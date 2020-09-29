حصيلة وفيات كورونا تتجاوز المليون، والسعودية تقول إنها اعتقلت " خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"

السعودية تقول إنها اعتقلت " خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"
قالت
السلطات السعودية إنها اعتقلت "خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها
تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران".
ونقلت
وكالة الأنباء الحكومية عن بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة القول إن ثلاثة من عناصر
الخلية " تلقوا تدريبات عسكرية
وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران"،
بينما ارتبطت البقية مع الخلية بـ"أدوار مختلفة"
ولم يصدر أي تعليق من قبل طهران عن البيان الذي لم يكشف عن المزيد من المعلومات ولا عن
المدينة التي تم اعتقالهم فيها.
ويسود
التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ أعوام عدة في
ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في
اليمن
فيروس كورونا: إجمالي عدد الوفيات في العالم يتجاوز حاجز المليون
تظهر الأرقام التي تنشرها جامعة
جون هوبكينز الأمريكية نقلا عن بيانات رسمية لدول العالم أن حصيلة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا
تجاوزت المليون، في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق ارتفاعا جديدا في معدلات الإصابة.
وبحسب البيانات التي نشرتها
الجامعة فإن ما يقرب نصف عدد الوفيات وقع في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
أما في العالم العربي فإن
العراق يعد الأكثر تضررا جراء الوباء حيث سجل أكثر من 350 ألف إصابة ونحو تسعة
آلاف وفاة.
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السعودية تقول إنها اعتقلت " خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"
قالت السلطات السعودية إنها اعتقلت "خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة القول إن ثلاثة من عناصر الخلية " تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران"، بينما ارتبطت البقية مع الخلية بـ"أدوار مختلفة"
ولم يصدر أي تعليق من قبل طهران عن البيان الذي لم يكشف عن المزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.
ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن
فيروس كورونا: إجمالي عدد الوفيات في العالم يتجاوز حاجز المليون
تظهر الأرقام التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية نقلا عن بيانات رسمية لدول العالم أن حصيلة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا تجاوزت المليون، في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق ارتفاعا جديدا في معدلات الإصابة.
وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة فإن ما يقرب نصف عدد الوفيات وقع في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
أما في العالم العربي فإن العراق يعد الأكثر تضررا جراء الوباء حيث سجل أكثر من 350 ألف إصابة ونحو تسعة آلاف وفاة.