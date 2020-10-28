الإمارات تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية، والناشطة السعودية لجين الهذلول "تضرب عن الطعام "

قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها: الإمارات تبلغ المغرب بأنها ستفتح قنصلية في العيون
تعتزم
السلطات الإماراتية فتح قنصلية لها في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، في
خطوة تبدو تأييدا من قبل أبو ظبي لمطالب المغرب في المنطقة المتنازع عليها بين الرباط
وجبهة البوليساريو.
وبحسب
بيان صادر عن القصر الملكي المغربي فإن ملك المغرب محمد السادس رحب بالقرار الإماراتي
وذلك في اتصال جرى بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
ويعد النزاع في إقليم الصحراء الغربية بين المغرب
وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء إليه عقب
انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام
وترفع السلاح في وجه المغرب مطالبة باستقلال الإقليم الغني بالثروة السمكية
والفوسفات.
لجين الهذلول: عائلة الناشطة السعودية تقول إنها بدأت إضرابا عن الطعام
قالت عائلة الناشطة
السعودية لجين الهذلول إن الأخيرة بدأت إضرابا عن الطعام منذ يوم أمس احتجاجا على
ظروف احتجازها في السجون السعودية منذ عام 2018.
وغردت لينا الهذلول على
صفحتها على تويتر قائلة إن شقيقتها لجين تطالب بأن يسمح لأفراد عائلتها بأن يزوروها
بشكل منتظم.
وكانت لجين الهذلول من بين الناشطات الشابات
والمدافعات عن حقوق المرأة في السعودية و نشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة
المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل نحو عامين.
وفي
18 مايو/أيار 2018 ألقي القبض على لجين بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية
الرسمية، التي أكدت أنّ رئاسة أمن الدولة ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة "التواصل مع
جهات أجنبية مشبوهة" وكانت لجين من ضمنهم.
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قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها: الإمارات تبلغ المغرب بأنها ستفتح قنصلية في العيون
تعتزم السلطات الإماراتية فتح قنصلية لها في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، في خطوة تبدو تأييدا من قبل أبو ظبي لمطالب المغرب في المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وبحسب بيان صادر عن القصر الملكي المغربي فإن ملك المغرب محمد السادس رحب بالقرار الإماراتي وذلك في اتصال جرى بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
ويعد النزاع في إقليم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب مطالبة باستقلال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات.
لجين الهذلول: عائلة الناشطة السعودية تقول إنها بدأت إضرابا عن الطعام
قالت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول إن الأخيرة بدأت إضرابا عن الطعام منذ يوم أمس احتجاجا على ظروف احتجازها في السجون السعودية منذ عام 2018.
وغردت لينا الهذلول على صفحتها على تويتر قائلة إن شقيقتها لجين تطالب بأن يسمح لأفراد عائلتها بأن يزوروها بشكل منتظم.
وكانت لجين الهذلول من بين الناشطات الشابات والمدافعات عن حقوق المرأة في السعودية و نشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل نحو عامين.
وفي 18 مايو/أيار 2018 ألقي القبض على لجين بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي أكدت أنّ رئاسة أمن الدولة ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة" وكانت لجين من ضمنهم.
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لجين الهذلول: الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء