"نحو ألفي شخص" في مصر محتجزون بسبب المظاهرات، وبريطانيا تمر بـ"نقطة تحول" لتفشي كورونا

ناشطون مصريون: السلطات ألقت القبض على نحو ألفي شخص على خلفية المظاهرات منذ 20 سبتمبر
قال محامون مصريون ومنظمات حقوقية تهتم بالدفاع عن
المحبوسين على خلفية التظاهرات في مصر إن عدد المحبوسين منذ 20 سبتمبر أيلول
الماضي بلغ قرابة الألفي شخص.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي إن محامين وفرق حقوقية
تمكنت من رصد وتوثيق احتجاز 1943 شخصاً والتحقيق معهم على خلفية تظاهرات محدودة
خرجت في بعض القرى المصرية الشهر الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية ذكرت أنها أمرت بإخلاء
سبيل عشرات الأطفال الذين ألقي القبض عليهم في تلك التظاهرات بينما أمرت بحبس
بالغين لمدة خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة منها التجمهر
والتظاهر بدون ترخيص وقطع طرق وإتلاف ممتلكات عامة ومساعدة جماعة محظورة في تنفيذ
مخططاتها.
وشهدت عدة قرى مصرية وشوارع فرعية في بلدات مختلفة
تظاهرات محدودة في الأسبوع الأخير من سبتمبر بدعوة من المقاول والممثل المصري محمد
علي المقيم في إسبانيا.
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مصرع خمسة أشخاص في اصطدام طائرتين غربي فرنسا
أفاد مسؤولون فرنسيون بإصطدام طائرتين صغيرتين خفيفتين، شراعية وسياحية، في الجو قبل تحطمهما وسقوطهما علي الأرض في منطقة مأهولة في غرب وسط البلاد، عند مدينة تور بمقاطعة لوش.
وقد أسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرتين فيما لم يسفر سقوطهما على الأرض عن المزيد من الضحايا.
وتم استدعاء طواقم الطوارئ، بينها نحو 50 من رجال الاطفاء، إلى مكان الحادثة النادرة حيث قاموا بتطويق موقع التحطم الذي وقع في حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، يوم السبت.
ولا تزال أسباب الاصطدام مجهولة وتم فتح التحقيق.
ناشطون مصريون: السلطات ألقت القبض على نحو ألفي شخص على خلفية المظاهرات منذ 20 سبتمبر
قال محامون مصريون ومنظمات حقوقية تهتم بالدفاع عن المحبوسين على خلفية التظاهرات في مصر إن عدد المحبوسين منذ 20 سبتمبر أيلول الماضي بلغ قرابة الألفي شخص.
وكتب المحامي الحقوقي خالد علي إن محامين وفرق حقوقية تمكنت من رصد وتوثيق احتجاز 1943 شخصاً والتحقيق معهم على خلفية تظاهرات محدودة خرجت في بعض القرى المصرية الشهر الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية ذكرت أنها أمرت بإخلاء سبيل عشرات الأطفال الذين ألقي القبض عليهم في تلك التظاهرات بينما أمرت بحبس بالغين لمدة خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة منها التجمهر والتظاهر بدون ترخيص وقطع طرق وإتلاف ممتلكات عامة ومساعدة جماعة محظورة في تنفيذ مخططاتها.
وشهدت عدة قرى مصرية وشوارع فرعية في بلدات مختلفة تظاهرات محدودة في الأسبوع الأخير من سبتمبر بدعوة من المقاول والممثل المصري محمد علي المقيم في إسبانيا.
فيروس كورونا: تحذير من أن بريطانيا تمر بـ"نقطة تحول"
حذر عالم بريطاني بارز من أن البلاد تمر بمرحلة تحول فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا شبيهة بتلك التي جرت في مارس أذار الماضي مع بداية انتشار الوباء.
وقال نائب رئيس القطاع الطبي في إنجلترا، البروفسير جونثان فان تام، إن الأجواء المناخية ليست في صالح البلاد متوقعا أن يرتفع عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة.
ويلقي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطابا يوم غد يُتوقع أن يشهد الإعلان عن فرض مزيد من القيود بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.