مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومنظمات حقوقية ترحب بإخفاق السعودية في مجلس حقوق الإنسان

انتهاء الاجتماع الاول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية
فيروس كورونا: في غضون 24 ساعة، شركة أدوية أمريكية ثانية تعلق تجارب إنتاج لقاح
باتت شركة الأدوية الأمريكية ،" إيلي
ليلي" ، ثاني شركة في غضون يومين تعلق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس
كورونا.
قالت
الشركة، إنه يجري التحقيق في مخاوف تتعلق بالسلامة دون ذكر أي تفاصيل.
وكانت شركة " جونسون اند جونسون" أوقفت مؤقتًا تجربة لقاح فيروس كورونا و قالت في بيان لها، إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح
كوفيد-19، بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، مما أدى إلى تعطل
أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.
وقالت الشركة في بيان، إن
مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة مستقلة لمراقبة البيانات والسلامة، فضلا عن
أطباء الشركة وأطباء السلامة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
منظمات حقوقية ترحب بإخفاق السعودية في الانتخابات على عضوية مجلس حقوق الإنسان
رحبت منظمات حقوقية بفشل جهود السعودية لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت
الانتخابات التي جرت بالأمس قد أسفرت عن انتخاب عدة دول من بينهم الصين وروسيا لمدة ثلاث سنوات، بينما
كانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي
ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، حيث جمعت 90 صوتًا فقط.
وكتب
نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية برونو ستاغنو على
تويتر "وجه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرًا إلى السعودية في ظل قيادة
محمد بن سلمان"، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.
ويتعرض مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47
عضوا، لانتقادات من قبل منظمات حقوقية
والولايات المتحدة، بسبب عضوية دول متهمة بانتهاك هذه الحقوق.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية
انطلقت
المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في
مقر لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان بوساطة أميركية.
وأعلن لبنان واسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل
الى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية،
في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.
هذا وقد أصدر كل من حزب الله وحركة أمل بيانا صباح اليوم
ينتقد وجود مدنيين في الوفد اللبناني
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انتهاء الاجتماع الاول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية
فيروس كورونا: في غضون 24 ساعة، شركة أدوية أمريكية ثانية تعلق تجارب إنتاج لقاح
باتت شركة الأدوية الأمريكية ،" إيلي ليلي" ، ثاني شركة في غضون يومين تعلق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا.
قالت الشركة، إنه يجري التحقيق في مخاوف تتعلق بالسلامة دون ذكر أي تفاصيل.
وكانت شركة " جونسون اند جونسون" أوقفت مؤقتًا تجربة لقاح فيروس كورونا و قالت في بيان لها، إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح كوفيد-19، بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، مما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.
وقالت الشركة في بيان، إن مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة مستقلة لمراقبة البيانات والسلامة، فضلا عن أطباء الشركة وأطباء السلامة.
منظمات حقوقية ترحب بإخفاق السعودية في الانتخابات على عضوية مجلس حقوق الإنسان
رحبت منظمات حقوقية بفشل جهود السعودية لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت الانتخابات التي جرت بالأمس قد أسفرت عن انتخاب عدة دول من بينهم الصين وروسيا لمدة ثلاث سنوات، بينما كانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، حيث جمعت 90 صوتًا فقط.
وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية برونو ستاغنو على تويتر "وجه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرًا إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان"، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.
ويتعرض مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 عضوا، لانتقادات من قبل منظمات حقوقية والولايات المتحدة، بسبب عضوية دول متهمة بانتهاك هذه الحقوق.
انطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية
انطلقت المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في مقر لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان بوساطة أميركية.
وأعلن لبنان واسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل الى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.
هذا وقد أصدر كل من حزب الله وحركة أمل بيانا صباح اليوم ينتقد وجود مدنيين في الوفد اللبناني