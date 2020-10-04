أنباء عن تعرض مدينة أذربيجانية كبيرة لقصف من قبل القوات الأرمينية، وبومبيو يختصر جولة آسيوية بعد إصابة ترامب بكورونا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق يوم الأحد لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية وفقا لجدول زيارته الأصلي وذلك بعد إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ودخوله المستشفى.

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر تشرين الأول. وسيتوجه الوزير إلى اليابان يوم الأحد على أن يعود في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وأعلن ترامب عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة ونُقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.