ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف "الاستفزازات" في شرق المتوسط، وفيروس كورونا يتسبب في إلغاء كأس الأردن

فيروس كورونا: تعليق تجارب لقاح شركة "جونسون آند جونسون" لمرض أحد المشاركين فيها
أوقفت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية متعددة الجنسيات مؤقتًا تجاربها لإنتاج لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض أحد المشاركين بالاختبارات السريرية.
وقالت المجموعة العملاقة في مجال تصنيع منتجات الرعاية الصحية، إن هناك مراقبة "للمرض غير المبرر" من قبل فريق طبي مستقل بالإضافة إلى متابعة فريقها الطبي للحالة.
وكان من المنتظر جمع 60 ألف مشارك للمشاركة بتجارب لقاح "جونسون آند جونسون" المحتمل ضد الفيروس لكن بموجب قرار تعليق التجارب، تمّ إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت والذي تم استحداثه في نهاية سبتمبر/أيلول لجمع متطوّعين.
ويجري العمل على عدد من اللقاحات المحتملة في المعامل حاليا في ظل احتدام المنافسة بين شركات من جنسيات شتى لسرعة الفوز بسبق تصنيع اول لقاح ضد كورونا.
وتتطلب عملية تطوير لقاح المرور بثلاث مراحل، أخرها السريرية، والتي تسبق الموافقة على بدء الإنتاج والتوزيع التجاري.
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فيروس كورونا: اتحاد كرة القدم الأردني يقرر إلغاء بطولة الكأس
قرر
الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الأردن للموسم الحالي، وإصدار تعليمات
جديدة لضمان استكمال بطولات موسم 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وجاء قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد إلغاء
بطولة كأس الاردن، واستغلال الفترات المحددة لها سابقاً، في استكمال منافسات
الدوري، والتقليل من ضغط اللقاءات، سعياً لإنهاء الموسم الحالي في النصف الأول من
كانون الثاني/يناير 2021.
ونقل
بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد عن الأمين العام للاتحاد سمر نصار السماح بزيادة عدد اللاعبين المسجلين
في كشف المباراة بالحد الأعلى إلى (23) لاعب وذلك في ظل تزايد عدد الإصابات بين فرق البطولة بفيروس كورونا
كما قررت
اللجنة إلغاء كافة بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين ولجميع الدرجات للموسم
الحالي.
التنقيب في شرق المتوسط: ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف "الاستفزازات"
دعا
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تركيا إلى "وضع حد لدوامة التهدئة
والاستفزاز" في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد يوم من إرسال أنقرة مؤخرا سفينة استكشاف للبحث عن الغاز
الطبيعي مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان.
وقال ماس الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء لبحث
هذا الموضوع في بيان "إذ جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في
المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى
لجهود خفض التصعيد".
وكان التوتر قد اندلع في أغسطس/آب عندما أرسلت أنقرة السفينة لمسح
منطقة تطالب بها اليونان وتركيا وقبرص، ثم سحبت تركيا سفينتها، المعروفة
باسم عروج ريس قبل أن تعود
وترسلها مرة أخرى.
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فيروس كورونا: تعليق تجارب لقاح شركة "جونسون آند جونسون" لمرض أحد المشاركين فيها
أوقفت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية متعددة الجنسيات مؤقتًا تجاربها لإنتاج لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض أحد المشاركين بالاختبارات السريرية.
وقالت المجموعة العملاقة في مجال تصنيع منتجات الرعاية الصحية، إن هناك مراقبة "للمرض غير المبرر" من قبل فريق طبي مستقل بالإضافة إلى متابعة فريقها الطبي للحالة.
وكان من المنتظر جمع 60 ألف مشارك للمشاركة بتجارب لقاح "جونسون آند جونسون" المحتمل ضد الفيروس لكن بموجب قرار تعليق التجارب، تمّ إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت والذي تم استحداثه في نهاية سبتمبر/أيلول لجمع متطوّعين.
ويجري العمل على عدد من اللقاحات المحتملة في المعامل حاليا في ظل احتدام المنافسة بين شركات من جنسيات شتى لسرعة الفوز بسبق تصنيع اول لقاح ضد كورونا.
وتتطلب عملية تطوير لقاح المرور بثلاث مراحل، أخرها السريرية، والتي تسبق الموافقة على بدء الإنتاج والتوزيع التجاري.
فيروس كورونا: اتحاد كرة القدم الأردني يقرر إلغاء بطولة الكأس
قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الأردن للموسم الحالي، وإصدار تعليمات جديدة لضمان استكمال بطولات موسم 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وجاء قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد إلغاء بطولة كأس الاردن، واستغلال الفترات المحددة لها سابقاً، في استكمال منافسات الدوري، والتقليل من ضغط اللقاءات، سعياً لإنهاء الموسم الحالي في النصف الأول من كانون الثاني/يناير 2021.
ونقل بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد عن الأمين العام للاتحاد سمر نصار السماح بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في كشف المباراة بالحد الأعلى إلى (23) لاعب وذلك في ظل تزايد عدد الإصابات بين فرق البطولة بفيروس كورونا
كما قررت اللجنة إلغاء كافة بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين ولجميع الدرجات للموسم الحالي.
التنقيب في شرق المتوسط: ألمانيا تدعو تركيا إلى وقف "الاستفزازات"
دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تركيا إلى "وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز" في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد يوم من إرسال أنقرة مؤخرا سفينة استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان.
وقال ماس الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء لبحث هذا الموضوع في بيان "إذ جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد".
وكان التوتر قد اندلع في أغسطس/آب عندما أرسلت أنقرة السفينة لمسح منطقة تطالب بها اليونان وتركيا وقبرص، ثم سحبت تركيا سفينتها، المعروفة باسم عروج ريس قبل أن تعود وترسلها مرة أخرى.