جائزة نوبل للسلام: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بالجائزة، وفيروس كورونا: المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

قررت الحكومة المغربية تمديد تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، بعد الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وسجلت وزارة الصحة أمس 2929 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة في المغرب
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فيروس كورونا: المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا
قررت الحكومة المغربية تمديد تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، بعد الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة أمس 2929 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة في المغرب
عقوبات أمريكية جديدة علي 18 مصرفا إيرانيا
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيًا، وذلك في ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية.
وتستهدف هذه العقوبات، المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية التى تتعامل مع مصارف وشركات إيرانية.
وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ بعد 45 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".
ويحذر منتقدو هذا القرار من أن العقوبات ستجعل من الصعب إدخال السلع الإنسانية إلى إيران، وهي سلع مطلوبة بشكل خاص وسط جائحة فيروس كورونا.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة "خلال جائحة فيروس كورونا تريد الولايات المتحدة نسف آخر قنوات لشراء الغذاء والدواء، سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية ".
وأضاف ظريف أن "التآمر لتجويع الشعب يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المجرمون والمساعدون في حظر أموالنا سيواجهون العدالة".
وكانت واشنطن قد وقعت عقوبات على أكثر من عشرين شخصا وكيانا، لهم علاقة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي وأسلحتها التقليدية قبل نحو اسبوعين .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انسحب من اتفاق موقع مع إيران و الثوى الكبرى في عام 2018.
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