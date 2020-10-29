قضية شارلي إيبدو: عندما يتحول الجدل من قطع رأس إنسان بسبب رسم ساخر من النبي محمد إلى "استبدل المنتج الفرنسي بالتركي"

استمرت الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انضم كويتيون أمس الأربعاء إلى إطلاق وسوم لدعم تلك الحملة، احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية المسئية للنبي محمد، التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة منذ زمن، والتي تسببت لاحقا في دفع مراهق شيشاني إلى قطع رأس معلم فرنسي بسبب عرضها على التلاميذ في درس عن حرية التعبيرعن الرأي.

وتحول الموضوع إلى سجال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فبعد أن تعهد ماكرون بالدفاع عن العلمانية بعد مقتل المدرس، لأن علمانية فرنسا "أمر محوري بالنسبة إلى الهوية الوطنية، وإن تقييد حرية التعبير لحماية مشاعر طائفة بعينها يقوض الوحدة"، رد أردوغان بأن ماكرون يعاني من اضطراب عقلي ويحتاج إلى فحص دماغه.

ولم تصمت شارلي إيبدو، واستهزأت بأردوغان، إذ رسمته على غلافها في ملابس داخلية، وهو مستلق على كرسي، ويرفع ثوب امرأة محجبة من الخلف، وهو ما وصفه الرئيس التركي بأنه عمل "غير أخلاقي"، بينما توعد مسؤولون في حكومته بمقاضاة المجلة الفرنسية.

ولم تنشر احصاءات أو بيانات اقتصادية (حتى اللحظة) لمعرفة مدى استجابة أصحاب رؤس الأموال في العالم العربي، ممن يمتلكون كبرى المحلات التجارية التي تبيع الأغذية والبضائع الفرنسية، إلى دعوات المقاطعة، كما لا نستطيع أن نعرف من مصادر مستقلة حتى الآن إذا استجاب بالفعل قطاع عريض من الناس في تلك البلدان العربية والإسلامية لتلك الحملات المتواصلة لعدم شراء المنتج الفرنسي (أغلبها باهظة الثمن).

وعلى تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك، يظهر حجم الغضب لدى بعض المستخدمين الذين انضموا لهاشتاغات من قبيل "إلا رسول الله"، و "رسولنا خط أحمر" لمقاطعة منتجات فرنسية لا يستطيع الكثيرون شراءها مثل "شانيل، ولاكوست، وكارتير"، ولم يتحدث أحد منهم/منهن، في التغريدات والتصريحات والفيديوهات القصيرة ذاتها، عن جريمة قطع رأس إنسان بسبب الاسترشاد برسم ساخر، في مجلة ساخرة، عن النبي محمد لشرح حرية التعبير عن الرأي في بلد علماني.