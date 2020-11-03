Queue to vote in Georgia
مباشر

الانتخابات الأمريكية 2020: سباق بين عهد ديمقراطي جديد وأربعة أعوام إضافية للجمهوري دونالد ترامب

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. الانتخابات الأمريكية 2020: هل سيُعلن الفائز نهاية يوم التصويت أم تشهد البلاد صراعا سياسيا؟

    إنه يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية، جلوس متواصل أمام شاشة التلفزيون لمدة 10 ساعات متتالية مع تحديث ومتابعة أحدث الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، لكن إن لم يعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائب الرئيس السابق جو بايدن بالهزيمة في سباق الانتخابات، فهل يبدأ سيناريو كابوس أمريكي لانتخابات متنازع عليها؟

    تبدأ عمليات إعادة فرز الأصوات، ومع رفع دعاوى قضائية ضد بطاقات الاقتراع المرفوضة، تبدأ اضطرابات مدنية في أرجاء البلاد، وبعد ذلك بقليل، يحال استئناف قانوني إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة للبت في المسألة وتحديد من سيصبح الرئيس.

    وعلى الرغم من ذلك السيناريو المتوقع، يمكن تجنب الكثير من كل هذا إذا كان الأمريكيون على استعداد لانتظار نتيجة الانتخابات، لكن إلى متى يكون الانتظار؟ هذا هو السؤال الأهم.

    الانتخابات الأمريكية 2020: هل سيُعلن الفائز نهاية يوم التصويت أم تشهد البلاد صراعا سياسيا؟

  2. الانتخابات الأمريكية 2020: أحدهما يحب ترامب والآخر لا - فهل يستمر زواجهما؟

    Video content

    Video caption: الانتخابات الأمريكية 2020: أحدهما يحب ترامب والآخر لا - فهل يستمر زواجهما؟

  3. الانتخابات الأمريكية 2020: ما هي تكلفة الحملات الدعائية؟ ومن يدفعها؟

    Video content

    Video caption: الانتخابات الأمريكية 2020: ما هي تكلفة الحملات الدعائية؟ ومن يدفعها؟

  4. الانتخابات الأمريكية 2020: سباق بين عهد ديمقراطي جديد وأربعة أعوام إضافية للجمهوري دونالد ترامب

    يصوت الأمريكيون اليوم في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

    ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

    a
    Copyright: Getty Images
    a
    Copyright: Getty Images
    a
    Copyright: Getty Images
    a
    Copyright: Getty Images
    a
    Copyright: Getty Images
العودة إلى أعلى