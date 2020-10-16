فيروس كورونا: أكثر من مليون وفاة وقرابة 40 مليون إصابة منذ بدء الوباء

سيناء: سكان بعض القرى يناشدون الجيش المصري بالمساعدة في تطهير منازلهم من عبوات ناسفة
طالب سكان أربع قرى
تابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء الجيش المصري بالمساعدة في تطهير منازلهم
ومزارعهم من عبوات ناسفة زرعها مسلحون وأودت بحياة تسعة من سكان القرى خلال
الأسبوع الجاري.
وكان سكان قرى
قاطية والمريح والجناين وأقطية قد سمح لهم بالعودة إلى قراهم قبل أيام بعد نحو
ثلاثة أشهر من نزوحهم، إثر اشتداد العمليات المسلحة والمواجهات الأمنية بين الجيش
ومسلحي تنظيم ما يعرف بـ"ولاية سيناء".
وتمكنت قوات الجيش
والشرطة المصرية مؤخرا من طرد المسلحين وقتل بعضهم، فيما أعادت السلطات خدمات
الكهرباء والمياه إلى القرى التي يعمل أهلها على إعادة الأسواق والحركة الاعتيادية
إليها.
وبعد عودة الأهالي،
وقعت أربعة انفجارات لعبوات ناسفة خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن مقتل ست سيدات
ورجل وطفلين، وذلك داخل المنازل أثناء عمليات تنظيفها، بعضها كانت قد زرعت في
خزانة الملابس، بحسب مصادر طبية وسكان محليون في شمال سيناء.
وتأتي مطالبة
الأهالي بضرورة إبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون قبل فرارهم،
بينما امتنع بعضهم عن الذهاب إلى حقولهم ومزارعهم، خشية إصابتهم.
وكان مسلحون تابعون لولاية سيناء قد شنوا هجوما على
معسكر أمني في قرية "رابعة" المجاورة للقرى الأربع في 21 يوليو/ تموز
الماضي، أسفر عن قتلى في صفوف الجيش والمدنيين، واشتدت العمليات منذ ذلك
الحين.
لقاح فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ قريبا "تجارب التحدي" المثيرة للجدل
وقعت
شركة بريطانية للتكنولوجيا الحيوية عقدا مع الحكومة لإنشاء وتوفير سلالات من فيروس
كورونا بهدف إجراء ما يسمى بـ "تجارب التحدي" للقاحات كوفيد–19 المثيرة
للجدل.
وقالت
"إش
فيفو"،
وهي وحدة تابعة لشركة الخدمات الصيدلانية "أوبن أورفان
أورف.ل"،
يوم الجمعة، إن العمل الأولي للتجارب التي تهدف إلى تسريع عملية تحديد فعالية
اللقاح المرشح دخل حيز التنفيذ.
وتستدعي
هذه التجارب إصابة المتطوعين بالمرض عمدا، في ظل ظروف خاضعة للرقابة، بعد حوالى
شهر على إعطائهم اللقاح، ثم يتم عزلهم في منشأة الحجر الصحي ومراقبتهم لمعرفة ما
إذا كانوا مرضى أو إذا كان اللقاح يحميهم.
ويجب
أن توافق وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على أي "تجارب
تحدي" تجرى في بريطانيا.
ويقول
مؤيدو "تجارب التحدي" إنها طريقة جيدة لاختصار العملية الطويلة غالبا
لاختبار اللقاحات المحتملة على عشرات الآلاف من المتطوعين.
بينما
يعتبر النقاد أن تعمد إصابة شخص ما بمرض، ربما يكون قاتلا، ولا يوجد علاج فعال له حاليا، هو أمر
غير أخلاقي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: أكثر من مليون وفاة وقرابة 40 مليون إصابة منذ بدء الوباء
الوفيات: أكثر من مليون و100 ألف حالة.
الإصابات: قرابة 40 مليون إصابة
أكثر البلدان تضرران منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/كانون أول الماضي: الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، المكسيك، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
سيناء: سكان بعض القرى يناشدون الجيش المصري بالمساعدة في تطهير منازلهم من عبوات ناسفة
طالب سكان أربع قرى تابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء الجيش المصري بالمساعدة في تطهير منازلهم ومزارعهم من عبوات ناسفة زرعها مسلحون وأودت بحياة تسعة من سكان القرى خلال الأسبوع الجاري.
وكان سكان قرى قاطية والمريح والجناين وأقطية قد سمح لهم بالعودة إلى قراهم قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من نزوحهم، إثر اشتداد العمليات المسلحة والمواجهات الأمنية بين الجيش ومسلحي تنظيم ما يعرف بـ"ولاية سيناء".
وتمكنت قوات الجيش والشرطة المصرية مؤخرا من طرد المسلحين وقتل بعضهم، فيما أعادت السلطات خدمات الكهرباء والمياه إلى القرى التي يعمل أهلها على إعادة الأسواق والحركة الاعتيادية إليها.
وبعد عودة الأهالي، وقعت أربعة انفجارات لعبوات ناسفة خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن مقتل ست سيدات ورجل وطفلين، وذلك داخل المنازل أثناء عمليات تنظيفها، بعضها كانت قد زرعت في خزانة الملابس، بحسب مصادر طبية وسكان محليون في شمال سيناء.
وتأتي مطالبة الأهالي بضرورة إبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون قبل فرارهم، بينما امتنع بعضهم عن الذهاب إلى حقولهم ومزارعهم، خشية إصابتهم.
وكان مسلحون تابعون لولاية سيناء قد شنوا هجوما على معسكر أمني في قرية "رابعة" المجاورة للقرى الأربع في 21 يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن قتلى في صفوف الجيش والمدنيين، واشتدت العمليات منذ ذلك الحين.
لقاح فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ قريبا "تجارب التحدي" المثيرة للجدل
وقعت شركة بريطانية للتكنولوجيا الحيوية عقدا مع الحكومة لإنشاء وتوفير سلالات من فيروس كورونا بهدف إجراء ما يسمى بـ "تجارب التحدي" للقاحات كوفيد–19 المثيرة للجدل.
وقالت "إش فيفو"، وهي وحدة تابعة لشركة الخدمات الصيدلانية "أوبن أورفان أورف.ل"، يوم الجمعة، إن العمل الأولي للتجارب التي تهدف إلى تسريع عملية تحديد فعالية اللقاح المرشح دخل حيز التنفيذ.
وتستدعي هذه التجارب إصابة المتطوعين بالمرض عمدا، في ظل ظروف خاضعة للرقابة، بعد حوالى شهر على إعطائهم اللقاح، ثم يتم عزلهم في منشأة الحجر الصحي ومراقبتهم لمعرفة ما إذا كانوا مرضى أو إذا كان اللقاح يحميهم.
ويجب أن توافق وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على أي "تجارب تحدي" تجرى في بريطانيا.
ويقول مؤيدو "تجارب التحدي" إنها طريقة جيدة لاختصار العملية الطويلة غالبا لاختبار اللقاحات المحتملة على عشرات الآلاف من المتطوعين.
بينما يعتبر النقاد أن تعمد إصابة شخص ما بمرض، ربما يكون قاتلا، ولا يوجد علاج فعال له حاليا، هو أمر غير أخلاقي.
فيروس كورونا: أكثر من مليون وفاة وقرابة 40 مليون إصابة منذ بدء الوباء
المصدر: "ورلدميتر" Worldmeter