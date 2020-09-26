فيروس كورونا: كندا تشتري 20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن اتفاق مع شركة "أسترا زينيكا" للأدوية لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19، والذى يتم تطويره في جامعة أوكسفورد.

وبلغ عدد شركات الأدوية العالمية التي بدأت بالفعل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للتوصل للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، أربع شركات بعد إعلان شركة "جونسون آند جونسون" أمس في الولايات المتحدة تمكنها من إجراء التجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.

ويشارك ستون ألف شخص في تجربة "جونسون آند جونسون، والتي تعتمد على جرعة واحدة فقط من اللقاج التجريبي.

أما بالنسبة للشركات الثلاث الأخرى فهي:

شركة "موديرنا" – الولايات المتحدة

شركة "فايزر" – الولايات المتحدة

شركة "بايونتك" – الولايات المتحدة

شركة "استرازينكا" – المملكة المتحدة