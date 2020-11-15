تونس تمدد حظر التجول مع تزايد عدد الإصابات بكورونا، واشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه في واشنطن

فيروس كورونا: تونس تمدد حظر التجول لثلاثة أسابيع مع تزايد حالات الإصابة
مددت
الحكومة التونسية حظر التجول ومنع التنقل بين المدن والولايات لثلاثة أسابيع
إضافية، كإجراء وقائي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وتشمل
الإجراءات تقليص ساعات عمل المطاعم والمقاهي وإغلاق المساجد.
وباتت
تونس تحصي يوميا معدل إصابات بالفيروس يناهز 1500 حالة جديدة.
و بحسب وسائل إعلام محلية تونسية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة وفاة و1671 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 55 حالة وفاة في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.وبلغ العدد الاجمالي للحالات المكتشفة 79339 شخصا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أزمة تيغراي: القتال يتجاوز الحدود الأثيوبية ويطال العاصمة الإريتيرية ومطارها
أكد زعيم إأقليم تيغراي الإثيوبي ،ديبريتسيونغيبريمايكل، أن قواته "قصفت مطار العاصمة الإريترية، أسمرة، مساء أمس السبت في إطار التصعيد الكبير في المنطقة والقتال المندلع منذ الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية والحزب الحاكم في تيغراي، والذي يدعى "جبهة تحرير شعب التيغراي".
وأضاف الأخير أن قواته اشتبكت مع القوات الإريترية على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية.
على الجانب الآخر، قالت مصادر في إريتريا إن هناك صواريخ أطلقت بالفعل على المطار لكنها لم تُصب أهدافها. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات.
يذكر أن الجبهة تتهم رئيس إريتريا أسياس أفورقي بالوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ودعم القوات الحكومية في العملية العسكرية الجارية في الإقليم الواقع شمال أثيوبيا ، فيما تنفي أسمرة دخولها طرفا في الصراع.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعبور 17 ألف الحدود مع السودان فرارا من تفجر القتال في أثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر قبل نحو أسبوعين، ببدء عملية عسكرية في تيغراي بعد اتهامه الجبهة الشعبية بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع مع حكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً والتي تتهم حكومة آبي بممارسة التمييز ضدها وعزلها من القيادة السياسية.
فيروس كورونا: وزير الاقتصاد الألماني يدعو لاستمرار القيود في ظل عدم تحسن الوضع
قال وزير
الاقتصاد الألماني إن القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا يجب أن تظل سارية لمدة من
أربعة إلى خمسة أشهر أخرى.
وأضاف بيتر
ألتماير - وهو عضو في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم
في ألمانيا والذى تنتمى إليه المستشارة أنجيلا ميركل - في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ، أن الوضع لم يتحسن على
الرغم من كل الجهود الأخيرة.
وفي حديثه قبل
يوم واحد من موعد اجتماع مسؤولى الولايات
الألمانية لمناقشة استجابتهم للوباء ، حذر ألتماير من أن البلاد تخاطر بخسارة المعركة ضد
الفيروس.
وقال إن بعض
جيران ألمانيا دفعوا ثمناً باهظاً لرفع القيود في وقت مبكر للغاية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020: حادث طعن في اشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه
وقعت اشتباكات بين عدد من معارضي الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب ومجموعة من أنصاره كانوا يشاركون في مسيرة للتعبير عن دعمهم للمزاعم التي
يتحدث عنها حول وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن خسارته.
وتفيد التقارير الواردة من قلب العاصمة واشنطن بتعرض شخص
للطعن عندما تواجه الجمعان.
وتقول وسائل إعلام أمريكية إن مسيرة المؤيدين لترامب شارك
فيها عدد من أعضاء جماعات يمينية متطرفة بينما شارك في المسيرة الأخرى ناشطون من
حركة أنتيفا اليسارية المتشددة و عدد من أعضاء حركة حياة السود مهمة.
ويواصل
الرئيس ترامب الإصرار على أن النصر الذي حققه منافسه جو بايدن في السباق الرئاسي
غير قانوني رغم أن عددا من مسؤولي الانتخابات وصفوا الاقتراع بالأكثر أمنا في تاريخ
البلاد.
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نيقوسيا تندد بالزيارة التي يقوم بها أردوغان إلى شمال قبرص
يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى شمال قبرص اليوم لإحياء ذكرى إعلان الاستقلال الأحادي الجانب للمنطقة والذي لا
تعترف به إلا أنقرة .
وكان الإعلان عن أن زيارة أردوغان ستشمل مدينة فاروشا، المتنازع عليها بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك،
قد أثار غضب السلطات في قبرص التي وصفت الزيارة بالـ"استفزاز غير المسبوق".
وقال
الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن الزيارة
ستؤثر سلبا على استئناف المحادثات حول توحيد شطري الجزيرة.
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فيروس كورونا: تونس تمدد حظر التجول لثلاثة أسابيع مع تزايد حالات الإصابة
مددت الحكومة التونسية حظر التجول ومنع التنقل بين المدن والولايات لثلاثة أسابيع إضافية، كإجراء وقائي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وتشمل الإجراءات تقليص ساعات عمل المطاعم والمقاهي وإغلاق المساجد.
وباتت تونس تحصي يوميا معدل إصابات بالفيروس يناهز 1500 حالة جديدة.
و بحسب وسائل إعلام محلية تونسية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة وفاة و1671 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 55 حالة وفاة في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.وبلغ العدد الاجمالي للحالات المكتشفة 79339 شخصا.
أزمة تيغراي: القتال يتجاوز الحدود الأثيوبية ويطال العاصمة الإريتيرية ومطارها
أكد زعيم إأقليم تيغراي الإثيوبي ،ديبريتسيونغيبريمايكل، أن قواته "قصفت مطار العاصمة الإريترية، أسمرة، مساء أمس السبت في إطار التصعيد الكبير في المنطقة والقتال المندلع منذ الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية والحزب الحاكم في تيغراي، والذي يدعى "جبهة تحرير شعب التيغراي".
وأضاف الأخير أن قواته اشتبكت مع القوات الإريترية على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية.
على الجانب الآخر، قالت مصادر في إريتريا إن هناك صواريخ أطلقت بالفعل على المطار لكنها لم تُصب أهدافها. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات.
يذكر أن الجبهة تتهم رئيس إريتريا أسياس أفورقي بالوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ودعم القوات الحكومية في العملية العسكرية الجارية في الإقليم الواقع شمال أثيوبيا ، فيما تنفي أسمرة دخولها طرفا في الصراع.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعبور 17 ألف الحدود مع السودان فرارا من تفجر القتال في أثيوبيا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر قبل نحو أسبوعين، ببدء عملية عسكرية في تيغراي بعد اتهامه الجبهة الشعبية بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع مع حكومة إقليم تيغراي التي تقودها نخبة سياسية كانت تحكم البلاد سابقاً والتي تتهم حكومة آبي بممارسة التمييز ضدها وعزلها من القيادة السياسية.
للتعرف على القصة كاملة نرشح لكم:أزمة تيغراي: ما الذي يحدث في إثيوبيا؟
فيروس كورونا: وزير الاقتصاد الألماني يدعو لاستمرار القيود في ظل عدم تحسن الوضع
قال وزير الاقتصاد الألماني إن القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا يجب أن تظل سارية لمدة من أربعة إلى خمسة أشهر أخرى.
وأضاف بيتر ألتماير - وهو عضو في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا والذى تنتمى إليه المستشارة أنجيلا ميركل - في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ، أن الوضع لم يتحسن على الرغم من كل الجهود الأخيرة.
وفي حديثه قبل يوم واحد من موعد اجتماع مسؤولى الولايات الألمانية لمناقشة استجابتهم للوباء ، حذر ألتماير من أن البلاد تخاطر بخسارة المعركة ضد الفيروس.
وقال إن بعض جيران ألمانيا دفعوا ثمناً باهظاً لرفع القيود في وقت مبكر للغاية.
نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020: حادث طعن في اشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه
وقعت اشتباكات بين عدد من معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجموعة من أنصاره كانوا يشاركون في مسيرة للتعبير عن دعمهم للمزاعم التي يتحدث عنها حول وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن خسارته.
وتفيد التقارير الواردة من قلب العاصمة واشنطن بتعرض شخص للطعن عندما تواجه الجمعان.
وتقول وسائل إعلام أمريكية إن مسيرة المؤيدين لترامب شارك فيها عدد من أعضاء جماعات يمينية متطرفة بينما شارك في المسيرة الأخرى ناشطون من حركة أنتيفا اليسارية المتشددة و عدد من أعضاء حركة حياة السود مهمة.
ويواصل الرئيس ترامب الإصرار على أن النصر الذي حققه منافسه جو بايدن في السباق الرئاسي غير قانوني رغم أن عددا من مسؤولي الانتخابات وصفوا الاقتراع بالأكثر أمنا في تاريخ البلاد.
نيقوسيا تندد بالزيارة التي يقوم بها أردوغان إلى شمال قبرص
يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى شمال قبرص اليوم لإحياء ذكرى إعلان الاستقلال الأحادي الجانب للمنطقة والذي لا تعترف به إلا أنقرة .
وكان الإعلان عن أن زيارة أردوغان ستشمل مدينة فاروشا، المتنازع عليها بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، قد أثار غضب السلطات في قبرص التي وصفت الزيارة بالـ"استفزاز غير المسبوق".
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن الزيارة ستؤثر سلبا على استئناف المحادثات حول توحيد شطري الجزيرة.