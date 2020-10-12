اليونان تندد بقرار إعادة سفينة تنقيب تركية إلى شرق المتوسط، وإجراء فحوصات كورونا للملايين من سكان مدينة صينية

لقى 11 مهاجرا أفريقيا مصرعهم، إثر غرق قارب يقلهم قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس.

و تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث 8 نساء و3 أطفال من الماء، بينما لايزال البحث جاريا عن 11 آخرين مفقودين كانوا على متن القارب.

وأوضح مصدر أمني في صفاقس أن القارب كان يقل 30 مهاجرا فى طريقهم إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا.

وازدادت وتيرة الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.