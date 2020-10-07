المزيد من الإجراءات الاحترازية في أوروبا لمنع تفشي كورونا، وقصف عنيف يستهدف كبرى مدن ناغورنو كاراباخ

تعرضت كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف خلال الساعات الماضية من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الأذرية.

والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 ايلول/سبتمبر بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول الإقليم المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.

وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال بينهم 46 مدنيا. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.