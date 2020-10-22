Israeli and United Arab Emirates flags line a road in the Israeli coastal city of Netanya, on August 16, 2020
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التطبيع: وفد إسرائيلي "زار السودان" لمناقشة تطبيع العلاقات على نهج الإمارات والبحرين

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  1. التطبيع: وفد إسرائيلي في السودان "لمناقشة تطبيع العلاقات"

    قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا قام بزيارة نادرة للسودان أمس الأربعاء، لمناقشة إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين.

    ولم تذكر الإذاعة تفاصيل اللقاء الذي دار بين المسؤوليين الإسرائيليين والسودانيين.

    وتزامنت الزيارة مع تصريحات لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أعرب فيها عن توقعه بتحقيق انفراجة دبلوماسية محتملة بين البلدين، بحسب رويترز.

    وقال كوهين للقناة "13" الإسرائيلية إنه يعتقد أن بلاده "قريبة جدا" من خطوة تطبيع العلاقات مع السودان.

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    Copyright: Getty Images
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