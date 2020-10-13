ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف "الاستفزازات" في شرق المتوسط، وفيروس كورونا يتسبب في إلغاء كأس الأردن

أوقفت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية متعددة الجنسيات مؤقتًا تجاربها لإنتاج لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض أحد المشاركين بالاختبارات السريرية.

وقالت المجموعة العملاقة في مجال تصنيع منتجات الرعاية الصحية، إن هناك مراقبة "للمرض غير المبرر" من قبل فريق طبي مستقل بالإضافة إلى متابعة فريقها الطبي للحالة.

وكان من المنتظر جمع 60 ألف مشارك للمشاركة بتجارب لقاح "جونسون آند جونسون" المحتمل ضد الفيروس لكن بموجب قرار تعليق التجارب، تمّ إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت والذي تم استحداثه في نهاية سبتمبر/أيلول لجمع متطوّعين.

ويجري العمل على عدد من اللقاحات المحتملة في المعامل حاليا في ظل احتدام المنافسة بين شركات من جنسيات شتى لسرعة الفوز بسبق تصنيع اول لقاح ضد كورونا.

وتتطلب عملية تطوير لقاح المرور بثلاث مراحل، أخرها السريرية، والتي تسبق الموافقة على بدء الإنتاج والتوزيع التجاري.