اليونان تندد بقرار إعادة سفينة تنقيب تركية إلى شرق المتوسط، وإجراء فحوصات كورونا للملايين من سكان مدينة صينية

الهجرة غير الشرعية: غرق 11 مهاجرا قبالة سواحل تونس
لقى 11 مهاجرا أفريقيا مصرعهم، إثر غرق قارب يقلهم قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس.
و تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث 8 نساء و3 أطفال من الماء، بينما لايزال البحث جاريا عن 11 آخرين مفقودين كانوا على متن القارب.
وأوضح مصدر أمني في صفاقس أن القارب كان يقل 30 مهاجرا فى طريقهم إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا.
وازدادت وتيرة الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.
فيروس كورونا: الصين تعلن إجراء فحوصات للملايين من سكان مدينة بعد اكتشاف ست حالات جديدة
قالت سلطات مدينة تشينغداو
الصينية إنها ستجري فحوصات فيروس كورونا على كل سكان المدينة البالغ عددهم تسعة
ملايين نسمة بعد اكتشاف ست حالات جديدة.
وقال
المسؤولون في المدينة أن الأمر سيستغرق خمسة أيام
وكانت
الصين هي التي شهدت بداية فيروس كورونا في نهاية العام الماضي قبل أن تفرض إجراءات
مشددة وهو ما نتج عنه تراجع عدد الإصابات بشكل كبير.
ReutersCopyright: Reuters
غاز شرق المتوسط: أثينا تندد بقرار تركيا إعادة سفينة تنقيب إلى منطقة قريبة من اليونان
دانت
وزارة الخارجية اليونانية الاثنين قرار تركيا إعادة سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط
كانت محور النزاع بين البلدين بشأن حقوق استكشاف موارد الطاقة.
وتأتي الخطوة في وقت تحاول أثينا وأنقرة تحديد
موعد للمحادثات لنزع فتيل الخلاف بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي.
وأعلنت
البحرية التركية الأحد أن سفينة عروج ريس ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك
جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتبارا من الاثنين وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر وذلك
في رسالةإلى نظام الإنذار البحري "
نافتيكس".
وأفادت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أن
الخطوة تشكل "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".
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الهجرة غير الشرعية: غرق 11 مهاجرا قبالة سواحل تونس
لقى 11 مهاجرا أفريقيا مصرعهم، إثر غرق قارب يقلهم قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس.
و تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث 8 نساء و3 أطفال من الماء، بينما لايزال البحث جاريا عن 11 آخرين مفقودين كانوا على متن القارب.
وأوضح مصدر أمني في صفاقس أن القارب كان يقل 30 مهاجرا فى طريقهم إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا.
وازدادت وتيرة الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.
فيروس كورونا: الصين تعلن إجراء فحوصات للملايين من سكان مدينة بعد اكتشاف ست حالات جديدة
قالت سلطات مدينة تشينغداو الصينية إنها ستجري فحوصات فيروس كورونا على كل سكان المدينة البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بعد اكتشاف ست حالات جديدة.
وقال المسؤولون في المدينة أن الأمر سيستغرق خمسة أيام
وكانت الصين هي التي شهدت بداية فيروس كورونا في نهاية العام الماضي قبل أن تفرض إجراءات مشددة وهو ما نتج عنه تراجع عدد الإصابات بشكل كبير.
غاز شرق المتوسط: أثينا تندد بقرار تركيا إعادة سفينة تنقيب إلى منطقة قريبة من اليونان
دانت وزارة الخارجية اليونانية الاثنين قرار تركيا إعادة سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط كانت محور النزاع بين البلدين بشأن حقوق استكشاف موارد الطاقة.
وتأتي الخطوة في وقت تحاول أثينا وأنقرة تحديد موعد للمحادثات لنزع فتيل الخلاف بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي.
وأعلنت البحرية التركية الأحد أن سفينة عروج ريس ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتبارا من الاثنين وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر وذلك في رسالةإلى نظام الإنذار البحري " نافتيكس".
وأفادت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أن الخطوة تشكل "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".