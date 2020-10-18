وفد إسرائيلي يتوجه إلى البحرين، وإخلاء سبيل مدون مصري ساخر

تنظم وقفات احتجاجية ومسيرات في جميع أنحاء فرنسا تكريماً للمدرّس صامويل باتي الذي قُتل الجمعة لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص في الحبس الاحتياطي.

وتم قطع رأس المدرس صامويل باتي بعد عرضه على التلاميذ رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في درس عن حرية التعبير.

ودعا وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إلى دعم المعلمين، قائلاً إنه من الضروري إظهار التلاحم الوطني.

وانتشر شعار - كلنا صامويل - على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مشابه لشعار رفع قبل خمس سنوات ، عندما تعرضت مجلة شارلي ايبدو الساخرة للهجوم بسبب نشرها نفس الرسوم.

وقالت السلطات إن والدي احد التلاميذ في المدرسة قام بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات ضد باتي بسبب عرضه لهذه الرسوم.