوده
الانقسام بين مؤيدي التظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام السياسي
في البلاد، وبين رافضي دعوات التظاهر وداعمي النظام.
ودعا
محمد علي، وهو مقاول عمل لفترة في مشروعات إنشائية مع الجيش قبل أن يتهم السيسي
والجيش بإهدار الأموال العامة والفساد، للتظاهر احتجاجا على الأوضاع السياسية
والاقتصادية في البلاد، تكرارا لخروج مظاهرات نادرة العام الماضي في اليوم نفسه،
ألقي خلالها القبض على بضعة ألاف آنذاك.
طهران تدعو دول العالم إلى مواجهات تحركات واشنطن "المتهورة" بعد قرار الولايات المتحدة إعادة تفعيل العقوبات على إيران
نددت
الحكومة الإيرانية بقرار الولايات المتحدة إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة
من قبل الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي قبل أن يتم رفعها بعد الاتفاق
النووي.
وكانت
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهدت بـ"عواقب" تطال أي دولة
عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، وذلك رغم معارضة العديد من القوى العالمية لقرار واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع
دول العالم الوقوف ضد هذه التحرّكات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض
والتحدّث بصوت واحد".
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العراق يعلن القبض على قيادي بتنظيم الدولة كان يخطط لاستهداف الزوار الشيعة
أعلنت السلطات الأمنية في العراق القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بالبلاد.
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على القيادي فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن التنظيم ، تمهيداً للقيام بعمليات تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين.
وبحسب البيان الرسمي فإن القيادي اعترف بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك.
الهدوء يسود شوارع مصر صباح اليوم رغم الدعوة التي أطلقها المعارض محمد علي للتظاهر
شهدت شوارع وميادين مصر في العاصمة والمحافظات حركة سير اعتيادية للمواطنين والسيارات صباح اليوم، وسط وجود قوات الأمن في تمركزاتها الدائمة، وذلك تزامنا مع دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال والممثل محمد علي المقيم في إسبانيا.
ولم يلاحظ وجود مظاهرات أو حشود ليل السبت و صباح اليوم الأحد، بحسب ما تابعت فرق بي بي سي في القاهرة، كما لم تفد وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي بخروج مظاهرات حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام وسوم وحراك افتراضي يسوده الانقسام بين مؤيدي التظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام السياسي في البلاد، وبين رافضي دعوات التظاهر وداعمي النظام.
ودعا محمد علي، وهو مقاول عمل لفترة في مشروعات إنشائية مع الجيش قبل أن يتهم السيسي والجيش بإهدار الأموال العامة والفساد، للتظاهر احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، تكرارا لخروج مظاهرات نادرة العام الماضي في اليوم نفسه، ألقي خلالها القبض على بضعة ألاف آنذاك.
طهران تدعو دول العالم إلى مواجهات تحركات واشنطن "المتهورة" بعد قرار الولايات المتحدة إعادة تفعيل العقوبات على إيران
نددت الحكومة الإيرانية بقرار الولايات المتحدة إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة من قبل الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي قبل أن يتم رفعها بعد الاتفاق النووي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهدت بـ"عواقب" تطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، وذلك رغم معارضة العديد من القوى العالمية لقرار واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحرّكات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدّث بصوت واحد".