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تحقيقات مع عشرات الإسلاميين في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية"، وأول رحلة ركاب تجارية بين الإمارات وإسرائيل

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  1. التطبيع: أول رحلة ركاب تجارية بين الإمارات وإسرائيل

    وصلت إلى مطار مدينة تل أبيب الإسرائيلية طائرة تابعة لطيران الاتحاد الإماراتية في أول رحلة تجارية بين البلدين.

    وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما قبل أكثر من شهر.

    ويعارض الفلسطينيون اتفاقات التطبيع التي ابرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

  2. فيروس كورونا: الحكومة الإيطالية تفرض المزيد من الإجراءات لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات

    أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، عن المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مكافحة الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

    وقال كونتي إنه كانت حاجة لفرض الإجراءات الجديدة حتى لا يصل الأمر إلى إعلان إغلاق تام ثان في إيطاليا.

    وبحسب القرارات الجديدة سيكون بإمكان حكام الأقاليم والبلدات والمدن اتخاذ قرارات بإغلاق الأماكن العامة في الساعة التاسعة من مساء كل يوم، مع فرض قيود على المطاعم بحيث لا يسمع بجلوس أكثر من ستة أشخاص على الطاولة الواحدة.

    وكانت أيطاليا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من فيروس كورونا في بداية تفشي الوباء، وسجلت البلاد أكثر من 414 ألف حالة مؤكدة ونحو 36 ألف وفاة.

    إيطاليا
    Copyright: Reuters

  3. تحقيقات مع عشرات المرتبطين بالتيار الإسلامي في فرنسا بسبب "خطاب الكراهية" المرتبط بحادث ذبح مدرس

    أعلنت السلطات الفرنسية إطلاق عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين بـ"التيار الإسلامي" وذلك على خلفية ذبح مدرس بعد نشره رسوما مسيئة للنبي محمد.

    وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانانن إلى تورط المشتبه بهم في "فتوى" كانت صدرت بحق صامويل باتي الذي قتل بقطع رأسه الجمعة.

    وأضاف أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.

    وكانت مصادر للشرطة قد قالت لوكالة رويترز إن البلاد تستعد لترحيل 231 أجنبيا من المدرجين على قوائم المراقبة الحكومية بسبب معتقداتهم الدينية المتشددة.

    وشهدت عدة مناطق بفرنسا مسيرات لتكريم ذكرى المدرس وللتضامن مع المدرسين.

    باريس
    Copyright: Reuters
    Image caption: شهدت عدة مناطق بفرنسا مسيرات لتكريم ذكرى المدرس وللتضامن مع المدرسين
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