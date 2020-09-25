فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يحذر من أن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في كثير من الدول الأعضاء

حذر الاتحاد الأوروبي من أن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس/آذار في كثير من الدول الأعضاء.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحافي أن على الدول الأعضاء تشديد القيود على الفور لمواجهة الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.

Quote Message: على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة. قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي from ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة. قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة