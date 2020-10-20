وفد إماراتي يتوجه إلى إسرائيل، وتعديل قواعد المناظرة الرئاسية الأمريكية المقبلة

فيروس كورونا: أيرلندا تعيد فرض حالة الإغلاق العام مع إبقاء المدارس مفتوحة
أمست أيرلندا أول دولة في الاتحاد
الأوروبي تعيد فرض حالة الإغلاق العام لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد حالات
الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء مايكل مارتن قراراً
يطلب من السكان "ملازمة البيوت" على مستوى عموم البلاد على ألا يشمل
المدارس.
ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء
ولمدة ستة أسابيع، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر
خلاله عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.
وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق
القيود على التنقّل والمفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.
وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بالفيروس، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل / نيسان حيث تم تسجيل 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون
العشرة.
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الانتخابات الأمريكية 2020: تعديل قواعد المناظرة الرئاسية المقبلة لمنع ترامب وبايدن من مقاطعة بعضهما البعض
أعلنت
لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية أن المناظرة الثانية والأخيرة
المقرّرة الخميس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن
ستشهد تعديلاً في القواعد يشمل قطع الميكروفون عن المرشّح حين لا يكون دوره
في الكلام، وذلك للحؤول دون تكرار التشويش الذي ساد المناظرة الأولى.
وقالت اللجنة إنّه خلال المناظرة سيكون أمام
كلّ من ترامب وبايدن مدّة دقيقتين للإجابة على سؤال يطرحه عليهما أو على أحدهما
مدير الندوة، وخلال هذا الوقت سيكون الميكروفون مقطوعاً عن المرشّح الآخر المفترض
به أن ينصت إلى إجابة منافسه.
وما أن يُنهي كلا المرشّحين دقيقتيه
المخصّصتين للإجابة، يتحوّل الأمر عندها إلى نقاش مفتوح بينهما فيصبح بإمكانهما
التحاور مباشرة وتكون تالياً ميكروفوناتهما مفتوحة في نفس الوقت.
وسارع بيل ستيبين مدير حملة ترامب إلى انتقاد
قرار اللجنة بشدّة.
التطبيع: وفد إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية
يتوجه
وفد إماراتي إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن
قامت الدولتان بتطبيع العلاقات.
هذا وستشهد الزيارة التوقيع على عدد من
الاتفاقيات تشمل الرحلات الجوية والتأشيرات.
وغادر
الوفد، الذي يرافقه وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، من
مطار أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران".
وبحسب
مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة فإن
الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله
بن طوق المري.
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فيروس كورونا: أيرلندا تعيد فرض حالة الإغلاق العام مع إبقاء المدارس مفتوحة
أمست أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض حالة الإغلاق العام لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء مايكل مارتن قراراً يطلب من السكان "ملازمة البيوت" على مستوى عموم البلاد على ألا يشمل المدارس.
ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء ولمدة ستة أسابيع، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.
وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل والمفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.
وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بالفيروس، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل / نيسان حيث تم تسجيل 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.
الانتخابات الأمريكية 2020: تعديل قواعد المناظرة الرئاسية المقبلة لمنع ترامب وبايدن من مقاطعة بعضهما البعض
أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية أن المناظرة الثانية والأخيرة المقرّرة الخميس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن ستشهد تعديلاً في القواعد يشمل قطع الميكروفون عن المرشّح حين لا يكون دوره في الكلام، وذلك للحؤول دون تكرار التشويش الذي ساد المناظرة الأولى.
وقالت اللجنة إنّه خلال المناظرة سيكون أمام كلّ من ترامب وبايدن مدّة دقيقتين للإجابة على سؤال يطرحه عليهما أو على أحدهما مدير الندوة، وخلال هذا الوقت سيكون الميكروفون مقطوعاً عن المرشّح الآخر المفترض به أن ينصت إلى إجابة منافسه.
وما أن يُنهي كلا المرشّحين دقيقتيه المخصّصتين للإجابة، يتحوّل الأمر عندها إلى نقاش مفتوح بينهما فيصبح بإمكانهما التحاور مباشرة وتكون تالياً ميكروفوناتهما مفتوحة في نفس الوقت.
وسارع بيل ستيبين مدير حملة ترامب إلى انتقاد قرار اللجنة بشدّة.
التطبيع: وفد إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية
يتوجه وفد إماراتي إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات.
هذا وستشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل الرحلات الجوية والتأشيرات.
وغادر الوفد، الذي يرافقه وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، من مطار أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران".
وبحسب مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة فإن الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.