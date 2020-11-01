الأمن العراقي يسيطر على ساحة الاعتصام الرئيسية في البصرة، وارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا

أفاد مسؤولون\nأتراك بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير يوم الجمعة الماضي إلى 51\nقتيلا. وكان الزلزال\nالذي بلغ شدته 6.6 على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار عدد من المباني بالمدينة\nوموجات تسونامي في جزر يونانية قريبة. وكان عمال الإنقاذ قد تمكنوا من انتشال رجل على قيد الحياة بعد أن قضى\nثلاثين ساعة تحت الأنقاض.
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زلزال تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى الهزة الأرضية إلى 51
أفاد مسؤولون أتراك بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير يوم الجمعة الماضي إلى 51 قتيلا.
وكان الزلزال الذي بلغ شدته 6.6 على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار عدد من المباني بالمدينة وموجات تسونامي في جزر يونانية قريبة.
وكان عمال الإنقاذ قد تمكنوا من انتشال رجل على قيد الحياة بعد أن قضى ثلاثين ساعة تحت الأنقاض.
مظاهرات العراق: قوات الأمن تزيل خيام المتظاهرين في البصرة
شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق سيطرة قوات الأمن على الساحة التي كانت مركزا لتجمع المحتجين في المدينة على مدار عام
وانتشرت القوات الأمنية في ساحة البحرية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بعد ليلة شهدت مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الساحة.
وكانت القوات الأمنية قد اقتحمت الساحة وأزالت جميع الخيام وفتحت الشوارع المحيطة بالساحة كافة بما فيها الشارع المؤدي إلى ديوان محافظة البصرة المغلق منذ أكثر من عام بسبب اعتصام المتظاهرين.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام قوات عمليات بغداد بإزالة خيام المعتصمين من ساحة التحرير وسط بغداد وفتح الساحة التي كانت طوال عام كامل مسرحا للحراك الشعبي في العاصمة العراقية.