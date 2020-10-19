تحقيقات مع عشرات الإسلاميين في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية"، وأول رحلة ركاب تجارية بين الإمارات وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، عن المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مكافحة الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال كونتي إنه كانت حاجة لفرض الإجراءات الجديدة حتى لا يصل الأمر إلى إعلان إغلاق تام ثان في إيطاليا.

وبحسب القرارات الجديدة سيكون بإمكان حكام الأقاليم والبلدات والمدن اتخاذ قرارات بإغلاق الأماكن العامة في الساعة التاسعة من مساء كل يوم، مع فرض قيود على المطاعم بحيث لا يسمع بجلوس أكثر من ستة أشخاص على الطاولة الواحدة.

وكانت أيطاليا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من فيروس كورونا في بداية تفشي الوباء، وسجلت البلاد أكثر من 414 ألف حالة مؤكدة ونحو 36 ألف وفاة.