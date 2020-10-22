التطبيع: وفد إسرائيلي "زار السودان" لمناقشة تطبيع العلاقات على نهج الإمارات والبحرين

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا قام بزيارة نادرة للسودان أمس الأربعاء، لمناقشة إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولم تذكر الإذاعة تفاصيل اللقاء الذي دار بين المسؤوليين الإسرائيليين والسودانيين.

وتزامنت الزيارة مع تصريحات لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أعرب فيها عن توقعه بتحقيق انفراجة دبلوماسية محتملة بين البلدين، بحسب رويترز.

وقال كوهين للقناة "13" الإسرائيلية إنه يعتقد أن بلاده "قريبة جدا" من خطوة تطبيع العلاقات مع السودان.