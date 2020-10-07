المزيد من الإجراءات الاحترازية في أوروبا لمنع تفشي كورونا، وقصف عنيف يستهدف كبرى مدن ناغورنو كاراباخ

ناغورنو كاراباخ : قصف عنيف من قبل قوات أذربيجان يستهدف مدينة ستيباناكرت
تعرضت
كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف خلال الساعات الماضية
من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الأذرية.
والمواجهات
العنيفة التي اندلعت في 27 ايلول/سبتمبر بين
انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول الإقليم المتنازع عليه،
مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.
وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال بينهم 46
مدنيا. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
EPACopyright: EPA
فيروس كورونا: المزيد من الإجراءات الاحترازية في دول أوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في حالات الإصابة
اتخذت حكومات عدة دول
بالقارة الأوربية قرارات بفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة
الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ففي العاصمة الفرنسية
باريس بلغت نسبة إشغال الأسِرة في غرف العناية المركزة نحو 40 بالمائة مع التحذير
من أن النسبة قد تصل إلى مائة بالمائة بنهاية الشهر الجاري.
وفي العاصمة
الألمانية برلين فرضت السلطات إغلاق الحانات والمطاعم من الساعة الحادية عشر مساء
إلى السادسة صباحا في الوقت الذي قال فيه عمدة المدينة إن الأمر قد ينتهي بفرض إغلاق
تام في حال لم يتم التصرف بشكل سريع.
أما في إيطاليا
فسيكون لزاما على جميع السكان ارتداء الكمامات خارج منازلهم بداية من يوم غد.
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ناغورنو كاراباخ : قصف عنيف من قبل قوات أذربيجان يستهدف مدينة ستيباناكرت
تعرضت كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف خلال الساعات الماضية من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الأذرية.
والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 ايلول/سبتمبر بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول الإقليم المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.
وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال بينهم 46 مدنيا. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
فيروس كورونا: المزيد من الإجراءات الاحترازية في دول أوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في حالات الإصابة
اتخذت حكومات عدة دول بالقارة الأوربية قرارات بفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ففي العاصمة الفرنسية باريس بلغت نسبة إشغال الأسِرة في غرف العناية المركزة نحو 40 بالمائة مع التحذير من أن النسبة قد تصل إلى مائة بالمائة بنهاية الشهر الجاري.
وفي العاصمة الألمانية برلين فرضت السلطات إغلاق الحانات والمطاعم من الساعة الحادية عشر مساء إلى السادسة صباحا في الوقت الذي قال فيه عمدة المدينة إن الأمر قد ينتهي بفرض إغلاق تام في حال لم يتم التصرف بشكل سريع.
أما في إيطاليا فسيكون لزاما على جميع السكان ارتداء الكمامات خارج منازلهم بداية من يوم غد.