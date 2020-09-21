فيروس كورونا: إغلاق جزئي في مدريد، واستئناف إقامة حفلات الزفاف وصلاة الجنازة في مصر

يستأنف في مصر اليوم عدد من الانشطة الاجتماعية التي كانت محظورة خلال الشهور الماضية بسبب تفشي وباء كورونا من بينها إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة والجنائز في المساجد بضوابط محددة.

وكانت الحكومة المصرية قررت الاسبوع الماضي السماح بإقامة صلاة الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة وفِي غير اوقات الصلاة اليومية، وكذلك تنظيم المعارض المكشوفة وبنسبة حضور لا تزيد على 50 في المئة من طاقة الاماكن التي تقام فيها.

كما قررت السلطات فتح دور الحضانة بالأندية ومراكز الشباب واستئناف إقامة حفلات الزفاف بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد ، وكذا قررت عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم واستخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.