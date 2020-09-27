اشتباكات بين أرمينيا واذربيجان، ودمشق تتهم واشنطن بمحاولة "خنق السوريين"

عاجلأرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد وقوع اشتباكات مع أذربيجان
مسلمو الإيغور: الصين لن تغير سياستها في إقليم شينجيانغ رغم الانتقادات الدولية
دافع الرئيس الصيني ، شي جين بينغ ، عن السياسات التي تنتهجها حكومته في إقليم شينجيانغ - رغم ما تثيره من انتقادات عالمية، وقال إنها "صائبة تمامًا" وإنه يتعين المضي في تنفيذها لزمن طويل.
وتتهم الصين بأنها تستهدف أقلية الأيغور المسلمة التي تسكن شينجيانغ بحملة قمعية وأنها نفذت حجزا تعسفيا باطشا على مليون من أبناءها تم الزج بهم فيما تسميه بـ" مراكز إعادة تأهيل" أشبه بالسجون حيث يتم إستغلالهم بإجبارهم على العمل القسري وكذلك فصل الأطفال عن عائلاتهم، وهي اتهامات تنكرها بكين التي تقول إنها تعمل على تأهيل سكان الإقليم.
وعلى الرغم من الاتهامات التي تساق في هذا الأطار، بدا الرئيس الصيني في معرض اجتماع حول شينجيانغ، ضمه وكبار المسؤولين، متمسكا دون تراجع بالسياسات الصينية الحالية والتي اعتبرها بأنها " أرست أسس سلام واستقرار دائمين في المنطقة".
دمشق تتهم واشنطن بمحاولة "خنق السوريين مثلما حدث مع جورج فلويد"
شنت الحكومة
السورية على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم هجوما لاذعا على الولايات المتحدة
أثناء كلمته التي أدلى بها عن طريق الفيديو أمام الأمم المتحدة
حيث قال الوزير إن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب "خنق السوريين عن طريق العقوبات تذكرنا بالوحشية التي تم بها خنق
جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة" في إشارة من الوزير إلى حادث مقتل
أمريكي أسود بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه أثناء القبض عليه في مايو أيار
الماضي.
وأدت
العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو حزيران الماضي بموجب ما يسمى
بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال
منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.
اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه
اندلعت اشتباكات بين قوات من أرمينية واخرى من اذربيجان في إقليم
ناغورني قره باغ المتنازع
عليه بين البلدين.
وقد اسفرت الاشتباكات عن تحطم
مروحية تابعة لجيش أذربيجان على الأقل وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وبينما قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن أذربيجان شنت قصفا
جويا ومدفعيا، إلا أن أذربيجان تقول انها تقوم بالرد على قصف من قبل الانفصاليين
الأرمن في الإقليم تسبب في مقتل وإصابة مدنيين.
وكان أرمينيا وأذربيجان من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
وانخرط البلدان في نزاع حول إقليم ناغورني قره باغ الذي يعترف المجتمع الدولي كجزء من
أذربيجان بينما تسيطر عليه عرقية أرمينية.
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عاجلأرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد وقوع اشتباكات مع أذربيجان
مسلمو الإيغور: الصين لن تغير سياستها في إقليم شينجيانغ رغم الانتقادات الدولية
دافع الرئيس الصيني ، شي جين بينغ ، عن السياسات التي تنتهجها حكومته في إقليم شينجيانغ - رغم ما تثيره من انتقادات عالمية، وقال إنها "صائبة تمامًا" وإنه يتعين المضي في تنفيذها لزمن طويل.
وتتهم الصين بأنها تستهدف أقلية الأيغور المسلمة التي تسكن شينجيانغ بحملة قمعية وأنها نفذت حجزا تعسفيا باطشا على مليون من أبناءها تم الزج بهم فيما تسميه بـ" مراكز إعادة تأهيل" أشبه بالسجون حيث يتم إستغلالهم بإجبارهم على العمل القسري وكذلك فصل الأطفال عن عائلاتهم، وهي اتهامات تنكرها بكين التي تقول إنها تعمل على تأهيل سكان الإقليم.
وعلى الرغم من الاتهامات التي تساق في هذا الأطار، بدا الرئيس الصيني في معرض اجتماع حول شينجيانغ، ضمه وكبار المسؤولين، متمسكا دون تراجع بالسياسات الصينية الحالية والتي اعتبرها بأنها " أرست أسس سلام واستقرار دائمين في المنطقة".
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دمشق تتهم واشنطن بمحاولة "خنق السوريين مثلما حدث مع جورج فلويد"
شنت الحكومة السورية على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم هجوما لاذعا على الولايات المتحدة أثناء كلمته التي أدلى بها عن طريق الفيديو أمام الأمم المتحدة
حيث قال الوزير إن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خنق السوريين عن طريق العقوبات تذكرنا بالوحشية التي تم بها خنق جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة" في إشارة من الوزير إلى حادث مقتل أمريكي أسود بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه أثناء القبض عليه في مايو أيار الماضي.
وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو حزيران الماضي بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.
اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه
اندلعت اشتباكات بين قوات من أرمينية واخرى من اذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.
وقد اسفرت الاشتباكات عن تحطم مروحية تابعة لجيش أذربيجان على الأقل وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وبينما قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن أذربيجان شنت قصفا جويا ومدفعيا، إلا أن أذربيجان تقول انها تقوم بالرد على قصف من قبل الانفصاليين الأرمن في الإقليم تسبب في مقتل وإصابة مدنيين.
وكان أرمينيا وأذربيجان من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وانخرط البلدان في نزاع حول إقليم ناغورني قره باغ الذي يعترف المجتمع الدولي كجزء من أذربيجان بينما تسيطر عليه عرقية أرمينية.