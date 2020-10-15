فيروس كورونا: إسبانيا تقترب من حاجز المليون إصابة، وإيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية منذ بدء الوباء

سجلت إسبانيا، التي تعد من أكثر الدول تضررا جراء فيروس كورونا، أكثر من 900 ألف إصابة منذ بدء الوباء في نهاية فبراير/شباط، فيما تجاوزت الوفيات 33 ألف وفاة.

واتخذت السلطات إجراءت طوارئ طبية من بينها غلق الحانات والمطاعم من الساعة 11 مساء، مع حظر سكان بعض المدن من مغادرتها إلى مدن أخرى لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.