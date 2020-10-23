فيروس كورونا: الوضع أسوأ مما كان عليه في الربيع...أوروبا تفرض قيودا جديدة: إغلاق تام، وعزل جزئي، وحظر تجول مع تسجيل أعداد قياسية في الإصابات

كشفت مصر عن منشآت جديدة للزوار في موقع أهرامات الجيزة، وهو الموقع الأثري الأكثر زيارة في البلاد والأعجوبة الوحيدة المتبقية في العالم القديم.

وافتتح المطورون مطعمًا جديدًا، يغطي مساحة 1341 مترًا مربعًا ويطل على أهرامات الجيزة. وسيكون هناك أيضًا أسطول من الحافلات الجديدة الصديقة للبيئة لتوجيه السياح حول الهضبة.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من المشاكل "التي نواجهها دائمًا أن الناس يقولون إنه لا توجد خدمات خاصة بالسياح، ولا توجد كافيتريا ولا مطعم ولا شيء يمكن تقديمه للزوار".

من جانبه قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المطور الرئيسي للمشروع، إن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 301 مليون جنيه (19.23 مليون دولار) جزء من خطة أكبر لتطوير الموقع.

وتمثل السياحة ما يصل إلى 15٪ من الناتج القومي المصري.