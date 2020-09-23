إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 200 ألف، ومؤسسات إعلامية فرنسية تدعو لدعم " شارلي إيبدو"

إعلان حالة الطوارئ في مدينة أمريكية تحسبا لإصدار قرار قضائي حول مقتل امرأة سوداء
قررت السلطات المحلية في مدينة لويزفيل
الأمريكية إعلان حالة الطوارئ، تحسبا لإصدار المدعي العام في ولاية كنتاكي دانيال
كاميرون قراره هذا الأسبوع المتعلق بقضية مقتل امرأة سوداء بعد
أسبوعين من المداولات مع هيئة المحلفين.
وقُتلت بريونا تايلور رمياً بالرصاص على يد الشرطة
الامريكية عندما اقتحموا شقتها ، حيث قام صديقها تايلور بإطلاق النار ، معتقدًا أن
هناك دخيلًا حاول الدخول الى البيت ، وردت الشرطة النار عليه ، مما أسفر عن مقتل
تايلور في تبادل إطلاق النار
وأمر رئيس الشرطة المؤقت روبرت شرودر
جميع ضباطه بإلغاء أيام الإجازة في الأسبوع المقبل من اجل التحضير و التأهب الى اي
حالة وجود رد فعل عنيف على القرار حول ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى عناصر الشرطة أم لا.
و كان عمدة مدينة لويزفيل جريج فيشر قد أعلن أن المدينة ستدفع 12 مليون
دولار لعائلة تايلور.
geCopyright: ge
فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف
تفيد البيانات التي تنشرها
جامعة جون هوبكينز الأمريكية بأن إجمالي عدد الوفيات بين مرضى فيروس كورونا في الولايات
المتحدة تجاوز حتى الآن 200 ألف.
ويبلغ عدد حالات الإصابة
المؤكدة بالفيروس في البلاد نحو ستة ملايين و800 ألف حالة.
وتتزايد معدلات الوفيات بشكل
كبير في عدد من الولايات مثل شمال داكوتا ويوتاه.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامب، قد وصف عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ" الأمر المريع" إلا أنه دافع
عن تعامل إدارته مع الوباء قائلا " كان من الممكن أن يبلغ عدد الوفيات مليونين
أو ثلاثة ملايين".
ReutersCopyright: Reuters
100 وسيلة إعلامية فرنسية تدعو إلى التعبئة لصالح حرية التعبير دعما لصحيفة "شارلي إيبدو"
نشرت
100 وسيلة إعلامية في فرنسا
الأربعاء رسالة مفتوحة تدعو إلى التعبئة لصالح حرية التعبير دعما لصحيفة
"شارلي إيبدو" الساخرة التي تعرضت لهجوم وانتقادات بسبب إعادتها نشر الرسوم
الكاريكاتورية للنبي محمد.
ونقلت
ماريكا بريت مديرة الموارد البشرية في شارلي إيبدو في وقت سابق من هذا الأسبوع من
منزلها بعد تعرضها لتهديدات خطيرة، في الوقت الذي تستمر فيه محاكمة متشددين إسلاميين مشتبه
بتنفيذهم الهجمات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا في 2015 بسبب نشر الصحيفة للرسوم
الكاريكاتورية.
وجاء
في هذه الرسالة المفتوحة المعنونة "معا لندافع عن الحرية"، "اليوم،
في العام 2020، يهدد بعضكم بالقتل على
وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعبيرهم عن آراء فردية. وسائل الإعلام صنفت صراحة
كأهداف من قبل منظمات إرهابية دولية".
وأضافت "نحن نحتاج إليكم يجب أن يفهم
أعداء الحرية أننا كلنا أعداؤهم مهما كانت اختلافاتنا في الرأي أو
المعتقدات".
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إعلان حالة الطوارئ في مدينة أمريكية تحسبا لإصدار قرار قضائي حول مقتل امرأة سوداء
قررت السلطات المحلية في مدينة لويزفيل الأمريكية إعلان حالة الطوارئ، تحسبا لإصدار المدعي العام في ولاية كنتاكي دانيال كاميرون قراره هذا الأسبوع المتعلق بقضية مقتل امرأة سوداء بعد أسبوعين من المداولات مع هيئة المحلفين.
وقُتلت بريونا تايلور رمياً بالرصاص على يد الشرطة الامريكية عندما اقتحموا شقتها ، حيث قام صديقها تايلور بإطلاق النار ، معتقدًا أن هناك دخيلًا حاول الدخول الى البيت ، وردت الشرطة النار عليه ، مما أسفر عن مقتل تايلور في تبادل إطلاق النار
وأمر رئيس الشرطة المؤقت روبرت شرودر جميع ضباطه بإلغاء أيام الإجازة في الأسبوع المقبل من اجل التحضير و التأهب الى اي حالة وجود رد فعل عنيف على القرار حول ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى عناصر الشرطة أم لا.
و كان عمدة مدينة لويزفيل جريج فيشر قد أعلن أن المدينة ستدفع 12 مليون دولار لعائلة تايلور.
فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف
تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية بأن إجمالي عدد الوفيات بين مرضى فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حتى الآن 200 ألف.
ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد نحو ستة ملايين و800 ألف حالة.
وتتزايد معدلات الوفيات بشكل كبير في عدد من الولايات مثل شمال داكوتا ويوتاه.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ" الأمر المريع" إلا أنه دافع عن تعامل إدارته مع الوباء قائلا " كان من الممكن أن يبلغ عدد الوفيات مليونين أو ثلاثة ملايين".
100 وسيلة إعلامية فرنسية تدعو إلى التعبئة لصالح حرية التعبير دعما لصحيفة "شارلي إيبدو"
نشرت 100 وسيلة إعلامية في فرنسا الأربعاء رسالة مفتوحة تدعو إلى التعبئة لصالح حرية التعبير دعما لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة التي تعرضت لهجوم وانتقادات بسبب إعادتها نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.
ونقلت ماريكا بريت مديرة الموارد البشرية في شارلي إيبدو في وقت سابق من هذا الأسبوع من منزلها بعد تعرضها لتهديدات خطيرة، في الوقت الذي تستمر فيه محاكمة متشددين إسلاميين مشتبه بتنفيذهم الهجمات التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا في 2015 بسبب نشر الصحيفة للرسوم الكاريكاتورية.
وجاء في هذه الرسالة المفتوحة المعنونة "معا لندافع عن الحرية"، "اليوم، في العام 2020، يهدد بعضكم بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعبيرهم عن آراء فردية. وسائل الإعلام صنفت صراحة كأهداف من قبل منظمات إرهابية دولية".
وأضافت "نحن نحتاج إليكم يجب أن يفهم أعداء الحرية أننا كلنا أعداؤهم مهما كانت اختلافاتنا في الرأي أو المعتقدات".