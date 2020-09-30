نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت، وأرمينيا ترفض إجراء مباحثات مع أذربيجان

المواجهات في ناغورنو كارباخ: رئيس وزراء أرمينيا يقول إن إجراء مباحثات مع أذربيجان "فكرة سابقة لأوانها"
تفيد التقارير الواردة من أرمينيا بأن رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، استبعد احتمال إجراء مباحثات مع أذربيجان في الوقت
الذي يدخل فيه القتال بين البلدين يومه الرابع
وبحسب
وكالة انترفاكس الروسية فإن باشينيان قال في تصريحات لوسائل إعلام
روسية "من غير المناسب الحديث عن قمة بين ارمينيا واذربيجان وروسيا فيما لا
تزال معارك عنيفة جارية". مشيرا إلى أن "من اجل اجراء مفاوضات، يجب ان
تكون الاجواء والظروف مناسبة".
هذا
ولا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين قوات البلدين في منطقة ناغورنو كارباخ وهي
المواجهات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمن الدستورية أميرا للكويت
شهد مجلس الأمة الكويتي أداء الشيخ نواف الأحمد القسم أميرا
للبلاد وذلك غداة الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح.
وكان نواف الأحمد يؤدي مهام أمير البلاد طيلة الشهرين
الماضيين عقب سفر الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
ويبلغ نواف الأحمد من العمر 83 وتولى ولاية العهد عام 2006.
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المواجهات في ناغورنو كارباخ: رئيس وزراء أرمينيا يقول إن إجراء مباحثات مع أذربيجان "فكرة سابقة لأوانها"
تفيد التقارير الواردة من أرمينيا بأن رئيس وزراء البلاد، نيكول باشينيان، استبعد احتمال إجراء مباحثات مع أذربيجان في الوقت الذي يدخل فيه القتال بين البلدين يومه الرابع
وبحسب وكالة انترفاكس الروسية فإن باشينيان قال في تصريحات لوسائل إعلام روسية "من غير المناسب الحديث عن قمة بين ارمينيا واذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية". مشيرا إلى أن "من اجل اجراء مفاوضات، يجب ان تكون الاجواء والظروف مناسبة".
هذا ولا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين قوات البلدين في منطقة ناغورنو كارباخ وهي المواجهات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمن الدستورية أميرا للكويت
شهد مجلس الأمة الكويتي أداء الشيخ نواف الأحمد القسم أميرا للبلاد وذلك غداة الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح.
وكان نواف الأحمد يؤدي مهام أمير البلاد طيلة الشهرين الماضيين عقب سفر الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
ويبلغ نواف الأحمد من العمر 83 وتولى ولاية العهد عام 2006.