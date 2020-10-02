عاجلبومبيو بعد إصابة ترامب بكورونا: أنا ووزير الدفاع نقوم بعملنا كالمعتاد
دونالد ترامب: تأثر الأسواق العالمية بأنباء إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا
تأثرت أسعار النفط و الأسهم سلبا بإعلان الرئيس الأمريكي إصابته بالفيروس و لم تفلح تطمينات البيت الأبيض في تهدئة الأسواق، وسجلت البورصات الأوروبية تراجعا ملحوظا متأثرة بالأنباء القادمة من البيت الأبيض .
وواصل الذهب مكاسبه بسبب الإقبال عليه كـ "ملاذ آمن" عقب إصابة دونالد ترامب بكورونا.
وقال ترامب، إنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا
وأنهما يقضيان الآن فترة الحجر الصحي.
وأعلن ترامب،
البالغ من العمر 73 عاما وهي الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمرض، إصابته في تغريدة
على تويتر قال فيها "سنعبر هذه المرحلة سويا".
وجاءت إصابة
ترامب وزوجته بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه، بالفيروس،وتعد
هيكس، مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاماً، أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب
بالفيروس.
وقد سافرت معه
على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا
الأسبوع.
كانت هيكس
المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشيح ترامب قبل أن يصبح مدير الاتصالات في
البيت الأبيض، استقالت في مارس 2018 لتصبح كبيرة مسؤولي الاتصالات في روبرت مردوخ
فوكس ، قبل أن تعود إلى البيت الأبيض في فبراير.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19
خلصت دراسة طبية جديدة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن التناول اليومي لدواء "هيدروكسي كلوروكين، الذي يستخدم في علاج الملاريا، لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ووجد الباحثون أنه لا يوجد فرق في معدلات العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أخذوا الدواء، مقابل أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.
وشملت الدراسة 125 متطوعا في المستشفيات ممن يتعاملون يوميا مع مرضى كوفيد، وظلوا يتعاطون الدواء بانتظام لمدة شهرين.
وتعد التجارب السريرية التي أجريت أول اختبار عشوائي للتأثير الوقائي لـ "هيدروكسي كلوروكين" بالنسبة لأولئك الذين لم يتعرضوا بعد لـكوفيد 19.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد سحبت الاستخدام الطارئ لدواء "هيدروكسي كلوروكين" ا كعلاج لفيروس كورونا.
وقالت الإدارة إن الأدلة الجديدة الآتية من التجارب السريرية تعني أنه لم يعد من المعقول الاعتقاد بأن لهذا الدواء تأثيرا مضادا للفيروسات.
وفي وقتٍ لاحق، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الترويج لاستخدام "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكوفيد-19.
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عاجلبومبيو بعد إصابة ترامب بكورونا: أنا ووزير الدفاع نقوم بعملنا كالمعتاد
دونالد ترامب: تأثر الأسواق العالمية بأنباء إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا
تأثرت أسعار النفط و الأسهم سلبا بإعلان الرئيس الأمريكي إصابته بالفيروس و لم تفلح تطمينات البيت الأبيض في تهدئة الأسواق، وسجلت البورصات الأوروبية تراجعا ملحوظا متأثرة بالأنباء القادمة من البيت الأبيض .
وواصل الذهب مكاسبه بسبب الإقبال عليه كـ "ملاذ آمن" عقب إصابة دونالد ترامب بكورونا.
وقال ترامب، إنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا وأنهما يقضيان الآن فترة الحجر الصحي.
وأعلن ترامب، البالغ من العمر 73 عاما وهي الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمرض، إصابته في تغريدة على تويتر قال فيها "سنعبر هذه المرحلة سويا".
وجاءت إصابة ترامب وزوجته بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه، بالفيروس،وتعد هيكس، مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاماً، أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب بالفيروس.
وقد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كانت هيكس المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشيح ترامب قبل أن يصبح مدير الاتصالات في البيت الأبيض، استقالت في مارس 2018 لتصبح كبيرة مسؤولي الاتصالات في روبرت مردوخ فوكس ، قبل أن تعود إلى البيت الأبيض في فبراير.
فيروس كورونا: دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19
خلصت دراسة طبية جديدة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن التناول اليومي لدواء "هيدروكسي كلوروكين، الذي يستخدم في علاج الملاريا، لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
ووجد الباحثون أنه لا يوجد فرق في معدلات العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أخذوا الدواء، مقابل أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.
وشملت الدراسة 125 متطوعا في المستشفيات ممن يتعاملون يوميا مع مرضى كوفيد، وظلوا يتعاطون الدواء بانتظام لمدة شهرين.
وتعد التجارب السريرية التي أجريت أول اختبار عشوائي للتأثير الوقائي لـ "هيدروكسي كلوروكين" بالنسبة لأولئك الذين لم يتعرضوا بعد لـكوفيد 19.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد سحبت الاستخدام الطارئ لدواء "هيدروكسي كلوروكين" ا كعلاج لفيروس كورونا. وقالت الإدارة إن الأدلة الجديدة الآتية من التجارب السريرية تعني أنه لم يعد من المعقول الاعتقاد بأن لهذا الدواء تأثيرا مضادا للفيروسات.
وفي وقتٍ لاحق، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الترويج لاستخدام "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكوفيد-19.