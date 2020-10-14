مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومنظمات حقوقية ترحب بإخفاق السعودية في مجلس حقوق الإنسان

باتت شركة الأدوية الأمريكية ،" إيلي ليلي" ، ثاني شركة في غضون يومين تعلق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا.

قالت الشركة، إنه يجري التحقيق في مخاوف تتعلق بالسلامة دون ذكر أي تفاصيل.

وكانت شركة " جونسون اند جونسون" أوقفت مؤقتًا تجربة لقاح فيروس كورونا و قالت في بيان لها، إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح كوفيد-19، بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، مما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.

وقالت الشركة في بيان، إن مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة مستقلة لمراقبة البيانات والسلامة، فضلا عن أطباء الشركة وأطباء السلامة.