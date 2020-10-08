A police robot questions someone in Tunis, Tunisia - 1 April 2020
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فيروس كورونا: حظر تجول ليلي يومي السبت والأحد في تونس، وألمانيا تُضيف الأردن إلى قائمة البؤر الخطيرة

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  1. فيروس كورونا: ألمانيا تُضيف تونس والأردن إلى قائمة البؤر الخطيرة

    أضافت السلطات الألمانية تونس والأردن إلى قائمة البؤر الخطيرة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

    وتُلزم السلطات العائدين من تلك الدول بتطبيق حجر صحي حتى تثبت الفحوص خلوهم من الفيروس.

    وحذرت الحكومة الألمانية من أن تفشي الفيروس قد يخرج من نطاق السيطرة بسبب الزيادة المطردة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة في عدة مدن من بينها العاصمة.

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  2. فيروس كورونا: تونس تفرض حظر تجول ليلي يومي السبت والأحد

    أعلنت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي بالعاصمة يومي السبت والأحد ابتداء من الساعة السابعة مساء، لمواجهة الزيادة الكبيرة في الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا.

    وسجلت تونس أكثر من 20 ألف حالة إصابة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لرويترز.

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