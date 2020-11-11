إدارة ترامب وافقت على بيع طائرات من طراز أف-35 للإمارات
أبلغت إدارة ترامب الكونغرس بأنها وافقت على بيع انظمة أسلحة متطورة لدولة الامارات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار, من بينها طائرات مقاتلة من
طراز أف -35 وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الحزمة تشمل 50 طائرة من طراز إف 35 وفي حال إتمام هذه الصفقة ستصبح الإمارات ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تحصل على هذا الطراز من الطائرات المقاتلة.
بدء مراسم تشييع رسمية لصائب عريقات في الضفة الغربية
تجري اليوم في الضفة الغربية مراسم مراسم تشييع رسمية لصائب عريقات كبير
المفاوضين الفلسطينيين الذي توفي بعد إصابته بكوفيد -19، إذ سيصل الجثمان إلى
مقر الرئاسة الفلسطينية.
وبحسب مسؤول في حركة فتح سيتم استقباله ضمن مراسم
عسكرية رسمية، ثم يُسجى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من
قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر
الرئاسة في رام الله إلى مدينة أريحا للصلاة عليه حيث سيواري الثرى.
و سيضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلاً من
الزهور خلال مراسم حفل التأبين في مدينة رام الله بالضفة الغربية .
وأعلن عباس
الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد الذي شغل يضا منصب الأمين العام لمنظمة
التحرير الفلسطينية ووصف عباس عريقات با"الأخ" و "الصديق".
و خضع عريقت قبل ثلاث سنوات لعملية زرع رئة أثرت
على جهازه المناعي ما ادى الى تدهور حالته بشدة بعد إصابته بيفروس كورونا .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا
دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف
لإطلاق النار وإجراء محادثات في تيغراي في شمال إثيوبيا ، حيث يحتدم الصراع المسلح
بين القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية منذ أسبوع.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي
أحمد ، إن العملية تسير كما هو مخطط لها وستنتهي عند نزع سلاح مقاتلي تيغرايان.
وتحذر وكالات الإغاثة في جنوب
شرق السودان من كارثة إنسانية وشيكة إذا فرّت أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين
من القتال في تيغراي. ويقول مسؤولون سودانيون إن ستة آلاف إثيوبي على الأقل عبروا
الحدود إلى السودان.
وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
أعلن الديوان الملكي في البحرين اليوم عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير خليفة توفي صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
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إدارة ترامب وافقت على بيع طائرات من طراز أف-35 للإمارات
أبلغت إدارة ترامب الكونغرس بأنها وافقت على بيع انظمة أسلحة متطورة لدولة الامارات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار, من بينها طائرات مقاتلة من طراز أف -35 وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الحزمة تشمل 50 طائرة من طراز إف 35 وفي حال إتمام هذه الصفقة ستصبح الإمارات ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تحصل على هذا الطراز من الطائرات المقاتلة.
بدء مراسم تشييع رسمية لصائب عريقات في الضفة الغربية
تجري اليوم في الضفة الغربية مراسم مراسم تشييع رسمية لصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي توفي بعد إصابته بكوفيد -19، إذ سيصل الجثمان إلى مقر الرئاسة الفلسطينية.
وبحسب مسؤول في حركة فتح سيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية، ثم يُسجى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله إلى مدينة أريحا للصلاة عليه حيث سيواري الثرى.
و سيضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلاً من الزهور خلال مراسم حفل التأبين في مدينة رام الله بالضفة الغربية .
وأعلن عباس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد الذي شغل يضا منصب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ووصف عباس عريقات با"الأخ" و "الصديق".
و خضع عريقت قبل ثلاث سنوات لعملية زرع رئة أثرت على جهازه المناعي ما ادى الى تدهور حالته بشدة بعد إصابته بيفروس كورونا .
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا
دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات في تيغراي في شمال إثيوبيا ، حيث يحتدم الصراع المسلح بين القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية منذ أسبوع.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي أحمد ، إن العملية تسير كما هو مخطط لها وستنتهي عند نزع سلاح مقاتلي تيغرايان.
وتحذر وكالات الإغاثة في جنوب شرق السودان من كارثة إنسانية وشيكة إذا فرّت أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين من القتال في تيغراي. ويقول مسؤولون سودانيون إن ستة آلاف إثيوبي على الأقل عبروا الحدود إلى السودان.
وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
أعلن الديوان الملكي في البحرين اليوم عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير خليفة توفي صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.