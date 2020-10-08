فيروس كورونا: حظر تجول ليلي يومي السبت والأحد في تونس، وألمانيا تُضيف الأردن إلى قائمة البؤر الخطيرة

أعلنت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي بالعاصمة يومي السبت والأحد ابتداء من الساعة السابعة مساء، لمواجهة الزيادة الكبيرة في الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا.

وسجلت تونس أكثر من 20 ألف حالة إصابة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لرويترز.