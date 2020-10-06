قتلى وجرحى في انفجار بشمال غربي سوريا، ونوبل في الفيزياء لثلاثة علماء تقديرا لأبحاثهم عن الثقوب السوداء

تحقيق مستقل يكشف عن انتهاكات مشينة ارتكبت داخل كنيسة إنجلترا
توصل تحقيق مستقل في بريطانيا إلى أن كنيسة إنجلترا فشلت في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت داخلها بل وخلقت بيئة تسمح بالتغطية على الجناة ومكنتهم من التستر والاختباء.
وعبرت الكنسية عن الخجل مما ساقه التحقيق ووعدت بأنها ستتعلم مما ورد به.
وحسب ما جاء فيه، فإن ما يقرب من 400 من قادة الكنيسة قد أدينوا بارتكاب انتهاكات على مدار ما يقرب من 80 عاما، بين العامين 1940 و2018 وأن الكنيسة غالباً ما توفر للمعتدين المزعومين دعماً أكبر من الضحايا.
وتطال مزاعم متعددة بوقوع اعتداءات جنسية لأطفال وأشكال من الانتهاكات الأخرى تورط بها رجال الدين، الكنيسة االأنجليزية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ناشطون سوريون: ما لا يقل عن 14 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة
أفاد ناشطون سوريون بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة
عشرات آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال غربي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض فإن عدد القتلى قد يرتفع لوجود حالات حرجة
بين الجرحى بالإضافة لوجود مفقودين.
وتخضع مدينة الباب لسيطرة فصائل المعارضة السورية
المسلحة المدعومة من قبل تركيا
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب شمال غربي سوريا
ذكرى حرب أكتوبر: السيسي يحذر من " الأطماع والتهديدات" ونتنياهو يشيد بالجنود الإسرائيليين
تحل اليوم الذكرى السابعة والأربعين لانطلاق حرب السادس من أكتوبر تشرين
الأول بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، في مناسبة غالبا ما تشهد احتفالات
وكلمات من قبل قادة الدول الثلاث.
الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي حذر في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الحرب، مما سماه "أطماعا
وتهديدات" لم تتوقف ضد بلاده، مشيدا بدور الجيش في "صون البلاد من تلك
الأطماع والتهديدات" التي لم يعلن مصدرها أو طبيعتها.
وأشاد السيسي بما حققته حرب أكتوبر
قائلا إنها "فتحت الأمل أمام المصريين والطريق أمام البناء والتنمية".
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
إنه رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، فإن الإسرائيليين تمكنوا من " قلب الموازين
رأسا على عقب وحققوا النصر" .
وأضاف نتنياهو
"في غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه الأعداء الذي كان من
الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق״.
تقرير رسمي يكشف عن تسلل أفكار اليمين المتطرف وسط عناصر الشرطة الألمانية
نشرت الحكومة الألمانية تقريرا طال انتظاره حول انتشار أفكار التطرف اليميني بين صفوف قوى الأمن الوطنية في البلد.
وخلص التحقيق، الذي فتح بتكليف من وزير الداخلية هورست سيهوفر، إلى أن أفكار التيار اليميني متوغلة بين أكثر من 370 حالة مشتبه بها في جهاز الشرطة الألمانية، يعتقد أنها تعتنق الفكر اليميني بشكل أو آخر.
وركزت معظم التحقيقات، التي جرت في الفترة ما بين 7 و 17 آذار مارس الماضي، على مظاهر من قبيل استعراض أو تبادل الرموز النازية المحظورة والرسائل الدعائية الراديكالية في غرف الدردشة على الإنترنت ومحادثات إلكترونية نازية دون الوقوف على تفاصيل أخرى، كما أراد لها سيهوفر حيث لم يسمح بدراسة أشمل من ذلك بشأن المزاعم التي تفيد بأن اليمين المتطرف عثر على مؤطى قدم له داخل جهاز الشرطة الألمانية.
وفي سياق منفصل متصل، حقق جهاز المخابرات العسكرية الألماني في أكثر من ألف حالة اشتباه بحمل أفكار اليمين المتطرف في صفوف القوات المسلحة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلسقوط طائرة عسكرية تونسية جنوبي البلاد
جائزة نوبل: منح جائزة الفيزياء لعلماء من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تقديرا لأبحاثهم حول الثقوب السوداء
منحت جائزة
نوبل لعلماء من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تقديرا لأبحاثهم حول الثقوب
السوداء
أعلن في
العاصمة السويدية ستوكهولم عن فوز ثلاثة علماء من بريطانيا وألمانيا والولايا
المتحدة الأمريكية بجائزة نوبل للفيزياء.
وبحسب
بيان مؤسسة نوبل فقد استحق كل من البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل
والأميركية أندريا غيز، الجائزة الشهيرة بصفتهم كرواد بمجال البحوث المتعلقة
بـ"الثقوب السوداء" (مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي
جسيمات الإفلات منها).
وعلى
ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين، فإن بنروز اكتشف أن
"تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين
أن غنزل وغيز كوفئا "لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا".
يذكر
أن الأكاديمية السودية ألغت حفل جوائز نوبل السنوي للعام الجاري 2020، بسبب جائحة
كورونا. وتمنح المؤسسة جائزة نوبل الرفيعة كل عام فى تخصصات وعلوم عديدة، منها
الاقتصاد، والسلام، والفيزياء، والطب، وغيرها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بايدن ينتقد تعاطي ترامب مع تفشي فيروس كورونا
هاجم جو بايدن، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، منافسه الرئيس دونالد ترامب بعد مغادرة الأخير المستشفى الذي كان يعالج إثر تأكيد إصابته بفيروس كورونا.
واتهم بايدن ترامب بأنه يوجه رسالة خاطئه بشأن كورونا وبأنه المسؤول عن إصابته الشخصية وآخرين لأنه طالما جادل حول أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وخرج الرئيس الأمريكي الأثنين، من مستشفى عسكري عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا، ودعا الأمريكيين بعد عودته، في رسالة مصورة إلى عدم الخوف من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وبدا ترامب وكأنه يتنفس بصعوبة بعد صعوده الدرج إلى شرفة البيت الأبيض،حيث نزع كمامته من أجل الإدلاء بهذا الحديث، ليواجه الانتقادات مجددا.
وحسب الأطباء المشرفين على حالته، فإنه لم يصل بعد لنهاية رحلته مع كورونا، وسيبقى محاطًا برعاية طبية فائقة المستوى.
ناغورنو كاراباخ: العفو الدولية تدين استخدام أذربيجان للأسلحة العشوائية المحرمة دوليا في المعارك
اتهمت منظمة حقوقية أذربيجان باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المدنية من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، والذي مازال يشهد قتالا ومواجهات طاحنة بين القوات الأذرية والأرمينية.
وحسبما أفادت به منظمة العفو الدولية "أمنستي"، فإن القنابل إسرائيلية الصنع أسقطت على المدينة الرئيسية في الإقليم، ستيباناكيرت.
وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالمنظمة إنه شعر بالفزع من استخدام ما يعرف بـ"الأسلحة عشوائية الطابع"، والتي تشن "هجمات عشوائية غير محددة الأهداف وبالتالي لا يمكن حصر آثارها.
ويحظر القانون الدولي استخدام القنابل العنقودية والتي تحتوي على مئات القنابل الصغيرة التي تنفجر على مساحة واسعة وتنتشرعلى نحو عشوائي.
رئيس الوزراء التونسي يقرر إعفاء وزير الثفافة وليد الزيدي من منصبه
قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إعفاء وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير مهمام الحقيبة بالنيابة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة نُشر في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس الأثنين.
ويعتبر الزيدي، الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.
وجاء الإجراء بعد شهر واحد فقط من أداء المشيشي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووفق لما يتردد حول قرار الإقالة السريع والمفاجىء، فإن الزيدي أدلى بتصريحات اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن الحد من فيروس كورونا حيث أعرب في تصريحاته عن تأييد وتضامن لعدم إيقاف تنظيم أي فعاليات أوتظاهرات أو عروض ثقافية وفنية يحضرها جمهور مشيرا إلى أن وزارته ”ليست وزارة تنفيذ لبيانات الحكومة“.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بسمة مصطفى : النائب العام في مصر يأمر بإخلاء سبيل الصحفية المتهمة بـ"نشر أخبار كاذبة"
أمر
النائب في مصر بإخلاء سبيل صحفية كان قد ألقي القبض عليها عقب توجهها إلى محافظة
الأقصر جنوبي البلاد لتغطية اضطرابات أمنية أعقبت مقتل أحد أبناء المحافظة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت أمس الأول حبس الصحفية
بسمة مصطفى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة
محظورة.
إلا أن بيانا صادر عن النيابة العامة في مصر قال إن بسمة مصطفى أنكرت
أثناء التحقيق معها "استغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي
لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام"
وأشار
البيان إلى أن الحساب الشخصي للصحفية لم يكن مفعلا وقالت بسمة إنها لا تعلم سبب تعطله.
twitterCopyright: twitter
التطبيع: وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يجتمعان في ألمانيا
يجتمع في ألمانيا اليوم وزير الخارجية
الإسرائيلي، غابي أشكينازي، مع
نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين
البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعد أول لقاء يجمع الوزيرين ، بعد
نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق التطبيع بين البلدين الذي أبرم في واشنطن برعاية الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب.
ويتوقع
أن يشهد الاجتماع مناقشة ملفات فتح السفارات وبدء الرحلات الجوية.
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تحقيق مستقل يكشف عن انتهاكات مشينة ارتكبت داخل كنيسة إنجلترا
توصل تحقيق مستقل في بريطانيا إلى أن كنيسة إنجلترا فشلت في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت داخلها بل وخلقت بيئة تسمح بالتغطية على الجناة ومكنتهم من التستر والاختباء.
وعبرت الكنسية عن الخجل مما ساقه التحقيق ووعدت بأنها ستتعلم مما ورد به.
وحسب ما جاء فيه، فإن ما يقرب من 400 من قادة الكنيسة قد أدينوا بارتكاب انتهاكات على مدار ما يقرب من 80 عاما، بين العامين 1940 و2018 وأن الكنيسة غالباً ما توفر للمعتدين المزعومين دعماً أكبر من الضحايا.
وتطال مزاعم متعددة بوقوع اعتداءات جنسية لأطفال وأشكال من الانتهاكات الأخرى تورط بها رجال الدين، الكنيسة االأنجليزية.
ناشطون سوريون: ما لا يقل عن 14 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة
أفاد ناشطون سوريون بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال غربي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض فإن عدد القتلى قد يرتفع لوجود حالات حرجة بين الجرحى بالإضافة لوجود مفقودين.
وتخضع مدينة الباب لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب شمال غربي سوريا
ذكرى حرب أكتوبر: السيسي يحذر من " الأطماع والتهديدات" ونتنياهو يشيد بالجنود الإسرائيليين
تحل اليوم الذكرى السابعة والأربعين لانطلاق حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، في مناسبة غالبا ما تشهد احتفالات وكلمات من قبل قادة الدول الثلاث.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الحرب، مما سماه "أطماعا وتهديدات" لم تتوقف ضد بلاده، مشيدا بدور الجيش في "صون البلاد من تلك الأطماع والتهديدات" التي لم يعلن مصدرها أو طبيعتها.
وأشاد السيسي بما حققته حرب أكتوبر قائلا إنها "فتحت الأمل أمام المصريين والطريق أمام البناء والتنمية".
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، فإن الإسرائيليين تمكنوا من " قلب الموازين رأسا على عقب وحققوا النصر" .
وأضاف نتنياهو "في غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه الأعداء الذي كان من الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق״.
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تقرير رسمي يكشف عن تسلل أفكار اليمين المتطرف وسط عناصر الشرطة الألمانية
نشرت الحكومة الألمانية تقريرا طال انتظاره حول انتشار أفكار التطرف اليميني بين صفوف قوى الأمن الوطنية في البلد.
وخلص التحقيق، الذي فتح بتكليف من وزير الداخلية هورست سيهوفر، إلى أن أفكار التيار اليميني متوغلة بين أكثر من 370 حالة مشتبه بها في جهاز الشرطة الألمانية، يعتقد أنها تعتنق الفكر اليميني بشكل أو آخر.
وركزت معظم التحقيقات، التي جرت في الفترة ما بين 7 و 17 آذار مارس الماضي، على مظاهر من قبيل استعراض أو تبادل الرموز النازية المحظورة والرسائل الدعائية الراديكالية في غرف الدردشة على الإنترنت ومحادثات إلكترونية نازية دون الوقوف على تفاصيل أخرى، كما أراد لها سيهوفر حيث لم يسمح بدراسة أشمل من ذلك بشأن المزاعم التي تفيد بأن اليمين المتطرف عثر على مؤطى قدم له داخل جهاز الشرطة الألمانية.
وفي سياق منفصل متصل، حقق جهاز المخابرات العسكرية الألماني في أكثر من ألف حالة اشتباه بحمل أفكار اليمين المتطرف في صفوف القوات المسلحة.
عاجلسقوط طائرة عسكرية تونسية جنوبي البلاد
جائزة نوبل: منح جائزة الفيزياء لعلماء من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تقديرا لأبحاثهم حول الثقوب السوداء
منحت جائزة نوبل لعلماء من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تقديرا لأبحاثهم حول الثقوب السوداء
أعلن في العاصمة السويدية ستوكهولم عن فوز ثلاثة علماء من بريطانيا وألمانيا والولايا المتحدة الأمريكية بجائزة نوبل للفيزياء.
وبحسب بيان مؤسسة نوبل فقد استحق كل من البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأميركية أندريا غيز، الجائزة الشهيرة بصفتهم كرواد بمجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء" (مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها).
وعلى ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين، فإن بنروز اكتشف أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين أن غنزل وغيز كوفئا "لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا".
يذكر أن الأكاديمية السودية ألغت حفل جوائز نوبل السنوي للعام الجاري 2020، بسبب جائحة كورونا. وتمنح المؤسسة جائزة نوبل الرفيعة كل عام فى تخصصات وعلوم عديدة، منها الاقتصاد، والسلام، والفيزياء، والطب، وغيرها.
بايدن ينتقد تعاطي ترامب مع تفشي فيروس كورونا
هاجم جو بايدن، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، منافسه الرئيس دونالد ترامب بعد مغادرة الأخير المستشفى الذي كان يعالج إثر تأكيد إصابته بفيروس كورونا.
واتهم بايدن ترامب بأنه يوجه رسالة خاطئه بشأن كورونا وبأنه المسؤول عن إصابته الشخصية وآخرين لأنه طالما جادل حول أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وخرج الرئيس الأمريكي الأثنين، من مستشفى عسكري عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا، ودعا الأمريكيين بعد عودته، في رسالة مصورة إلى عدم الخوف من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وبدا ترامب وكأنه يتنفس بصعوبة بعد صعوده الدرج إلى شرفة البيت الأبيض،حيث نزع كمامته من أجل الإدلاء بهذا الحديث، ليواجه الانتقادات مجددا.
وحسب الأطباء المشرفين على حالته، فإنه لم يصل بعد لنهاية رحلته مع كورونا، وسيبقى محاطًا برعاية طبية فائقة المستوى.
عاجلالبريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأميركية أندريا غيز يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء
ناغورنو كاراباخ: العفو الدولية تدين استخدام أذربيجان للأسلحة العشوائية المحرمة دوليا في المعارك
اتهمت منظمة حقوقية أذربيجان باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المدنية من إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، والذي مازال يشهد قتالا ومواجهات طاحنة بين القوات الأذرية والأرمينية.
وحسبما أفادت به منظمة العفو الدولية "أمنستي"، فإن القنابل إسرائيلية الصنع أسقطت على المدينة الرئيسية في الإقليم، ستيباناكيرت.
وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالمنظمة إنه شعر بالفزع من استخدام ما يعرف بـ"الأسلحة عشوائية الطابع"، والتي تشن "هجمات عشوائية غير محددة الأهداف وبالتالي لا يمكن حصر آثارها.
ويحظر القانون الدولي استخدام القنابل العنقودية والتي تحتوي على مئات القنابل الصغيرة التي تنفجر على مساحة واسعة وتنتشرعلى نحو عشوائي.
ونرشح لكم: ناغورنو كاراباخ: معارك شرسة على طول الجبهة بين أرمينيا وأذربيجان
رئيس الوزراء التونسي يقرر إعفاء وزير الثفافة وليد الزيدي من منصبه
قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إعفاء وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير مهمام الحقيبة بالنيابة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة نُشر في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس الأثنين.
ويعتبر الزيدي، الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.
وجاء الإجراء بعد شهر واحد فقط من أداء المشيشي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووفق لما يتردد حول قرار الإقالة السريع والمفاجىء، فإن الزيدي أدلى بتصريحات اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن الحد من فيروس كورونا حيث أعرب في تصريحاته عن تأييد وتضامن لعدم إيقاف تنظيم أي فعاليات أوتظاهرات أو عروض ثقافية وفنية يحضرها جمهور مشيرا إلى أن وزارته ”ليست وزارة تنفيذ لبيانات الحكومة“.
بسمة مصطفى : النائب العام في مصر يأمر بإخلاء سبيل الصحفية المتهمة بـ"نشر أخبار كاذبة"
أمر النائب في مصر بإخلاء سبيل صحفية كان قد ألقي القبض عليها عقب توجهها إلى محافظة الأقصر جنوبي البلاد لتغطية اضطرابات أمنية أعقبت مقتل أحد أبناء المحافظة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت أمس الأول حبس الصحفية بسمة مصطفى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
إلا أن بيانا صادر عن النيابة العامة في مصر قال إن بسمة مصطفى أنكرت أثناء التحقيق معها "استغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام"
وأشار البيان إلى أن الحساب الشخصي للصحفية لم يكن مفعلا وقالت بسمة إنها لا تعلم سبب تعطله.
التطبيع: وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يجتمعان في ألمانيا
يجتمع في ألمانيا اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعد أول لقاء يجمع الوزيرين ، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق التطبيع بين البلدين الذي أبرم في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة ملفات فتح السفارات وبدء الرحلات الجوية.