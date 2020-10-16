فيروس كورونا: أكثر من مليون وفاة وقرابة 40 مليون إصابة منذ بدء الوباء

طالب سكان أربع قرى تابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء الجيش المصري بالمساعدة في تطهير منازلهم ومزارعهم من عبوات ناسفة زرعها مسلحون وأودت بحياة تسعة من سكان القرى خلال الأسبوع الجاري.

وكان سكان قرى قاطية والمريح والجناين وأقطية قد سمح لهم بالعودة إلى قراهم قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من نزوحهم، إثر اشتداد العمليات المسلحة والمواجهات الأمنية بين الجيش ومسلحي تنظيم ما يعرف بـ"ولاية سيناء".

وتمكنت قوات الجيش والشرطة المصرية مؤخرا من طرد المسلحين وقتل بعضهم، فيما أعادت السلطات خدمات الكهرباء والمياه إلى القرى التي يعمل أهلها على إعادة الأسواق والحركة الاعتيادية إليها.

وبعد عودة الأهالي، وقعت أربعة انفجارات لعبوات ناسفة خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن مقتل ست سيدات ورجل وطفلين، وذلك داخل المنازل أثناء عمليات تنظيفها، بعضها كانت قد زرعت في خزانة الملابس، بحسب مصادر طبية وسكان محليون في شمال سيناء.

وتأتي مطالبة الأهالي بضرورة إبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون قبل فرارهم، بينما امتنع بعضهم عن الذهاب إلى حقولهم ومزارعهم، خشية إصابتهم.

وكان مسلحون تابعون لولاية سيناء قد شنوا هجوما على معسكر أمني في قرية "رابعة" المجاورة للقرى الأربع في 21 يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن قتلى في صفوف الجيش والمدنيين، واشتدت العمليات منذ ذلك الحين.