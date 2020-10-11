"نحو ألفي شخص" في مصر محتجزون بسبب المظاهرات، وبريطانيا تمر بـ"نقطة تحول" لتفشي كورونا

أفاد مسؤولون فرنسيون بإصطدام طائرتين صغيرتين خفيفتين، شراعية وسياحية، في الجو قبل تحطمهما وسقوطهما علي الأرض في منطقة مأهولة في غرب وسط البلاد، عند مدينة تور بمقاطعة لوش.

وقد أسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرتين فيما لم يسفر سقوطهما على الأرض عن المزيد من الضحايا.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ، بينها نحو 50 من رجال الاطفاء، إلى مكان الحادثة النادرة حيث قاموا بتطويق موقع التحطم الذي وقع في حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، يوم السبت.

ولا تزال أسباب الاصطدام مجهولة وتم فتح التحقيق.