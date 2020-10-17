حادث قطع رأس إنسان في فرنسا بسبب رسم للنبي محمد: شارلي إيبدو: سنهزم "الأيدولوجية الفاشية"، وماكرون: "لن ينتصروا"

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time_stated_uk
Quote Message: لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية from شارلي إيبدو لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية
لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية
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ماكرون: "لن ينتصروا"
شارلي إيبدو: "سنهزم الأيديولوجية الفاشية"