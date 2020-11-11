وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

تجري اليوم في الضفة الغربية مراسم مراسم تشييع رسمية لصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي توفي بعد إصابته بكوفيد -19، إذ سيصل الجثمان إلى مقر الرئاسة الفلسطينية.

وبحسب مسؤول في حركة فتح سيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية، ثم يُسجى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله إلى مدينة أريحا للصلاة عليه حيث سيواري الثرى.

و سيضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلاً من الزهور خلال مراسم حفل التأبين في مدينة رام الله بالضفة الغربية .

وأعلن عباس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد الذي شغل يضا منصب الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ووصف عباس عريقات با"الأخ" و "الصديق".

و خضع عريقت قبل ثلاث سنوات لعملية زرع رئة أثرت على جهازه المناعي ما ادى الى تدهور حالته بشدة بعد إصابته بيفروس كورونا .