نائب ترامب يواصل الحشد الانتخابي رغم إصابة عدد من معاونيه بكورونا، وأياكس أمستردام يسجل 13 هدفا في مباراة واحدة

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توافد مئات من عشاق السفر السبت في سنغافورة إلى المطار من أجل الاستمتاع بخدمات تناول الطعام على متن الطائرات التي يمكث عدد كبير منها في الأرض في ظل الاجراءات الاحترازية وتواصل أشكال الإغلاق الدولي بسبب استمرار انتشار وباء كورونا.

واستغلت الخطوط الجوية السنغافورية "سينغابور إيرلاينز" طائرتين جاثمتين على مدرج المطار، من طراز "إيه380"، كبرى الطائرات التجارية في العالم، وأقامت بهما مطاعم مؤقتة تسمح لمرتاديها بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم يشاهدون أفلاماً على الشاشات الصغيرة المدمجة في المقاعد أمامهم ما يمنحهم فرصة "التظاهر بالسفر" لكن بدون الإقلاع للأجواء.

وحجز أكثر من 400 شخص مقاعدهم السبت، وأتموا كافة الخطوات التي تتخذ عادة قبل رحلات الطيران الحقيقية من تسجيل أسمائهم في مطار شانغي، ثم الخضوع للإجراءات الأمنية المعتادة قبل الصعود إلى الطائرة ليستمتعوا بالمأدبة الموعودة على غرار ما كان يحدث في زمن ما قبل كورونا. رغم ذلك فقد اضطرت الشركة أن تبقيَ نحو نصف المقاعد في الطائرة شاغرا التزاماً بتدابير التباعد الاجتماعي.

Getty Images Copyright: Getty Images