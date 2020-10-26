هجوم حوثي جديد على السعودية، وتحذير حكومي جزائري من " الاسترخاء" في مواجهة كورونا

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة جديدة
عاودت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ اليوم الأثنين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الأحد أن باكو ويريفان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" بعد فشل محاولتين سابقتين لوقف القتال في ناغورنو كارباخ.
واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية القوات الأرمينية بقصف بلدة "ترتر" وقرى أخرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن.
وبدورها، حملت وزارة الدفاع الأرمينية مسؤولية خرق الهدنة الجديدة للقوات الأذربيجانية وقالت كذلك إن الأخيرة هي من ارتكبت "انتهاكا جسيما" لوقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده الرياض يعلن تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي السعودية
أعلن
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن قواته دمرت طائرة مفخخة أطلقها مسلحو
حركة أنصار الله الحوثية كانت بصدد مهاجمة " أهداف مدنية" جنوبي المملكة.
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق من حركة أنصار الله إلا أن الحركة دأبت
على استهداف الأراضي السعودية بطائرات مفخخة كان أخرها بالأمس حيث أعلن المسلحون
اليمنيون استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية.
وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة
مسلحي الحركة الحوثية الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء.
فيروس كورونا: تحذير حكومي جزائري من عواقب " الاسترخاء" في مواجهة الوباء
انتقد
رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ما وصفه بحالة " استرخاء
شعبي" فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة تفشي
فيروس كورونا.
وقال
جراد في بيان رسمي صدر مساء أمس " تظهر اليوم علامات على الاسترخاء تدعونا
لنخشى عودة ظهور بؤر العدوى من جديد".
وأعادت
مدارس الجزائر فتح أبوابها الأربعاء رغم أن عدد الإصابات في البلاد عاد ليرتفع.
وسجلت
الجزائر حتى الآن نحو 56 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما يقرب من ألفي وفاة.
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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة جديدة
عاودت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ اليوم الأثنين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الأحد أن باكو ويريفان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" بعد فشل محاولتين سابقتين لوقف القتال في ناغورنو كارباخ.
واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية القوات الأرمينية بقصف بلدة "ترتر" وقرى أخرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن.
وبدورها، حملت وزارة الدفاع الأرمينية مسؤولية خرق الهدنة الجديدة للقوات الأذربيجانية وقالت كذلك إن الأخيرة هي من ارتكبت "انتهاكا جسيما" لوقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده الرياض يعلن تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي السعودية
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن قواته دمرت طائرة مفخخة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية كانت بصدد مهاجمة " أهداف مدنية" جنوبي المملكة.
وبينما لم يصدر بعد أي تعليق من حركة أنصار الله إلا أن الحركة دأبت على استهداف الأراضي السعودية بطائرات مفخخة كان أخرها بالأمس حيث أعلن المسلحون اليمنيون استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية.
وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة مسلحي الحركة الحوثية الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء.
فيروس كورونا: تحذير حكومي جزائري من عواقب " الاسترخاء" في مواجهة الوباء
انتقد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ما وصفه بحالة " استرخاء شعبي" فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال جراد في بيان رسمي صدر مساء أمس " تظهر اليوم علامات على الاسترخاء تدعونا لنخشى عودة ظهور بؤر العدوى من جديد".
وأعادت مدارس الجزائر فتح أبوابها الأربعاء رغم أن عدد الإصابات في البلاد عاد ليرتفع.
وسجلت الجزائر حتى الآن نحو 56 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما يقرب من ألفي وفاة.