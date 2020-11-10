وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن عمر ناهز 65 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا

عاجلوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
توفي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت حالة عريقات قد تدهورت ونقل في الثامن عشر من الشهر نفسه إلى أحد المستشفيات الاسرائيلية.
كان الدكتور صائب عريقات أحد أبرز المتحدثين الفلسطينيين في الإعلام الغربي خلال الانتفاضة الثانية، ولعب دورا بارزاً في اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل، وظل كبير المفاوضين من عام 1995 إلى عام2004.
المدعي العام الأمريكي يسمح بالتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات واستقالة مسؤول بارز احتجاجا
منحت
وزراة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر للتحقيق في المزاعم المتعلقة
بمخالفات التصويت قبل المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ورغم أن فتح مثل هذه التحقيقات عادة ما يكون من اختصاص كل
ولاية، لكن المدعي العام، وليام بار، قال إن ذلك لا يمثل "قاعدة صارمة".
واحتجاجا على ذلك، قدم
مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، استقالته بعد ساعات من سماح المدعي العام ويليام
بار للمدعين العامين الفيدراليين بجميع أنحاء الولايات المتحدة بمتابعة التحقيقات
في "المزاعم الجوهرية".
ووفقا لرسالة إليكترونية بعثها المسؤول إلى زملائه، سيتنحى
ريتشارد بيلجر عن منصبه في غضون ساعات.
وقدم بيلجر، مدير فرع جرائم الانتخابات بوزارة العدل منذ عام 2010،
استقالته بعد وقت قصير من خطوة المدعي العام، التي تصب في مصلحة الرئيس المنتهية
ولايته، دونالد ترامب.
وفي رسالته الإلكترونية، قال بيلجر إن مذكرة بار كانت "سياسة
جديدة مهمة تلغي سياسة عدم التدخل - البالغة من العمر أربعين عامًا لتحقيقات تزوير
الاقتراع في الفترة السابقة على اعتماد نتيجة الانتخابات وغير القابلة للطعن".
وحتى الآن لم يقر ترامب بهزيمته،
ولا يزال فوز بايدن غير رسمي بعد لأن الولايات الرئيسية لا تزال تفرز أصوات
المقترعين.
لكن بايدن يمضي قدما في خططه لتولي
السلطة في يناير/كانون الثاني بعد أن قالت شبكات إخبارية أمريكية كبرى السبت إنه
فاز في الانتخابات.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: سلمى عمارة و نغم قاسم
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عاجلوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
توفي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت حالة عريقات قد تدهورت ونقل في الثامن عشر من الشهر نفسه إلى أحد المستشفيات الاسرائيلية.
كان الدكتور صائب عريقات أحد أبرز المتحدثين الفلسطينيين في الإعلام الغربي خلال الانتفاضة الثانية، ولعب دورا بارزاً في اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل، وظل كبير المفاوضين من عام 1995 إلى عام2004.
المدعي العام الأمريكي يسمح بالتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات واستقالة مسؤول بارز احتجاجا
منحت وزراة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر للتحقيق في المزاعم المتعلقة بمخالفات التصويت قبل المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ورغم أن فتح مثل هذه التحقيقات عادة ما يكون من اختصاص كل ولاية، لكن المدعي العام، وليام بار، قال إن ذلك لا يمثل "قاعدة صارمة".
واحتجاجا على ذلك، قدم مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، استقالته بعد ساعات من سماح المدعي العام ويليام بار للمدعين العامين الفيدراليين بجميع أنحاء الولايات المتحدة بمتابعة التحقيقات في "المزاعم الجوهرية".
ووفقا لرسالة إليكترونية بعثها المسؤول إلى زملائه، سيتنحى ريتشارد بيلجر عن منصبه في غضون ساعات.
وقدم بيلجر، مدير فرع جرائم الانتخابات بوزارة العدل منذ عام 2010، استقالته بعد وقت قصير من خطوة المدعي العام، التي تصب في مصلحة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وفي رسالته الإلكترونية، قال بيلجر إن مذكرة بار كانت "سياسة جديدة مهمة تلغي سياسة عدم التدخل - البالغة من العمر أربعين عامًا لتحقيقات تزوير الاقتراع في الفترة السابقة على اعتماد نتيجة الانتخابات وغير القابلة للطعن".
وحتى الآن لم يقر ترامب بهزيمته، ولا يزال فوز بايدن غير رسمي بعد لأن الولايات الرئيسية لا تزال تفرز أصوات المقترعين.
لكن بايدن يمضي قدما في خططه لتولي السلطة في يناير/كانون الثاني بعد أن قالت شبكات إخبارية أمريكية كبرى السبت إنه فاز في الانتخابات.