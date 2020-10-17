Je Suis Charlie posters and candles at a memorial
مباشر

حادث قطع رأس إنسان في فرنسا بسبب رسم للنبي محمد: شارلي إيبدو: سنهزم "الأيدولوجية الفاشية"، وماكرون: "لن ينتصروا"

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. ماكرون: "لن ينتصروا"

    a
    Copyright: Getty Images

  2. شارلي إيبدو: "سنهزم الأيديولوجية الفاشية"

    Quote Message: لقد وصل التعصب إلى مرحلة جديدة، ويبدو أنه لا يتوقف عند شيء، لفرض الإرهاب في فرنسا. التضامن والحزم السياسي عنصران مهمان. سنهزم الأيديولوجية الفاشية from شارلي إيبدو
    شارلي إيبدو
    View more on twitter
العودة إلى أعلى