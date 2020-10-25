نائب ترامب يواصل الحشد الانتخابي رغم إصابة عدد من معاونيه بكورونا، وأياكس أمستردام يسجل 13 هدفا في مباراة واحدة

مطار سنغافورة يبتكر "رحلات إلى لا مكان" لعشاق السفر في زمن كورونا
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توافد
مئات من عشاق السفر السبت في سنغافورة إلى المطار من أجل الاستمتاع بخدمات تناول
الطعام على متن الطائرات التي يمكث عدد كبير منها في الأرض في ظل الاجراءات
الاحترازية وتواصل أشكال الإغلاق الدولي بسبب استمرار انتشار وباء كورونا.
واستغلت
الخطوط الجوية السنغافورية "سينغابور إيرلاينز" طائرتين جاثمتين على
مدرج المطار، من طراز "إيه380"، كبرى الطائرات التجارية في العالم،
وأقامت بهما مطاعم مؤقتة تسمح لمرتاديها بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم
يشاهدون أفلاماً على الشاشات الصغيرة المدمجة في المقاعد أمامهم ما يمنحهم فرصة
"التظاهر بالسفر" لكن بدون الإقلاع للأجواء.
وحجز
أكثر من 400 شخص مقاعدهم السبت، وأتموا كافة الخطوات التي تتخذ عادة قبل رحلات
الطيران الحقيقية من تسجيل أسمائهم في مطار شانغي، ثم الخضوع للإجراءات الأمنية
المعتادة قبل الصعود إلى الطائرة ليستمتعوا بالمأدبة الموعودة على غرار ما كان
يحدث في زمن ما قبل كورونا. رغم ذلك فقد اضطرت الشركة أن تبقيَ نحو نصف المقاعد في
الطائرة شاغرا التزاماً بتدابير التباعد الاجتماعي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مصادر طبية فلسطينية تتهم جنودا إسرائيليين بقتل شاب في الضفة والجيش الإسرائيلي ينفي
قتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وسط تضارب التقارير حول سبب
وفاته.
فبينما قالت مصادر طبية إن الشاب قتل نتيجة تعرضه للضرب المبرح نتيجة تعرضه للضرب المبرح بأعقاب البنادق من
قبل جنود إسرائيليين في بلدة قرية ترمسعيا قرب رام الله.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب كان يرشق السيارات
الإسرائيلية بالحجارة قبل أن يسقط أثناء مطاردة الجنود الإسرائيليين له وهو ما
أسفر عن وفاته.
أياكس أمستردام يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي
حقق فريق أياكس أمستردام
انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو حيث تغلب عليه بـ13هدفا دون رد في أكبر انتصار
يشهده الدوري الهولندي.
وسجل
مهاجم بوركينا فاسو، لاسينا تراوريه، خمسة أهداف بينما شارك ستة لاعبين أخرين في
تسجيل باقي الأهداف.
وكان
الرقم القياسي السابق لأكبر فوز في تاريخ
الدوري الهولندي مسجلا أيضا باسم أياكس عندما تغلب على فيتيس أرنهيم بـ12- 1 عام 1972.
ويتصدر
أياكس الدوري بفارق نقطتين عن ايندهوفن الذي يلعب الاحد على أرض فيتيس الرابع،
فيما يحتل فينلو المركز الحادي عشر بخمس نقاط من 6 مباريات.
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فيروس كورنا: نائب ترامب يواصل الحشد الانتخابي رغم إصابة عدد من معاونيه
قال
البيت الأبيض إن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بجدوله المزدحم بسبب
اقتراب الانتخابات رغم إصابة عدد من معاونيه بفيروس كورونا.
وقال
متحدث باسم البيت الأبيض إن الاختبارات أظهرت خلو بينس وزوجته من الفيروس.
وتأتي
هذه التطورات في الوقت الذي تعاود فيه أعداد الإصابات الارتفاع بشكل كبيرـ حيث سجلت
ست ولايات أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية الجديدة.
وكان ترامب ومنافسه جو بايدن قد تبادلا الاتهامات حول أفضل
السبل في التعامل مع تفشي فيروس كورونا وذلك في إطار الحملات الدعائية تحضيرا
للانتخابات التي تجري يوم الثالث من نوفمبر تشرين ثاني المقبل.
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مطار سنغافورة يبتكر "رحلات إلى لا مكان" لعشاق السفر في زمن كورونا
توافد مئات من عشاق السفر السبت في سنغافورة إلى المطار من أجل الاستمتاع بخدمات تناول الطعام على متن الطائرات التي يمكث عدد كبير منها في الأرض في ظل الاجراءات الاحترازية وتواصل أشكال الإغلاق الدولي بسبب استمرار انتشار وباء كورونا.
واستغلت الخطوط الجوية السنغافورية "سينغابور إيرلاينز" طائرتين جاثمتين على مدرج المطار، من طراز "إيه380"، كبرى الطائرات التجارية في العالم، وأقامت بهما مطاعم مؤقتة تسمح لمرتاديها بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم يشاهدون أفلاماً على الشاشات الصغيرة المدمجة في المقاعد أمامهم ما يمنحهم فرصة "التظاهر بالسفر" لكن بدون الإقلاع للأجواء.
وحجز أكثر من 400 شخص مقاعدهم السبت، وأتموا كافة الخطوات التي تتخذ عادة قبل رحلات الطيران الحقيقية من تسجيل أسمائهم في مطار شانغي، ثم الخضوع للإجراءات الأمنية المعتادة قبل الصعود إلى الطائرة ليستمتعوا بالمأدبة الموعودة على غرار ما كان يحدث في زمن ما قبل كورونا. رغم ذلك فقد اضطرت الشركة أن تبقيَ نحو نصف المقاعد في الطائرة شاغرا التزاماً بتدابير التباعد الاجتماعي.
مصادر طبية فلسطينية تتهم جنودا إسرائيليين بقتل شاب في الضفة والجيش الإسرائيلي ينفي
قتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وسط تضارب التقارير حول سبب وفاته.
فبينما قالت مصادر طبية إن الشاب قتل نتيجة تعرضه للضرب المبرح نتيجة تعرضه للضرب المبرح بأعقاب البنادق من قبل جنود إسرائيليين في بلدة قرية ترمسعيا قرب رام الله.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب كان يرشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة قبل أن يسقط أثناء مطاردة الجنود الإسرائيليين له وهو ما أسفر عن وفاته.
أياكس أمستردام يحقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي
حقق فريق أياكس أمستردام انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو حيث تغلب عليه بـ13هدفا دون رد في أكبر انتصار يشهده الدوري الهولندي.
وسجل مهاجم بوركينا فاسو، لاسينا تراوريه، خمسة أهداف بينما شارك ستة لاعبين أخرين في تسجيل باقي الأهداف.
وكان الرقم القياسي السابق لأكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي مسجلا أيضا باسم أياكس عندما تغلب على فيتيس أرنهيم بـ12- 1 عام 1972.
ويتصدر أياكس الدوري بفارق نقطتين عن ايندهوفن الذي يلعب الاحد على أرض فيتيس الرابع، فيما يحتل فينلو المركز الحادي عشر بخمس نقاط من 6 مباريات.
فيروس كورنا: نائب ترامب يواصل الحشد الانتخابي رغم إصابة عدد من معاونيه
قال البيت الأبيض إن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بجدوله المزدحم بسبب اقتراب الانتخابات رغم إصابة عدد من معاونيه بفيروس كورونا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الاختبارات أظهرت خلو بينس وزوجته من الفيروس.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعاود فيه أعداد الإصابات الارتفاع بشكل كبيرـ حيث سجلت ست ولايات أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية الجديدة.
وكان ترامب ومنافسه جو بايدن قد تبادلا الاتهامات حول أفضل السبل في التعامل مع تفشي فيروس كورونا وذلك في إطار الحملات الدعائية تحضيرا للانتخابات التي تجري يوم الثالث من نوفمبر تشرين ثاني المقبل.