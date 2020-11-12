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الشرطة الهولندية: إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي، والحرب في ليبيا: طرفا النزاع يتفقان على تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" خلال 18 شهراً

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  2. الحرب في ليبيا: طرفا الصراع يتفقان على إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في غضون 18 شهرا

    قالت الأمم المتحدة إن طرفي الصراع في ليبيا اتفقا على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، في بادرة أمل لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عشر سنوات.

    وتستضيف تونس جولة من المفاوضات تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية.

    وقالت ستيفاني وليامز، نائبة الممثل الأممي في ليبيا، إن طرفي النزاع اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" خلال تلك الفترة.

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