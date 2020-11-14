في "إهانة لأردوغان": تقارير عن تجاهل وزير الخارجية الأمريكية للرئيس التركي خلال زيارته المنطقة، وزيارة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لن يلتقي مع مسؤوليين حكوميين خلال زيارته إلى تركيا، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن بومبيو سيزرو إحدى المستوطنات الإسرائيلية، في حادثة غير مسبوقة.

وقال متخصصون في الشأن التركي والعلاقات الدولية على مواقع التواصل الاجتماعي إن تجاهل وزير الخارجية في إدارة ترامب لأردوغان، الذي دأب على الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، تعد إهانة للرئيس التركي.

وستشمل زيارة بومبيو سبع دول: فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات وقطر والسعودية، وستسمر لعشرة أيام وتركز على "الحريات الدينية" بحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.