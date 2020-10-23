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فيروس كورونا: الوضع أسوأ مما كان عليه في الربيع...أوروبا تفرض قيودا جديدة: إغلاق تام، وعزل جزئي، وحظر تجول مع تسجيل أعداد قياسية في الإصابات

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  1. أهرامات مصر: افتتاح مطعم كبير يطل على الأهرامات لتعزيز السياحة

    كشفت مصر عن منشآت جديدة للزوار في موقع أهرامات الجيزة، وهو الموقع الأثري الأكثر زيارة في البلاد والأعجوبة الوحيدة المتبقية في العالم القديم.

    وافتتح المطورون مطعمًا جديدًا، يغطي مساحة 1341 مترًا مربعًا ويطل على أهرامات الجيزة. وسيكون هناك أيضًا أسطول من الحافلات الجديدة الصديقة للبيئة لتوجيه السياح حول الهضبة.

    وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من المشاكل "التي نواجهها دائمًا أن الناس يقولون إنه لا توجد خدمات خاصة بالسياح، ولا توجد كافيتريا ولا مطعم ولا شيء يمكن تقديمه للزوار".

    من جانبه قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المطور الرئيسي للمشروع، إن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 301 مليون جنيه (19.23 مليون دولار) جزء من خطة أكبر لتطوير الموقع.

    وتمثل السياحة ما يصل إلى 15٪ من الناتج القومي المصري.

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  2. فيروس كورونا: فرض المزيد من الإجراءات الوقائية المشددة في أوروبا

    تشهد دول أوروبية عدة المزيد من الإجراءات المشددة في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، من بين تلك الإجراءات:

    • إغلاق تام في أيرلندا منذ مساء الأربعاء
    • حظر تجول في إيطاليا إغلاقات جزئية في المملكة المتحدة والتشيك
    • فرض الكمامات في بعض شوارع العواصم الأوروبية ومن بينها برلين
    • عدد الإصابات في الدول الأوروبية حتى أمس الخميس ثمانية ملايين عدد الوفيات: 265 ألف وفاة (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية).
    • حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا تجاوزت 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم أمس الخميس (رويترز).
    • أغلب الدول المتضررة في جنوب القارة
    • ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من تفشي الفيروس.
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    Copyright: Getty Images
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