الإمارات تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية، والناشطة السعودية لجين الهذلول "تضرب عن الطعام "

تعتزم السلطات الإماراتية فتح قنصلية لها في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، في خطوة تبدو تأييدا من قبل أبو ظبي لمطالب المغرب في المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وبحسب بيان صادر عن القصر الملكي المغربي فإن ملك المغرب محمد السادس رحب بالقرار الإماراتي وذلك في اتصال جرى بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويعد النزاع في إقليم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب مطالبة باستقلال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات.