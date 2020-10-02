فيروس كورونا: دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19

تأثرت أسعار النفط و الأسهم سلبا بإعلان الرئيس الأمريكي إصابته بالفيروس و لم تفلح تطمينات البيت الأبيض في تهدئة الأسواق، وسجلت البورصات الأوروبية تراجعا ملحوظا متأثرة بالأنباء القادمة من البيت الأبيض .

وواصل الذهب مكاسبه بسبب الإقبال عليه كـ "ملاذ آمن" عقب إصابة دونالد ترامب بكورونا.

وقال ترامب، إنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا وأنهما يقضيان الآن فترة الحجر الصحي.

وأعلن ترامب، البالغ من العمر 73 عاما وهي الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمرض، إصابته في تغريدة على تويتر قال فيها "سنعبر هذه المرحلة سويا".

وجاءت إصابة ترامب وزوجته بعد الإعلان عن إصابة هوب هيكس، إحدى أقرب مساعديه، بالفيروس،وتعد هيكس، مستشارة الرئيس البالغة من العمر 31 عاماً، أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب بالفيروس.

وقد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت هيكس المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشيح ترامب قبل أن يصبح مدير الاتصالات في البيت الأبيض، استقالت في مارس 2018 لتصبح كبيرة مسؤولي الاتصالات في روبرت مردوخ فوكس ، قبل أن تعود إلى البيت الأبيض في فبراير.