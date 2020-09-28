فيروس كورونا: أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة، والسعودية تستضيف قمة العشرين عبر الفيديو

فيروس كورونا: عدد حالات الإصابة المؤكدة يتجاوز 33 مليونا وحصيلة الوفيات تقترب من المليون
تظهر
البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة
المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوزت حتى الآن 33 مليونا بينما تقترب حصيلة
الوفيات بين المصابين من مليون.
ولا
تزال الولايات المتحدة تتصد قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بأكثر من
سبعة ملايين إصابة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها مائتي ألف.
أما في
العالم العربي فإن العراق يتصدر قائمة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس
كورونا والوفيات الناتجة عنه حيث سجل نحو 350 ألف إصابة بينما يقترب عدد الوفيات
من تسعة آلاف.
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فيروس كورونا: السعودية تستضيف قمة العشرين عبر الفيديو
أعلنت
السعودية الاثنين أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين
الثاني المقبل عبر الفيديو، بدلا من اجتماع قادة دول العالم الأغنى في الرياض كما
كان مقررا قبل أزمة انتشار فيروس كورونا.
ودفع الوباء المجموعة لعقد كافة اجتماعاتها
عبر الفيديو منذ مارس أذار الماضي عندما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
قمة افتراضية طارئة ناقش فيها قادة العالم الاستجابة العالمية للوباء الذي أودى
بأكثر من مليون شخص وضرب اقتصادات دول العالم.
وأفادت المملكة في بيان "ستعقد قمة قادة
دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها
المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم".
وأضاف البيان "ستركز دول مجموعة العشرين
خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة
وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي ظهرت خلال الجائحة
وتعزيز المتانة على المدى الطويل".
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فيروس كورونا: عدد حالات الإصابة المؤكدة يتجاوز 33 مليونا وحصيلة الوفيات تقترب من المليون
تظهر البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوزت حتى الآن 33 مليونا بينما تقترب حصيلة الوفيات بين المصابين من مليون.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصد قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بأكثر من سبعة ملايين إصابة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها مائتي ألف.
أما في العالم العربي فإن العراق يتصدر قائمة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه حيث سجل نحو 350 ألف إصابة بينما يقترب عدد الوفيات من تسعة آلاف.
فيروس كورونا: السعودية تستضيف قمة العشرين عبر الفيديو
أعلنت السعودية الاثنين أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عبر الفيديو، بدلا من اجتماع قادة دول العالم الأغنى في الرياض كما كان مقررا قبل أزمة انتشار فيروس كورونا.
ودفع الوباء المجموعة لعقد كافة اجتماعاتها عبر الفيديو منذ مارس أذار الماضي عندما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قمة افتراضية طارئة ناقش فيها قادة العالم الاستجابة العالمية للوباء الذي أودى بأكثر من مليون شخص وضرب اقتصادات دول العالم.
وأفادت المملكة في بيان "ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم".
وأضاف البيان "ستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي ظهرت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل".