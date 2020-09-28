فيروس كورونا: أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة، والسعودية تستضيف قمة العشرين عبر الفيديو

تظهر البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوزت حتى الآن 33 مليونا بينما تقترب حصيلة الوفيات بين المصابين من مليون.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصد قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بأكثر من سبعة ملايين إصابة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها مائتي ألف.

أما في العالم العربي فإن العراق يتصدر قائمة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه حيث سجل نحو 350 ألف إصابة بينما يقترب عدد الوفيات من تسعة آلاف.