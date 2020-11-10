وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن عمر ناهز 65 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا

منحت وزراة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر للتحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفات التصويت قبل المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ورغم أن فتح مثل هذه التحقيقات عادة ما يكون من اختصاص كل ولاية، لكن المدعي العام، وليام بار، قال إن ذلك لا يمثل "قاعدة صارمة".

واحتجاجا على ذلك، قدم مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، استقالته بعد ساعات من سماح المدعي العام ويليام بار للمدعين العامين الفيدراليين بجميع أنحاء الولايات المتحدة بمتابعة التحقيقات في "المزاعم الجوهرية".

ووفقا لرسالة إليكترونية بعثها المسؤول إلى زملائه، سيتنحى ريتشارد بيلجر عن منصبه في غضون ساعات.

وقدم بيلجر، مدير فرع جرائم الانتخابات بوزارة العدل منذ عام 2010، استقالته بعد وقت قصير من خطوة المدعي العام، التي تصب في مصلحة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وفي رسالته الإلكترونية، قال بيلجر إن مذكرة بار كانت "سياسة جديدة مهمة تلغي سياسة عدم التدخل - البالغة من العمر أربعين عامًا لتحقيقات تزوير الاقتراع في الفترة السابقة على اعتماد نتيجة الانتخابات وغير القابلة للطعن".

وحتى الآن لم يقر ترامب بهزيمته، ولا يزال فوز بايدن غير رسمي بعد لأن الولايات الرئيسية لا تزال تفرز أصوات المقترعين.

لكن بايدن يمضي قدما في خططه لتولي السلطة في يناير/كانون الثاني بعد أن قالت شبكات إخبارية أمريكية كبرى السبت إنه فاز في الانتخابات.