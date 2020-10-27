قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بمدرسة دينية في باكستان، واشتباكات بين الأمن الإيطالي ومتظاهرين رافضين لإجراءات كورونا

شهدت مناطق عدة في إيطاليا تظاهرات عنيفة مساء أمس احتجاجا على الإجراءات\nالحكومية لمنع تفش جديد لفيروس كورونا في البلاد. واندلعت الاشتباكات في مدن كبيرة من بينها تورينو التي شهدت إلقاء المتظاهرين\nالقنابل الحارقة على قوات الأمن. وفي مدينة ميلانو، استخدمت الشرطة\nالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وشهدت مدينة نابولي أعمال عنف أيضا. وكانت التظاهرات قد اندلعت أمس بعد بدء العمل بالقرار الحكومي بتحديد\nالساعة السادسة مساء كموعد لإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما. وبينما تقول الحكومة إن تلك القرارات ضرورية لمنع موجة جديدة من تفشي\nالوباء، فإن المتظاهرين يشيرون إلى العواقب الاقتصادية لتلك القرارات.
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فيروس كورونا: اشتباكات بين الأمن الإيطالي ومتظاهرين معارضين للإجراءات الاحترازية
شهدت مناطق عدة في إيطاليا تظاهرات عنيفة مساء أمس احتجاجا على الإجراءات الحكومية لمنع تفش جديد لفيروس كورونا في البلاد.
واندلعت الاشتباكات في مدن كبيرة من بينها تورينو التي شهدت إلقاء المتظاهرين القنابل الحارقة على قوات الأمن.
وفي مدينة ميلانو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وشهدت مدينة نابولي أعمال عنف أيضا.
وكانت التظاهرات قد اندلعت أمس بعد بدء العمل بالقرار الحكومي بتحديد الساعة السادسة مساء كموعد لإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما.
وبينما تقول الحكومة إن تلك القرارات ضرورية لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء، فإن المتظاهرين يشيرون إلى العواقب الاقتصادية لتلك القرارات.
قتلى وجرحى في تفجير استهدف مدرسة قرآنية بباكستان
تفيد التقارير الواردة من باكستان بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة العشرات في انفجار قنبلة داخل مدرسة لتحفيظ القرآن بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الشرطة قوله إن شخصا جلب حقيبة مفخخة إلى داخل المدرس أثناء حصة لتدريس القرآن وغادر المبنى قبل حدوث الانفجار.
وكانت الخطبة تُبث مباشرة عبر فيسبوك حيث تُظهر المشاهد رجل دين يرتدي اللون الأبيض وعلى رأسه عمامة، يشرح مقطعا دينيا باللغتين البشتونية والعربية أمام مذياع، قبل أن يقاطعه دوي انفجار عنيف تلته صيحات.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.