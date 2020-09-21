فيروس كورونا: إغلاق جزئي في مدريد، واستئناف إقامة حفلات الزفاف وصلاة الجنازة في مصر

جوائز إيمي: "ساكسيشن" أفضل مسلسل و"شيتس كريك" يحصد تسع جوائز
للمرة الأولى، أقيم حفل توزيع جوائز إيمي الأميركية الخاص بالأعمال التليفزيونية بدون حضور أى من المشاهير على البساط الأحمر بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.
وشارك فيه معظم المشاهير في الحفل من منازلهم في ظل قيود فيروس كورونا.
وهيمنت مسلسلات "ساكسيشن" و"شيتس كريك" و"ووتشمن"على جوائز إيمي.
وفاز "ساكسيشن"، الذي تنتجه شبكة "إتش.بي.أو"، بلقب أفضل مسلسل درامي بينما حصد مسلسل "شيتس كريك" الكندي تسع جوائز منها أفضل مسلسل كوميدي وجوائز التمثيل للنجوم الكنديين يوجين ليفي وكاثرين أوهارا ودانيال ليفي وآني ميرفي.
وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، على جائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد.
وقبل دنيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.
ويتناول "شيتش كريك" الذي تنتجه شبكة "بوب تي.في" قصة عائلة ثرية اضطرت للعيش في فندق متداع.
وفاز مسلسل "ووتشمن"، الذي تنتجه شبكة "إتش.بي.أو"، بجائزة أفضل مسلسل قصير وحصل المسلسل أيضا على جائزة التأليف.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: مصر تسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة وصلاة الجنازة في المساجد
يستأنف في مصر اليوم عدد من الانشطة الاجتماعية التي كانت محظورة
خلال الشهور الماضية بسبب تفشي وباء كورونا من بينها إقامة حفلات الزفاف في
الأماكن المفتوحة والجنائز في المساجد بضوابط محددة.
وكانت الحكومة المصرية قررت الاسبوع الماضي السماح
بإقامة صلاة الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة وفِي غير اوقات الصلاة
اليومية، وكذلك تنظيم المعارض المكشوفة وبنسبة حضور لا تزيد على 50 في المئة
من طاقة الاماكن التي تقام فيها.
كما قررت السلطات فتح دور الحضانة
بالأندية ومراكز الشباب واستئناف إقامة حفلات الزفاف بالأماكن المكشوفة بالمنشآت
السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد ،
وكذا قررت عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم واستخدام حمامات
السباحة التدريبية والترفيهية.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: إغلاق جزئي في بعض أحياء العاصمة الإسبانية مدريد
تشهد
عدة دول أوروبية تطبيق إجراءات احترازية جديدة من أجل وقف التزايد في عدد الإصابات
المؤكدة بفيروس كورونا.
ففي العاصمة الإسبانية مدريد سيتم
تطبيق إغلاق جزئي في بعض الأحياء بحيث سيضطر سكان تلك الأحياء، البالغ عددهم نحو
850 ألف شخص، إلى التزام بيوتهم مع عدم السماح بتجمع أكثر من ستة أشخاص.
وفي
هولندا أصدرت السلطات قرارا بإغلاق الحانات مبكرا في بعض مناطق البلاد.
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جوائز إيمي: "ساكسيشن" أفضل مسلسل و"شيتس كريك" يحصد تسع جوائز
للمرة الأولى، أقيم حفل توزيع جوائز إيمي الأميركية الخاص بالأعمال التليفزيونية بدون حضور أى من المشاهير على البساط الأحمر بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.
وشارك فيه معظم المشاهير في الحفل من منازلهم في ظل قيود فيروس كورونا.
وهيمنت مسلسلات "ساكسيشن" و"شيتس كريك" و"ووتشمن"على جوائز إيمي.
وفاز "ساكسيشن"، الذي تنتجه شبكة "إتش.بي.أو"، بلقب أفضل مسلسل درامي بينما حصد مسلسل "شيتس كريك" الكندي تسع جوائز منها أفضل مسلسل كوميدي وجوائز التمثيل للنجوم الكنديين يوجين ليفي وكاثرين أوهارا ودانيال ليفي وآني ميرفي.
وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، على جائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد.
وقبل دنيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.
ويتناول "شيتش كريك" الذي تنتجه شبكة "بوب تي.في" قصة عائلة ثرية اضطرت للعيش في فندق متداع.
وفاز مسلسل "ووتشمن"، الذي تنتجه شبكة "إتش.بي.أو"، بجائزة أفضل مسلسل قصير وحصل المسلسل أيضا على جائزة التأليف.
فيروس كورونا: مصر تسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة وصلاة الجنازة في المساجد
يستأنف في مصر اليوم عدد من الانشطة الاجتماعية التي كانت محظورة خلال الشهور الماضية بسبب تفشي وباء كورونا من بينها إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة والجنائز في المساجد بضوابط محددة.
وكانت الحكومة المصرية قررت الاسبوع الماضي السماح بإقامة صلاة الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة وفِي غير اوقات الصلاة اليومية، وكذلك تنظيم المعارض المكشوفة وبنسبة حضور لا تزيد على 50 في المئة من طاقة الاماكن التي تقام فيها.
كما قررت السلطات فتح دور الحضانة بالأندية ومراكز الشباب واستئناف إقامة حفلات الزفاف بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد ، وكذا قررت عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم واستخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.
فيروس كورونا: إغلاق جزئي في بعض أحياء العاصمة الإسبانية مدريد
تشهد عدة دول أوروبية تطبيق إجراءات احترازية جديدة من أجل وقف التزايد في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.
ففي العاصمة الإسبانية مدريد سيتم تطبيق إغلاق جزئي في بعض الأحياء بحيث سيضطر سكان تلك الأحياء، البالغ عددهم نحو 850 ألف شخص، إلى التزام بيوتهم مع عدم السماح بتجمع أكثر من ستة أشخاص.
وفي هولندا أصدرت السلطات قرارا بإغلاق الحانات مبكرا في بعض مناطق البلاد.