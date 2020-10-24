"سيفجرون هذا السد"...ترامب يحذر إثيوبيا والسودان من اضطرار مصر إلى قصف سد النهضة

Quote Message: "كان ينبغي عليهم (مصر) إيقافه قبل وقت طويل من بدايته. إنه وضع خطير جدا، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش. وسينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قلتها وأقولها بصوت عال: سيفجرون هذا السد. لقد أعددت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. from دونالد ترامب

"كان ينبغي عليهم (مصر) إيقافه قبل وقت طويل من بدايته. إنه وضع خطير جدا، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش. وسينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قلتها وأقولها بصوت عال: سيفجرون هذا السد. لقد أعددت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك.