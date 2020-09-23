إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 200 ألف، ومؤسسات إعلامية فرنسية تدعو لدعم " شارلي إيبدو"

قررت السلطات المحلية في مدينة لويزفيل الأمريكية إعلان حالة الطوارئ، تحسبا لإصدار المدعي العام في ولاية كنتاكي دانيال كاميرون قراره هذا الأسبوع المتعلق بقضية مقتل امرأة سوداء بعد أسبوعين من المداولات مع هيئة المحلفين.

وقُتلت بريونا تايلور رمياً بالرصاص على يد الشرطة الامريكية عندما اقتحموا شقتها ، حيث قام صديقها تايلور بإطلاق النار ، معتقدًا أن هناك دخيلًا حاول الدخول الى البيت ، وردت الشرطة النار عليه ، مما أسفر عن مقتل تايلور في تبادل إطلاق النار

وأمر رئيس الشرطة المؤقت روبرت شرودر جميع ضباطه بإلغاء أيام الإجازة في الأسبوع المقبل من اجل التحضير و التأهب الى اي حالة وجود رد فعل عنيف على القرار حول ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى عناصر الشرطة أم لا.

و كان عمدة مدينة لويزفيل جريج فيشر قد أعلن أن المدينة ستدفع 12 مليون دولار لعائلة تايلور.