قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بمدرسة دينية في باكستان، واشتباكات بين الأمن الإيطالي ومتظاهرين رافضين لإجراءات كورونا

شهدت مناطق عدة في إيطاليا تظاهرات عنيفة مساء أمس احتجاجا على الإجراءات الحكومية لمنع تفش جديد لفيروس كورونا في البلاد.

واندلعت الاشتباكات في مدن كبيرة من بينها تورينو التي شهدت إلقاء المتظاهرين القنابل الحارقة على قوات الأمن.

وفي مدينة ميلانو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وشهدت مدينة نابولي أعمال عنف أيضا.

وكانت التظاهرات قد اندلعت أمس بعد بدء العمل بالقرار الحكومي بتحديد الساعة السادسة مساء كموعد لإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما.

وبينما تقول الحكومة إن تلك القرارات ضرورية لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء، فإن المتظاهرين يشيرون إلى العواقب الاقتصادية لتلك القرارات.