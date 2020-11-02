ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا، ورئيس الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب وبايدن يزوران الولايات الحاسمة في الساعات الأخيرة من السباق الرئاسي
يجوب الرئيس الامريكي دونالد ترامب
ومنافسه جو بايدن العديد من الولايات في البلاد مع دخول سباق الانتخابات الرئاسية
ساعاته الأخيرة.
وزار ترامب ، البالغ من العمر 74 عامًا
، خمس ولايات تشتعل فيها المنافسة بينما
تحدث منافسه من الحزب الديمقراطي والبالغ من العمر 77 عامًا ، في تجمع انتخابي في
ولاية بنسلفانيا - وهي أيضًا ولاية المنافسة فيها مستعرة.
ويحظى بايدن، نائب الرئيس السابق،
بتقدم في عموم الولايات وذلك في استطلاعات الرأي الأخيرة قبل انتخابات يوم
الثلاثاء.
لكن الأمور ليست محسومة في الولايات
الرئيسية التي يمكن أن تحدد نتيجة الانتخابات.
وأدلى أكثر من 90 مليون شخص بأصواتهم في تصويت مبكر ، مما يضع البلاد في
طريقها لتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ قرن.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
زلزال تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي ضرب أزمير
أفاد مسؤولون أتراك بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد قبل
أيام إلى 83 بالإضافة إلى مئات المصابين.
وكان زلزال بشدة 6.6 على مقياس ريختر قد ضرب مدينة أزمير التركية ما تسبب
في انهيار عدد من المباني بالمدينة ووصل تأثيره إلى الجزر اليونانية القريبة.
ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن المفقودين تحت أنقاض المباني.
فيروس كورونا: مدير منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا
قال
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه سيعزل نفسه بعد
مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.
وأشار غيبريسوس إلى
أنه لا يعاني من أية أعراض إلا أنه سيتلزم بقواعد المنظمة التي تدعو كل من اختلط
بمصابين إلى عزل نفسه.
وتأتي هذه التطورات في
وقت تتخذ فيه العديد من دول العالم المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة
الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا.
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الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب وبايدن يزوران الولايات الحاسمة في الساعات الأخيرة من السباق الرئاسي
يجوب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن العديد من الولايات في البلاد مع دخول سباق الانتخابات الرئاسية ساعاته الأخيرة.
وزار ترامب ، البالغ من العمر 74 عامًا ، خمس ولايات تشتعل فيها المنافسة بينما تحدث منافسه من الحزب الديمقراطي والبالغ من العمر 77 عامًا ، في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا - وهي أيضًا ولاية المنافسة فيها مستعرة.
ويحظى بايدن، نائب الرئيس السابق، بتقدم في عموم الولايات وذلك في استطلاعات الرأي الأخيرة قبل انتخابات يوم الثلاثاء.
لكن الأمور ليست محسومة في الولايات الرئيسية التي يمكن أن تحدد نتيجة الانتخابات.
وأدلى أكثر من 90 مليون شخص بأصواتهم في تصويت مبكر ، مما يضع البلاد في طريقها لتحقيق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ قرن.
زلزال تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي ضرب أزمير
أفاد مسؤولون أتراك بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام إلى 83 بالإضافة إلى مئات المصابين.
وكان زلزال بشدة 6.6 على مقياس ريختر قد ضرب مدينة أزمير التركية ما تسبب في انهيار عدد من المباني بالمدينة ووصل تأثيره إلى الجزر اليونانية القريبة.
ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن المفقودين تحت أنقاض المباني.
فيروس كورونا: مدير منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه سيعزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.
وأشار غيبريسوس إلى أنه لا يعاني من أية أعراض إلا أنه سيتلزم بقواعد المنظمة التي تدعو كل من اختلط بمصابين إلى عزل نفسه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتخذ فيه العديد من دول العالم المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا.