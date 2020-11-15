تونس تمدد حظر التجول مع تزايد عدد الإصابات بكورونا، واشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه في واشنطن

أكد زعيم إأقليم تيغراي الإثيوبي ،ديبريتسيونغيبريمايكل، أن قواته "قصفت مطار العاصمة الإريترية، أسمرة، مساء أمس السبت في إطار التصعيد الكبير في المنطقة والقتال المندلع منذ الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية والحزب الحاكم في تيغراي، والذي يدعى "جبهة تحرير شعب التيغراي".

وأضاف الأخير أن قواته اشتبكت مع القوات الإريترية على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية.

على الجانب الآخر، قالت مصادر في إريتريا إن هناك صواريخ أطلقت بالفعل على المطار لكنها لم تُصب أهدافها. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات.

يذكر أن الجبهة تتهم رئيس إريتريا أسياس أفورقي بالوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ودعم القوات الحكومية في العملية العسكرية الجارية في الإقليم الواقع شمال أثيوبيا ، فيما تنفي أسمرة دخولها طرفا في الصراع.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعبور 17 ألف الحدود مع السودان فرارا من تفجر القتال في أثيوبيا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر قبل نحو أسبوعين، ببدء عملية عسكرية في تيغراي بعد اتهامه الجبهة الشعبية بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع مع حكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً والتي تتهم حكومة آبي بممارسة التمييز ضدها وعزلها من القيادة السياسية.

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