حصيلة وفيات كورونا تتجاوز المليون، والسعودية تقول إنها اعتقلت " خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"

قالت السلطات السعودية إنها اعتقلت "خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة القول إن ثلاثة من عناصر الخلية " تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران"، بينما ارتبطت البقية مع الخلية بـ"أدوار مختلفة"

ولم يصدر أي تعليق من قبل طهران عن البيان الذي لم يكشف عن المزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن