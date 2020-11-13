أضرم\nرجل مصري النار في نفسه وأنقذه أفراد الشرطة والمارة في ميدان التحرير بالقاهرة\nأثناء احتجاجه على "الفساد وسوء الأحوال المعيشية". وقال\nالرجل إنه طُرد من وظيفته في أحد البنوك لفضحه الفساد الذي تورط فيه مسؤولون\nحكوميون، بحسب موقع ميدل ايست آي. وأضاف\nالرجل في بث مباشر على فيسبوك إن حياته قد دمرت وأنه غير قادر على\nكسب لقمة العيش.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مصري يشعل النار في نفسه بسبب "الفساد"
أضرم رجل مصري النار في نفسه وأنقذه أفراد الشرطة والمارة في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء احتجاجه على "الفساد وسوء الأحوال المعيشية".
وقال الرجل إنه طُرد من وظيفته في أحد البنوك لفضحه الفساد الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون، بحسب موقع ميدل ايست آي.
وأضاف الرجل في بث مباشر على فيسبوك إن حياته قد دمرت وأنه غير قادر على كسب لقمة العيش.
الانتخابات الأمريكية 2020: هل بدأ التصدع في التفاف الحزب الجمهوري حول ترامب
بدأت تظهر علامات تصدع في صفوف الجمهوريين، وأخذت أعداد المؤيدين لإطلاع الرئيس المنتخب، جو بايدن، على الملف الأمني تتزايد.
وكان ليندسي غرايام، وهو من أشد المؤيدين لترامب، من بين من نادوا بهذا. وقال إنه يجب إطلاغ بايدن على التقرير الأمني اليومي.
وهناك مابين 10إلى 20من الجمهوريين في الكونغرس إما هنأوا بايدن بفوزه، وإما أعربوا عن قبولهم بالنتيجة، ودعوا إلى التحرك نحو المرحلة الانتقالية.
لكن معظم أعضاء الحزب الجمهوري لم يقروا بعد بالنتيجة.