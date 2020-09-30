نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت، وأرمينيا ترفض إجراء مباحثات مع أذربيجان

تفيد التقارير الواردة من أرمينيا بأن رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، استبعد احتمال إجراء مباحثات مع أذربيجان في الوقت الذي يدخل فيه القتال بين البلدين يومه الرابع

وبحسب وكالة انترفاكس الروسية فإن باشينيان قال في تصريحات لوسائل إعلام روسية "من غير المناسب الحديث عن قمة بين ارمينيا واذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية". مشيرا إلى أن "من اجل اجراء مفاوضات، يجب ان تكون الاجواء والظروف مناسبة".

هذا ولا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين قوات البلدين في منطقة ناغورنو كارباخ وهي المواجهات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.