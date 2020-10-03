التطبيع مع إسرائيل: حمديتي يقول إن السودان في "حاجة إلى علاقات" مع إسرائيل ويعتقد أن القضية الفلسطينية "مهمة"

قال رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، إن بلاده بحاجة إلى علاقات مع إسرائيل لجني الفوائد، وإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان سيطبع العلاقات مع إسرائيل لولا الإطاحة به.

وأضاف حميدتي، في تصريحات لقناة محلية، أن القضية الفلسطينية "مهمة".

وشنّ حميدتي هجومًا على التيارات السياسيّة المعارضة للتطبيع في السودان، قائلا إنها ترفع "شعارات كاذبة".

والتقى مسؤولون سودانيون في الآونة الأخيرة مسؤوليين أمريكيين وإمارتيين وإسرائيليين لبحث التطبيع ورفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.