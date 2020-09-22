فتح وحماس تبحثان في تركيا المصالحة الفلسطينية، وإجراءات احترازية في إنجلترا لمواجهة كورونا

عدلت وزارة التعليم الفرنسية عن القواعد التي حددتها سابقا بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم إستجابة لانتشار فيروس كورونا، والتي كانت تطلب تعليق فصول الدراسة في رياض الأطقال والمدارس الإبتدائية بمجرد ظهور أي حالة إصابة بالعدوى.

حيث قررت الوزارة أن لا يتم تعليق أي من الفصول الدراسية في المرحلتين التعليميتين سالفتي الذكر إلا بثبوت إصابة ما لا يقل عن 3 أطفال بها.

وجاء القرار بعد أن تم إغلاق 81 مدرسة وتوقف حوالي 2000 فصل دراسي في مستهل هذا الأسبوع فقط، بعد وقت قليل من انطلاق السنة الدراسية الجديدة.

ويدافع وزير التربية والتعليم الفرنسي (جان ميشيل بلانكر) عن الإجراءات التي تتخذها وزارته ويؤكد على أن خطر انتقال العدوى منخفض بين الأطفال فيما تدخل مجلس الصحة العامة في البلد قائلا إن ما يشجع على حدوث العدوى بشكل أساسي هي التجمعات العائلية والاجتماعية.