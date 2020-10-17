حادث قطع رأس إنسان في فرنسا بسبب رسم للنبي محمد: شارلي إيبدو: سنهزم "الأيدولوجية الفاشية"، وماكرون: "لن ينتصروا"

Quote Message: لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية from شارلي إيبدو

لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية