A closed mosque in Tehran, Iran (4 October 2020)
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فيروس كورونا: إغلاق طهران لمدة أسبوع، والسعودية تمدد نظام التعليم عن بعد

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  1. فيروس كورونا: السعودية تمدد نظام التعليم عن بع

    قررت السلطات في السعودية تمديد نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

    وأفاد أمر ملكي بأن القرار سيشمل "التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، بسحب وكالة الأنباء الرسمية.

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  2. فيروس كورونا: ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بإيران، وإغلاق طهران لمدة أسبوع

    أقرت السلطات في إيران قانونا جديدا يلزم الأشخاص بارتداء الكمامات في الأماكن العامن، وفرضت إغلاقا في العاصمة طهران لمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا.

    وتعد إيران أكثر المدن تضررا في البلاد.

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