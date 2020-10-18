وفد إسرائيلي يتوجه إلى البحرين، وإخلاء سبيل مدون مصري ساخر

مسيرات في فرنسا تكريما للمدرس الذي قُتل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
تنظم وقفات احتجاجية ومسيرات في جميع أنحاء فرنسا تكريماً للمدرّس صامويل باتي الذي قُتل الجمعة لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص في الحبس الاحتياطي.
وتم قطع رأس المدرس صامويل باتي بعد عرضه على التلاميذ رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في درس عن حرية التعبير.
ودعا وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إلى دعم المعلمين، قائلاً إنه من الضروري إظهار التلاحم الوطني.
وانتشر شعار - كلنا صامويل - على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مشابه لشعار رفع قبل خمس سنوات ، عندما تعرضت مجلة شارلي ايبدو الساخرة للهجوم بسبب نشرها نفس الرسوم.
وقالت السلطات إن والدي احد التلاميذ في المدرسة قام بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات ضد باتي بسبب عرضه لهذه الرسوم.
ReutersCopyright: Reuters
التطبيع: وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه إلى البحرين
يتوجه وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس
الأمن القومي مئير بن شبات وعدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، إلى العاصمة البحرينية
المنامة اليوم في إطار عملية التطبيع بين إسرائيل والبحرين
وسيوقع الطرفان مذكرات تفاهم، وسيصدر
بعد ذلك بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين
وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا في
الشهر الماضي اتفاقا مع إسرائيل في البيت
الأبيض.
وبحسب مصادر صحفية، فإن البعثة الأمريكية ستغادر
المنامة متوجهة إلى الإمارات فيما ستعود البعثة الإسرائيلية مساءاً بعد الانتهاء
من المحادثات في البحرين.
ReutersCopyright: Reuters
شادي أبو زيد: السلطات المصرية تخلي سبيل المدون الساخر
أخلت
السلطات المصرية سبيل المدون الساخر شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة
فاهيتا"، وذلك بعد قرار من المحكمة قبل يومين استبدال تدابير احترازية بحبسه
الاحتياطي.
ونشرت
رولا أبوزيد، شقيقة شادي، صورة له مع الأسرة في منزله بعد إخلاء سبيله مساء اليوم.
وتتمثل التدابير الاحترازية في مراجعة قسم الشرطة بشكل دوري.
وكان
أبوزيد محبوسا منذ مايو ٢٠١٨ على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة
إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وسبق
وأمرت المحكمة مرتين بإخلاء سبيل أبوزيد، غير أنه وجهت له اتهامات جديدة وأعادت
النيابة حبسه احتياطيا على إثرها.
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مسيرات في فرنسا تكريما للمدرس الذي قُتل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
تنظم وقفات احتجاجية ومسيرات في جميع أنحاء فرنسا تكريماً للمدرّس صامويل باتي الذي قُتل الجمعة لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص في الحبس الاحتياطي.
وتم قطع رأس المدرس صامويل باتي بعد عرضه على التلاميذ رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في درس عن حرية التعبير.
ودعا وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إلى دعم المعلمين، قائلاً إنه من الضروري إظهار التلاحم الوطني.
وانتشر شعار - كلنا صامويل - على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مشابه لشعار رفع قبل خمس سنوات ، عندما تعرضت مجلة شارلي ايبدو الساخرة للهجوم بسبب نشرها نفس الرسوم.
وقالت السلطات إن والدي احد التلاميذ في المدرسة قام بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات ضد باتي بسبب عرضه لهذه الرسوم.
التطبيع: وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه إلى البحرين
يتوجه وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات وعدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، إلى العاصمة البحرينية المنامة اليوم في إطار عملية التطبيع بين إسرائيل والبحرين
وسيوقع الطرفان مذكرات تفاهم، وسيصدر بعد ذلك بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين
وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا في الشهر الماضي اتفاقا مع إسرائيل في البيت الأبيض.
وبحسب مصادر صحفية، فإن البعثة الأمريكية ستغادر المنامة متوجهة إلى الإمارات فيما ستعود البعثة الإسرائيلية مساءاً بعد الانتهاء من المحادثات في البحرين.
شادي أبو زيد: السلطات المصرية تخلي سبيل المدون الساخر
أخلت السلطات المصرية سبيل المدون الساخر شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، وذلك بعد قرار من المحكمة قبل يومين استبدال تدابير احترازية بحبسه الاحتياطي.
ونشرت رولا أبوزيد، شقيقة شادي، صورة له مع الأسرة في منزله بعد إخلاء سبيله مساء اليوم. وتتمثل التدابير الاحترازية في مراجعة قسم الشرطة بشكل دوري.
وكان أبوزيد محبوسا منذ مايو ٢٠١٨ على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وسبق وأمرت المحكمة مرتين بإخلاء سبيل أبوزيد، غير أنه وجهت له اتهامات جديدة وأعادت النيابة حبسه احتياطيا على إثرها.