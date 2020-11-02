ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا، ورئيس الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

يجوب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن العديد من الولايات في البلاد مع دخول سباق الانتخابات الرئاسية ساعاته الأخيرة.

وزار ترامب ، البالغ من العمر 74 عامًا ، خمس ولايات تشتعل فيها المنافسة بينما تحدث منافسه من الحزب الديمقراطي والبالغ من العمر 77 عامًا ، في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا - وهي أيضًا ولاية المنافسة فيها مستعرة.

ويحظى بايدن، نائب الرئيس السابق، بتقدم في عموم الولايات وذلك في استطلاعات الرأي الأخيرة قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

لكن الأمور ليست محسومة في الولايات الرئيسية التي يمكن أن تحدد نتيجة الانتخابات.

وأدلى أكثر من 90 مليون شخص بأصواتهم في تصويت مبكر ، مما يضع البلاد في طريقها لتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ قرن.