فيروس كورونا: إغلاق طهران لمدة أسبوع، والسعودية تمدد نظام التعليم عن بعد

قررت السلطات في السعودية تمديد نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأفاد أمر ملكي بأن القرار سيشمل "التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، بسحب وكالة الأنباء الرسمية.