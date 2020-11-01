الأمن العراقي يسيطر على ساحة الاعتصام الرئيسية في البصرة، وارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا

شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق سيطرة قوات الأمن على الساحة التي كانت مركزا لتجمع المحتجين في المدينة على مدار عام

وانتشرت القوات الأمنية في ساحة البحرية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بعد ليلة شهدت مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الساحة.

وكانت القوات الأمنية قد اقتحمت الساحة وأزالت جميع الخيام وفتحت الشوارع المحيطة بالساحة كافة بما فيها الشارع المؤدي إلى ديوان محافظة البصرة المغلق منذ أكثر من عام بسبب اعتصام المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام قوات عمليات بغداد بإزالة خيام المعتصمين من ساحة التحرير وسط بغداد وفتح الساحة التي كانت طوال عام كامل مسرحا للحراك الشعبي في العاصمة العراقية.