Jordanian security forces look on as people queue for bread in Amman (24 March 2020)
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فيروس كورونا: الأردن يعيد فتح دور العبادة والمطاعم اعتبارا من اليوم، والعراق: تجمعات في ساحة التحرير بمناسبة مرور عام على "انتفاضة تشرين"

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  1. العراق: تجمعات في ساحة التحرير بمناسبة مرور عام على "انتفاضة تشرين"

    توافد عراقيون على ساحة التحرير وسط بغداد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات المنددة بالفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، التي عرفت باسم "انتفاضة تشرين".

    وتراجعت حدة الاحتجاجات في الأشهر الماضية التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

    وقتل المئات وأصيب الآلاف في تلك الاحتجاجات، بحسب منظمات حقوقية دولية وعراقية.

    وقام عراقيون صباح اليوم بإعادة تزيين ساحة التحرير، وتنظيفها، ورفعوا يافطات تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين.

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  2. فيروس كورونا: الأردن يعيد فتح دور العبادة والمطاعم اعتبارا من اليوم

    قررت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من اليوم الخميس.

    وحذرت السلطات من العودة إلى الحظر الشامل أو الجزئي إذا لم يتم الالتزام باشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية.

    وجاء القرار على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لأرقام قياسية.

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