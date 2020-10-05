هجمات صاروخية جديدة في بغداد، والأسد يقول إن القواعد الروسية في سوريا تحافظ على توازن القوى بالمنطقة

أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية لبي بي سي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي جنوب غربي بغداد فجر اليوم الاثنين دون أن يتسببا في وقوع أي خسائر.

وأضاف المصدر أن صاروخاً آخر يبدو أنه أخطأ هدفه وسقط على دار سكنية في منطقة الجادرية في الضفة الشرقية لنهر دجلة المقابلة للسفارة الامريكية ما أسفر عن إصابة 2 من ساكنيها.

وكانت وسائل إعلام موالية لإيران قد ذكرت أن الصاروخين الذين سقطا بالقرب من المطار كانا يستهدفان قاعدة فيكتوري الامريكية القريبة من المطار.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بإغلاق سفارتها في بغداد في حال لم تتوقف الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد.