قتلى وجرحى في انفجار بشمال غربي سوريا، ونوبل في الفيزياء لثلاثة علماء تقديرا لأبحاثهم عن الثقوب السوداء

توصل تحقيق مستقل في بريطانيا إلى أن كنيسة إنجلترا فشلت في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت داخلها بل وخلقت بيئة تسمح بالتغطية على الجناة ومكنتهم من التستر والاختباء.

وعبرت الكنسية عن الخجل مما ساقه التحقيق ووعدت بأنها ستتعلم مما ورد به.

وحسب ما جاء فيه، فإن ما يقرب من 400 من قادة الكنيسة قد أدينوا بارتكاب انتهاكات على مدار ما يقرب من 80 عاما، بين العامين 1940 و2018 وأن الكنيسة غالباً ما توفر للمعتدين المزعومين دعماً أكبر من الضحايا.

وتطال مزاعم متعددة بوقوع اعتداءات جنسية لأطفال وأشكال من الانتهاكات الأخرى تورط بها رجال الدين، الكنيسة االأنجليزية.