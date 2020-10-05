هجمات صاروخية جديدة في بغداد، والأسد يقول إن القواعد الروسية في سوريا تحافظ على توازن القوى بالمنطقة

الأسد يقول إن القواعد الروسية في سوريا تحافظ توازن القوى بالمنطقة
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن استمرار وجود
القواعد العسكرية الروسية في بلاده يساعد في مواجهة نفوذ القوى الغربية بالمنطقة.
وجاءت تصريحات الأسد في مقابلة مع قناة زفيزدا
التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في الذكرى السنوية الخامسة للتدخل
الروسي في سوريا لدعم القوات الحكومية في مواجهة مسلحي المعارضة.
وقال الأسد إن جيشه كان يواجه ”موقفا خطيرا“ قبل
التدخل العسكري الروسي في ظل حصول المعارضة المسلحة على "تمويل وعتاد مباشر
من واشنطن وقوى غربية أخرى وكذلك السعودية وقطر، وسيطرة تلك الأطراف على مدن
وبلدات رئيسية".
وتسيطر روسيا على قاعدة حميميم الجوية ومنشأة طرطوس البحرية.
ReutersCopyright: Reuters
سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد وبالقرب من السفارة الأمريكية
أفاد مصدر في وزارة
الداخلية العراقية لبي بي سي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار
بغداد الدولي جنوب غربي بغداد فجر اليوم الاثنين دون أن يتسببا في وقوع أي خسائر.
وأضاف المصدر أن صاروخاً
آخر يبدو أنه أخطأ هدفه وسقط على دار سكنية في منطقة الجادرية في الضفة
الشرقية لنهر دجلة المقابلة للسفارة الامريكية ما أسفر عن إصابة 2 من ساكنيها.
وكانت وسائل إعلام
موالية لإيران قد ذكرت أن الصاروخين الذين سقطا بالقرب من المطار كانا يستهدفان قاعدة
فيكتوري الامريكية القريبة من المطار.
وكانت الولايات المتحدة
قد هددت بإغلاق سفارتها في بغداد في حال لم تتوقف الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الأسد يقول إن القواعد الروسية في سوريا تحافظ توازن القوى بالمنطقة
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في بلاده يساعد في مواجهة نفوذ القوى الغربية بالمنطقة.
وجاءت تصريحات الأسد في مقابلة مع قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في الذكرى السنوية الخامسة للتدخل الروسي في سوريا لدعم القوات الحكومية في مواجهة مسلحي المعارضة.
وقال الأسد إن جيشه كان يواجه ”موقفا خطيرا“ قبل التدخل العسكري الروسي في ظل حصول المعارضة المسلحة على "تمويل وعتاد مباشر من واشنطن وقوى غربية أخرى وكذلك السعودية وقطر، وسيطرة تلك الأطراف على مدن وبلدات رئيسية".
وتسيطر روسيا على قاعدة حميميم الجوية ومنشأة طرطوس البحرية.
سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد وبالقرب من السفارة الأمريكية
أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية لبي بي سي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي جنوب غربي بغداد فجر اليوم الاثنين دون أن يتسببا في وقوع أي خسائر.
وأضاف المصدر أن صاروخاً آخر يبدو أنه أخطأ هدفه وسقط على دار سكنية في منطقة الجادرية في الضفة الشرقية لنهر دجلة المقابلة للسفارة الامريكية ما أسفر عن إصابة 2 من ساكنيها.
وكانت وسائل إعلام موالية لإيران قد ذكرت أن الصاروخين الذين سقطا بالقرب من المطار كانا يستهدفان قاعدة فيكتوري الامريكية القريبة من المطار.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت بإغلاق سفارتها في بغداد في حال لم تتوقف الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد.