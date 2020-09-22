فتح وحماس تبحثان في تركيا المصالحة الفلسطينية، وإجراءات احترازية في إنجلترا لمواجهة كورونا

فيروس كورونا: فرنسا تراجع شروط إغلاق المدارس في حال ظهور حالات إصابة
عدلت وزارة التعليم الفرنسية عن القواعد التي حددتها سابقا بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم إستجابة لانتشار فيروس كورونا، والتي كانت تطلب تعليق فصول الدراسة في رياض الأطقال والمدارس الإبتدائية بمجرد ظهور أي حالة إصابة بالعدوى.
حيث قررت الوزارة أن لا يتم تعليق أي من الفصول الدراسية في المرحلتين التعليميتين سالفتي الذكر إلا بثبوت إصابة ما لا يقل عن 3 أطفال بها.
وجاء القرار بعد أن تم إغلاق 81 مدرسة وتوقف حوالي 2000 فصل دراسي في مستهل هذا الأسبوع فقط، بعد وقت قليل من انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
ويدافع وزير التربية والتعليم الفرنسي (جان ميشيل بلانكر) عن الإجراءات التي تتخذها وزارته ويؤكد على أن خطر انتقال العدوى منخفض بين الأطفال فيما تدخل مجلس الصحة العامة في البلد قائلا إن ما يشجع على حدوث العدوى بشكل أساسي هي التجمعات العائلية والاجتماعية.
اتفاق لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة
يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ونظرائه من دول منتدى غاز شرق
المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.
ويضم المنتدى إلى جانب مصر، قبرص
واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
ويأتي ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة
إقليمية في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط توتراً بين تركيا من جهة، ومصر
واليونان وقبرص من جهة أخرى، بسبب محاولات أنقرة اقتسام ثروات الغاز و النفط مع دول المنطقة.
وتأسس
المنتدى مطلع عام 2019 بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز للدول المنتجة
والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بما يحقق المصالح المشتركة لأعضاءه.
فيروس كورونا: تبكير مواعيد إغلاق المطاعم والحانات في إنجلترا
فرضت
الحكومة البريطانية على جميع الحانات والمطاعم في إنجلترا أن تبكر موعد إغلاق أبوابها ليكون العاشرة مساء
بداية من الخميس المقبل في مسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وشهدت
بريطانيا تناميا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة البريطانية إلى
رفع مستوى الإنذار المتصل بالفيروس.
وكان مستشار علمي للحكومة قد حذر من أن البلاد
قد تشهد تسجيل نحو 50 ألف حالة بمعدل يومي بحلول منتصف الشهر القادم إن لم يتم اتخاذ
التدابير اللازمة.
ReutersCopyright: Reuters
قياديون من حركتي فتح وحماس يبحثون في تركيا المصالحة الفلسطينية
تفيد
التقارير الواردة من تركيا أن حركتي "فتح" و"حماس" تستعدان لعقد مباحثات ثنائية في العاصمة التركية أنقرة
لبحث المصالحة الفلسطينية وذلك بعد أيام من الاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع
الإمارات والبحرين.
ووفق
مصدر مطلع، فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة "فتح"، "جبريل
الرجوب"، سيترأس وفد الحركة، فيما سيرأس وفد حركة حماس، نائب رئيس المكتب
السياسي صالح العاروري، حيث يتوقع ان تنطلق المحادثات في العاصمة التركية انقرة اليوم ، غير أن أي من المسؤولين الاتراك لم يعلق
على هذه الانباء.
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فيروس كورونا: فرنسا تراجع شروط إغلاق المدارس في حال ظهور حالات إصابة
عدلت وزارة التعليم الفرنسية عن القواعد التي حددتها سابقا بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم إستجابة لانتشار فيروس كورونا، والتي كانت تطلب تعليق فصول الدراسة في رياض الأطقال والمدارس الإبتدائية بمجرد ظهور أي حالة إصابة بالعدوى.
حيث قررت الوزارة أن لا يتم تعليق أي من الفصول الدراسية في المرحلتين التعليميتين سالفتي الذكر إلا بثبوت إصابة ما لا يقل عن 3 أطفال بها.
وجاء القرار بعد أن تم إغلاق 81 مدرسة وتوقف حوالي 2000 فصل دراسي في مستهل هذا الأسبوع فقط، بعد وقت قليل من انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
ويدافع وزير التربية والتعليم الفرنسي (جان ميشيل بلانكر) عن الإجراءات التي تتخذها وزارته ويؤكد على أن خطر انتقال العدوى منخفض بين الأطفال فيما تدخل مجلس الصحة العامة في البلد قائلا إن ما يشجع على حدوث العدوى بشكل أساسي هي التجمعات العائلية والاجتماعية.
اتفاق لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة
يوقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ونظرائه من دول منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.
ويضم المنتدى إلى جانب مصر، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
ويأتي ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط توتراً بين تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص من جهة أخرى، بسبب محاولات أنقرة اقتسام ثروات الغاز و النفط مع دول المنطقة.
وتأسس المنتدى مطلع عام 2019 بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز للدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بما يحقق المصالح المشتركة لأعضاءه.
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فيروس كورونا: تبكير مواعيد إغلاق المطاعم والحانات في إنجلترا
فرضت الحكومة البريطانية على جميع الحانات والمطاعم في إنجلترا أن تبكر موعد إغلاق أبوابها ليكون العاشرة مساء بداية من الخميس المقبل في مسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وشهدت بريطانيا تناميا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة البريطانية إلى رفع مستوى الإنذار المتصل بالفيروس.
وكان مستشار علمي للحكومة قد حذر من أن البلاد قد تشهد تسجيل نحو 50 ألف حالة بمعدل يومي بحلول منتصف الشهر القادم إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.
قياديون من حركتي فتح وحماس يبحثون في تركيا المصالحة الفلسطينية
تفيد التقارير الواردة من تركيا أن حركتي "فتح" و"حماس" تستعدان لعقد مباحثات ثنائية في العاصمة التركية أنقرة لبحث المصالحة الفلسطينية وذلك بعد أيام من الاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع الإمارات والبحرين.
ووفق مصدر مطلع، فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة "فتح"، "جبريل الرجوب"، سيترأس وفد الحركة، فيما سيرأس وفد حركة حماس، نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، حيث يتوقع ان تنطلق المحادثات في العاصمة التركية انقرة اليوم ، غير أن أي من المسؤولين الاتراك لم يعلق على هذه الانباء.