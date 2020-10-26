هجوم حوثي جديد على السعودية، وتحذير حكومي جزائري من " الاسترخاء" في مواجهة كورونا

عاودت أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ اليوم الأثنين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الأحد أن باكو ويريفان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" بعد فشل محاولتين سابقتين لوقف القتال في ناغورنو كارباخ.

واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية القوات الأرمينية بقصف بلدة "ترتر" وقرى أخرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن.

وبدورها، حملت وزارة الدفاع الأرمينية مسؤولية خرق الهدنة الجديدة للقوات الأذربيجانية وقالت كذلك إن الأخيرة هي من ارتكبت "انتهاكا جسيما" لوقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.